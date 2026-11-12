Το ProtoType 4 | Art & Design Conference επιστρέφει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2026, φέρνοντας στη Λεμεσό τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό, με κοινό σημείο αναφοράς τη δημιουργική σκέψη και την αναζήτηση για νέες δυνατότητες έκφρασης.

Στην τέταρτη διοργάνωσή του, το ProtoType προσκαλεί τη δημιουργική κοινότητα, επαγγελματίες του σχεδιασμού, φοιτήτριες και φοιτητές, καθώς και κάθε άτομο με ενδιαφέρον για την τέχνη και την οπτική επικοινωνία, σε ένα διήμερο διαλέξεων, συζητήσεων και εργαστηρίων. Το φετινό πρόγραμμα εξετάζει πώς η τεχνολογία αλλάζει τον σχεδιασμό οπτικών ταυτοτήτων, πώς η συλλογική δουλειά γεννά νέες ιδέες και πώς οι περιορισμοί μπορούν να ενισχύσουν τον δημιουργικό πειραματισμό. Παράλληλα, αναδεικνύει την αξία που έχουν οι μακροχρόνιες συνεργασίες και ανοίγει τη συζήτηση για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι του σχεδιασμού.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο 1 του κτηρίου «Τάσσος Παπαδόπουλος», στη γωνία των οδών Θέμιδος και Ιφιγενείας, στη Λεμεσό, η διοργάνωση θα ξεκινήσει με σύντομες ατομικές συναντήσεις ανατροφοδότησης (portfolio review) με τη Liza Enebeis, Creative Director του διεθνώς αναγνωρισμένου Studio Dumbar/DEPT®. Η συνάντηση θα διαρκέσει συνολικά μία ώρα και θα φιλοξενήσει έως έξι άτομα, με περίπου δέκα λεπτά για το καθένα. Όσες και όσοι συμμετάσχουν καλούνται να προετοιμάσουν μία συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη δουλειά τους, ώστε να αξιοποιήσουν τον περιορισμένο χρόνο. Πρόκειται για στοχευμένη συζήτηση και όχι για πλήρη αξιολόγηση πορτφόλιο. Περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα που ακολουθεί πιο κάτω.

Αμέσως μετά ξεκινά το πρόγραμμα των διαλέξεων με τέσσερις δημιουργικές παρουσίες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Liza Enebeis, στην ομιλία της «Designing Through Change», θα εξετάσει πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταβάλλουν όχι μόνο τα εργαλεία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε και επικοινωνούμε. Μέσα από την εμπειρία του Studio Dumbar/DEPT®, θα μοιραστεί προσεγγίσεις και πειραματισμούς με την κίνηση, τον ήχο, τα υλικά και τις νέες μορφές συνεργασίας στον σχεδιασμό οπτικών ταυτοτήτων.

Το Megadence, ένας ανεξάρτητος πολιτιστικός οργανισμός με έδρα την Πάφο, θα παρουσιάσει την ομιλία «Cartographing a Collective Practice», χαρτογραφώντας την εξέλιξη μιας συλλογικής, διεπιστημονικής πρακτικής που συνδέει τη γραφιστική, τις εκδόσεις, την καλλιτεχνική παραγωγή και την επιμέλεια πολιτιστικών δράσεων. Η παρουσίαση εξετάζει τις δυνατότητες αλλά και τις

προκλήσεις της συλλογικής δημιουργίας, θέτοντας ερωτήματα για τη βιωσιμότητα, την αυτονομία και τη διατήρηση της ταυτότητας ανεξάρτητων δημιουργικών εγχειρημάτων.

Η Τερέζα Γιωργαλλή, με την παρουσίασή της «Within the Grid: Creativity, Process and Constraint», θα εξερευνήσει τη δημιουργική δυναμική των περιορισμών. Με παραδείγματα από την υφαντική, την οπτική επικοινωνία και τις εικαστικές τέχνες, θα εξετάσει πώς οι κανόνες, η επανάληψη και οι ιδιότητες των υλικών μπορούν να τροφοδοτήσουν τον πειραματισμό και να οδηγήσουν σε απρόσμενες σχεδιαστικές λύσεις.

Ο Φίλιππος Βασιλειάδης, στην ομιλία του «Designer and Client: The Value of Long Term Collaborations», θα μιλήσει για το πώς ένα σχεδιαστικό έργο αλλάζει μέσα από μια συνεργασία που διαρκεί στον χρόνο. Θα σταθεί στην εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και το κοινό όραμα που χτίζονται σταδιακά, αλλά και στις προκλήσεις και τις ανταμοιβές όταν ο ίδιος σχεδιαστής επανέρχεται σε ένα έργο και το επανασχεδιάζει χρόνο με τον χρόνο.

