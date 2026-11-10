Το Art+Film Gala του LACMA συγκέντρωσε περίπου 7 εκατ. δολάρια

Περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν στο 15ο ετήσιο «Art+Film Gala» του Μουσείου Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες (LACMA), σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού. Τα έσοδα θα στηρίξουν τις προσπάθειες του μουσείου να αναδείξει τον κινηματογράφο σε κεντρικό πυλώνα του εκθεσιακού του προγραμματισμού, καθώς και την ευρύτερη αποστολή του.

Στο ετήσιο γκαλά τιμώνται μια εξέχουσα προσωπικότητα από τον χώρο της τέχνης και μία από τον χώρο του κινηματογράφου. Φέτος, τιμώμενοι ήταν η εικαστικός Βίγια Τσέλμινς (Vija Celmins) και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ. Στη σκηνή ανέβηκε επίσης η Rosé των Blackpink, ενώ την εκδήλωση συμπροήδρευσαν για ακόμη μία φορά η Έβα Τσόου και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

«Ήταν προνόμιο να αναγνωρίσουμε τις εξαιρετικές πορείες της Βίγια Τσέλμινς και του Ντενί Βιλνέβ, των οποίων το έργο μπορεί να αλλάξει την αντίληψή μας για τον ορατό κόσμο ή να μας μεταφέρει σε κόσμους της φαντασίας», δήλωσε ο διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του LACMA, Μάικλ Γκόβαν. «Αυτή η μοναδική εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη παράδοση για το LACMA, χάρη στην ηγεσία των συμπροέδρων μας, της Έβα Τσόου και του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για την αφοσίωσή τους στο γκαλά και στο μουσείο», πρόσθεσε.

Στο LACMA συγκεντρώθηκαν αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, διασημότητες, καλλιτέχνες και συλλέκτες. Ανάμεσά τους ήταν οι εικαστικοί καλλιτέχνες Άλεξ Ίσραελ, Μικαλένε Τόμας και Νταϊάνα Θάτερ, καθώς και οι ηθοποιοί Νικόλ Κίντμαν, Σάλμα Χάγιεκ, Σοφία Βεργκάρα, Σιένα Μίλερ, Βαϊόλα Ντέιβις, Μπρίτανι Σνόου, Άντριου Γκάρφιλντ, Ρούφους Σιούελ και Μόνικα Μπαρμπάρο. Παρευρέθηκαν επίσης τα μοντέλα Κάιλι Τζένερ, Άλεξ Κονσάνι, Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι, Έλσα Χοσκ και Στέλα Μάξγουελ.

Με φόντο την εμβληματική εγκατάσταση «Urban Light» του μουσείου, το γκαλά έχει εξελιχθεί και σε σημαντικό γεγονός μόδας, προσφέροντας σε σχεδιαστές και καλεσμένους την ευκαιρία να κάνουν ξεχωριστές εμφανίσεις. Η φετινή, 15η διοργάνωση δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