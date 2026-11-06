Η María Inés Rodríguez αναλαμβάνει το επιμελητικό πρόγραμμα της VIMA Art Fair 2027

Η VIMA Art Fair ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Κολομβιανογαλλίδα επιμελήτρια María Inés Rodríguez, η οποία αναλαμβάνει το επιμελητικό πρότζεκτ της διοργάνωσης για το 2027.

Η τρίτη έκδοση της φουάρ θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Μαΐου 2027 στο The Warehouse by IT Quarter, στη Λεμεσό, ενώ στις 13 Μαΐου θα προηγηθεί η ημέρα προεπισκόπησης (preview).

Η διοργάνωση θα φιλοξενήσει και πάλι περίπου 30 εμπορικές και μη κερδοσκοπικές γκαλερί, καθώς και ένα διευρυμένο πρόγραμμα δημόσιων, παράλληλων και VIP εκδηλώσεων.

Με επίκεντρο τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, η VIMA επιδιώκει να ενισχύσει τον διάλογο ανάμεσα στις τοπικές και διεθνείς καλλιτεχνικές σκηνές, προσφέροντας έναν χώρο συνάντησης για καλλιτέχνες, γκαλερί, επαγγελματίες της τέχνης, συλλέκτες και κοινό.

Η María Inés Rodríguez στο επιμελητικό πρόγραμμα

Η María Inés Rodríguez είναι διευθύντρια του Walter & Nicole Leblanc Foundation στις Βρυξέλλες και ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της ψηφιακής πολιτιστικής πλατφόρμας Tropical Papers.

Στη διάρκεια της πορείας της έχει αναλάβει σημαντικές επιμελητικές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς και μουσεία σύγχρονης τέχνης. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθύντρια του CAPC, Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Μπορντό, έφορος στο MUSAC της Ισπανίας και στο MUAC του Μεξικού, καθώς και ανώτερη έφορος στο MASP του Σάο Πάολο.

Είναι επίσης σύμβουλος της Rijksakademie στο Άμστερνταμ, ενώ συμμετείχε στην κριτική επιτροπή της 60ής Μπιενάλε της Βενετίας.

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τη VIMA, η Rodríguez σημειώνει ότι η Κύπρος προσφέρει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πλαίσιο για τη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στην ιστορία, τις πολιτιστικές αναφορές και τις γεωπολιτικές πραγματικότητες που επηρεάζουν την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η ίδια επικαλείται την έννοια της «αρχιπελαγικής σκέψης» του Édouard Glissant, η οποία προσεγγίζει τον κόσμο μέσα από τη σχέση, την πολλαπλότητα και τη διασύνδεση, χωρίς να περιορίζει τη διαφορετικότητα σε μία ενιαία αφήγηση.

«Βλέπω τη VIMA ως μια ευκαιρία για να καλλιεργήσουμε διασταυρώσεις ανάμεσα σε ντόπιες και διεθνείς πρακτικές και για τη διάνοιξη νέων χώρων για κριτικό διάλογο και ανταλλαγή», αναφέρει.

Από την πλευρά τους, οι συνιδρυτές της φουάρ υπογραμμίζουν ότι το επιμελητικό πρότζεκτ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της VIMA. Για το 2027, στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία ανάμεσα στις συμμετέχουσες γκαλερί και το επιμελητικό πρόγραμμα, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της διοργάνωσης ως χώρου ανακάλυψης και σύνδεσης.

Οι πρώτες γκαλερί που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους

Η VIMA ανακοίνωσε επίσης τις πρώτες 13 γκαλερί που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση του 2027.

Από την Κύπρο έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους οι Alpha C.K Art Gallery, Art Seen by Maria Stathi, Diatopos Art Centre και Stand in Line – Art Space από τη Λευκωσία, καθώς και οι eins και The Edit Gallery από τη Λεμεσό.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν η CITRONNE Gallery, με παρουσία στην Αθήνα και τον Πόρο, η ELENI KORONEOU GALLERY από την Αθήνα και η Sylvia Kouvali, με έδρα τον Πειραιά και το Λονδίνο.

Τη διεθνή παρουσία συμπληρώνουν η Gallery Isabelle από το Ντουμπάι, η JOEY RAMONE από το Ρότερνταμ, η Fragment από τη Νέα Υόρκη και η Window Project από την Τιφλίδα.

Η φουάρ φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημιουργικές ανταλλαγές ανάμεσα στην Κύπρο, τις γειτονικές της χώρες και τη διεθνή σκηνή.