Μετά το τέλος όλων των ομιλιών θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με ένα networking party στο Library Bar στις 20.30, δίνοντας χώρο για χαλαρή ανταλλαγή ιδεών και δημιουργική δικτύωση.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, η διοργάνωση συνεχίζεται με το εργαστήριο «Εισαγωγή στη μεταξοτυπία» (Introduction to Screen Printing), από τις 12:00 έως τις 14:00, στο MGA Makerspace, στο κτίριο «Πανόραμα» στην Πλατεία Ηρώων, στη Λεμεσό. Ο Πάρις Χριστοδούλου από το Megadence θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες βήμα προς βήμα, από την προετοιμασία της εικόνας και την εμφάνιση του τελάρου στον σκοτεινό θάλαμο έως τη σωστή ευθυγράμμιση των χρωμάτων. Κάθε άτομο θα δημιουργήσει μια χειροποίητη δίχρωμη εκτύπωση σε χαρτί. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία και όλα τα υλικά παρέχονται. Συνιστάται κατάλληλη ενδυμασία εργαστηρίου, καθώς οι λεκέδες από μελάνι είναι μόνιμοι. Οι θέσεις περιορίζονται σε δέκα και απαιτείται κράτηση.

Πρόγραμμα

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος», Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός

15:30 Σύντομες ατομικές συναντήσεις ανατροφοδότησης πορτφόλιο (Portfolio Review) με τη Liza Enebeis (Studio Dumbar/DEPT®)

16:30 Προσέλευση κοινού

16:50 Χαιρετισμός και έναρξη συνεδρίου

17:00 Τερέζα Γιωργαλλή – «Within the Grid: Creativity, Process and Constraint» και ερωτήσεις κοινού

17:30 Φίλιππος Βασιλειάδης – «Designer and Client: The Value of Long Term Collaborations» και ερωτήσεις κοινού

18:00–18:20 Διάλειμμα για καφέ

18:30 Megadence – «Cartographing a Collective Practice» και ερωτήσεις κοινού

19:00 Liza Enebeis (Studio Dumbar/DEPT®) – «Designing Through Change» και ερωτήσεις κοινού

19:45 Συζήτηση με τη συμμετοχή των ομιλητριών και ομιλητών

20:15 Ολοκλήρωση συνεδρίου

20:30 Συνάντηση και δικτύωση (Networking Party) στο Library Bar

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

MGA Makerspace, Κτήριο «Πανόραμα», Πλατεία Ηρώων, Λεμεσός

12:00–14:00 Εργαστήριο «Εισαγωγή στη Μεταξοτυπία» (Introduction to Screen Printing) με τον Πάρι Χριστοδούλου (Megadence)

Κρατήσεις και συμμετοχή

- Portfolio Review (έως 6 άτομα): https://www.tickettailor.com/events/o1/2508327 - Εργαστήριο Μεταξοτυπίας (έως 10 άτομα): https://www.tickettailor.com/events/o1/2510925

Περισσότερες πληροφορίες και κοινωνικά δίκτυα

Instagram: @prototype_conference

Λίγα λόγια για τις δημιουργικές παρουσίες του ProtoType 4

Η Liza Enebeis είναι Partner και Creative Director του πολυβραβευμένου Studio Dumbar/DEPT®, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό οπτικής ταυτότητας, την κίνηση και τον ήχο. Έχει συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της διεθνούς κοινότητας του design, μεταξύ άλλων ως συνιδρύτρια του DEMO, του μεγαλύτερου φεστιβάλ design in motion στον κόσμο.

Το Megadence είναι ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός με έδρα την Πάφο, που δραστηριοποιείται μέσα από ένα δημιουργικό στούντιο, το ανεξάρτητο εκδοτικό εγχείρημα Books by Megadence και τον χώρο πολιτιστικών δράσεων Decade. Η πρακτική του συνδυάζει τη γραφιστική, την εικονογράφηση, τις εκδόσεις, την έρευνα και τη διεπιστημονική συνεργασία.

Η Τερέζα Γιωργαλλή είναι σχεδιάστρια υφασμάτων, ερευνήτρια και εκπαιδευτικός, με εξειδίκευση στις παραδοσιακές τεχνικές υφαντικής, την ανάπτυξη πρωτοτύπων και τον πειραματισμό με φυσικά υλικά. Είναι συνιδρύτρια του Threading Stories, ενός δημιουργικού στούντιο που συνδέει τον σχεδιασμό με την έρευνα υλικών και τη χειροτεχνική γνώση.

Ο Φίλιππος Βασιλειάδης είναι γραφίστας με έδρα τη Λευκωσία, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό αφισών, εκδόσεων και οπτικών ταυτοτήτων, ιδιαίτερα στον χώρο του πολιτισμού. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου και έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις γραφιστικής και εικαστικών τεχνών στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Το ProtoType 4 επιδιώκει να δημιουργήσει χώρο για ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικές σχεδιαστικές διαδρομές. Πέρα από την παρουσίαση έργων και πρακτικών, η διοργάνωση ανοίγει τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται, εξελίσσονται και υλοποιούνται οι ιδέες, αλλά και γύρω από τις σχέσεις και τις συνεργασίες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη δημιουργική παραγωγή.