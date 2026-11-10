«The island rises with you»: Μια καλλιτεχνική εγκατάσταση για τα νησιά και τα σύνορα στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ

Τη διεθνή καλλιτεχνική εγκατάσταση «the island rises with you» φιλοξενεί από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 η Βιβλιοθήκη «Βασίλης Μιχαηλίδης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στη Λεμεσό.

Πρόκειται για ένα έργο των καλλιτεχνών Andrew Duggan, Σόφης Φετοκάκη και Seán Ó Dálaigh, το οποίο προσεγγίζει τον νησιωτικό χώρο μέσα από την ψυχογεωγραφία, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στη γεωγραφία, τα πολιτικά σύνορα και την ανθρώπινη εμπειρία.

Αφετηρία της εγκατάστασης αποτελεί το Märket, μια μικροσκοπική βραχονησίδα στη Βαλτική Θάλασσα, από την οποία διέρχονται σύνορα που χαράχτηκαν το 1809. Το νησί παρουσιάζει μια ιδιαίτερη γεωλογική ιδιότητα: λόγω της μεταπαγετώδους ανύψωσης του εδάφους, η έκτασή του αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Αξιοποιώντας αυτή τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, οι τρεις καλλιτέχνες διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο τα νησιά μετασχηματίζονται τόσο ως φυσικοί χώροι όσο και ως τόποι πολιτικής και πολιτισμικής σημασίας.

Μέσα από εικόνα, ήχο, κείμενο και περφόρμανς, η εγκατάσταση συνδέει το Märket με τις εμπειρίες της Ιρλανδίας και της Κύπρου, δύο νησιών που φέρουν την ιστορική και πολιτική εμπειρία της διαίρεσης.

Το έργο εντάσσεται στη μεταδιδακτορική έρευνα της Σόφης Φετοκάκη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ, με τίτλο «Planetary Archipelagos: An Arts-Based Enquiry into Postcolonial Island Belonging», η οποία εξετάζει ζητήματα μετααποικιακής ταυτότητας και του ανήκειν στον νησιωτικό χώρο μέσα από καλλιτεχνικές πρακτικές.

Η εγκατάσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του «Cultúr 2026: Sharing Ireland’s Culture», του πολιτιστικού προγράμματος της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη του Nordisk Kulturfond (Opstart), του Culture Ireland και του ΤΕΠΑΚ.

Πληροφορίες

Καλλιτέχνες: Andrew Duggan, Σόφη Φετοκάκη, Seán Ó Dálaigh

Χώρος: Βιβλιοθήκη «Βασίλης Μιχαηλίδης», ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός

Διάρκεια: 9–15 Νοεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Η εγκατάσταση λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.