Η πορεία της VIMA και η ανάπτυξη της διοργάνωσης

Η δεύτερη έκδοση της VIMA Art Fair, που πραγματοποιήθηκε το 2026, συγκέντρωσε 26 γκαλερί και 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, η φουάρ υποδέχθηκε 5.200 επισκέπτες από τη Λεμεσό, την υπόλοιπη Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ οι συνολικές πωλήσεις ήταν 1,8 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση του 2025. Το 2026 παρουσιάστηκε επίσης ένα εκτεταμένο παράλληλο πρόγραμμα, με δράσεις στη Λεμεσό, τη Λευκωσία και άλλες περιοχές.

Ανάμεσα στις νέες πρωτοβουλίες ήταν ένα διαδραστικό πρόγραμμα για οικογένειες, το οποίο δημιουργήθηκε από τη Λεβέντειο Πινακοθήκη, σε συνεργασία με τη φουάρ και με την υποστήριξη της Savallos.

Παράλληλα, εγκαινιάστηκε το VIMA Public Acquisition Programme, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην απόκτηση έργων σύγχρονης τέχνης για δημόσιες συλλογές στην Κύπρο.

Οι πρώτες αγορές του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν με δωρεά της κυπριακής εταιρείας Island Oil προς τη Δημοτική Συλλογή Λεμεσού.

Μια ακόμη πρωτοβουλία ήταν το Audience Choice Grant της Mellow.io, μέσω του οποίου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τους καλλιτέχνες της επιλογής τους. Οι τρεις δημιουργοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους έλαβαν χορηγία ύψους 3.000 ευρώ ο καθένας.

Στόχος η ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού

Οι συνιδρυτές της VIMA, Edgar Gadzhiev, Lara Kotreleva και Nadezhda Zinovskaya, επισημαίνουν την ανάπτυξη που σημείωσε η διοργάνωση από το 2025 έως το 2026 και εκφράζουν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία της στον τοπικό και διεθνή καλλιτεχνικό χώρο. Στα σχέδια για την επόμενη περίοδο περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός προγράμματος δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής του κοινού, των υποστηρικτών και των συλλεκτών.

Παράλληλα, η VIMA επιδιώκει τη δημιουργία μακροπρόθεσμων στρατηγικών συνεργασιών, οι οποίες θα συμβάλουν στη συνέχιση και την ανάπτυξη της διοργάνωσης.

Οι συνιδρυτές της VIMA, Edgar Gadzhiev, Lara Kotreleva και Nadezhda Zinovskaya.Φωτ. Daria Makurina

Οι συνεργασίες με τη Mellow.io και το SYNO

Η Mellow.io συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη συνεργασία της με τη VIMA Art Fair ως κύριος συνεργάτης. Στη διοργάνωση συμμετέχει επίσης το SYNO, το ίδρυμα σύγχρονης τέχνης που δημιούργησε ο ιδρυτής της Mellow.io, Pavel Shynkarenko, και το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2026. Το SYNO αναπτύσσει υποδομές και πρωτοβουλίες για την καλλιτεχνική παραγωγή, τον δημόσιο προγραμματισμό και τη διαπεριφερειακή κυκλοφορία της τέχνης, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία, τη μάθηση και τη συνδημιουργία. Η Mellow.io και το SYNO αποτελούν τους κύριους συνεργάτες της VIMA Art Fair για το 2027.

Ένας χώρος με βιομηχανική ιστορία

Η VIMA Art Fair πραγματοποιείται στο The Warehouse by IT Quarter, ένα πρώην βιομηχανικό κτίριο στη Λεμεσό με θέα τη Μεσόγειο.

Ο χώρος αποτελούσε παλαιότερα εγκατάσταση του Συνεργατικού Οργανισμού Διαθέσεως Αμπελουργικών Προϊόντων (ΣΟΔΑΠ), συνδεδεμένη με την ιστορία της οινοπαραγωγής στην Κύπρο.Το κτίριο, που ανεγέρθηκε λίγο μετά την ίδρυση του οργανισμού το 1947, λειτούργησε ως κέντρο επεξεργασίας σταφυλιών από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Σήμερα, η αξιοποίησή του ως χώρου σύγχρονης τέχνης συνδέει τη βιομηχανική κληρονομιά της πόλης με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Περισσότερες πληροφορίες για το επιμελητικό πρόγραμμα, τις παράλληλες δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τους συνεργάτες της VIMA Art Fair 2027 αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2027.

Πληροφορίες

Διοργάνωση: VIMA Art Fair 2027, τρίτη έκδοση

Ημερομηνίες: 14–16 Μαΐου 2027

Preview: 13 Μαΐου 2027

Χώρος: The Warehouse by IT Quarter, Λεμεσός

Επιμέλεια: María Inés Rodríguez

Ιστοσελίδα: https://vima.art