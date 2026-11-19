Με τη θέσπιση ενός νέου βραβείου για χαράκτες και χαράκτριες ηλικίας έως 35 ετών θα γιορτάσει το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών (ΚΧΑ) τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας του το 2027. Η πρωτοβουλία τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αιγίδα των Μουσείων Χαρακτικής Χαμπή, ενισχύοντας τη σύνδεση της χαρακτικής κοινότητας στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών, το οποίο δραστηριοποιείται από το 1977, προγραμματίζει για το επετειακό έτος ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με επίκεντρο τη νέα γενιά εικαστικών δημιουργών. Βασικό πυλώνα του προγράμματος αποτελεί η θέσπιση του «Βραβείου Χαρακτικής Pandolfini & Σιατερλή», μέσα από το οποίο επιχειρείται η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας μισού αιώνα στους νέους δημιουργούς.

Χρηματικά βραβεία και ομαδική έκθεση

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το Κέντρο απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε χαράκτες και χαράκτριες ηλικίας έως 35 ετών, με χρηματικά βραβεία για τρεις δημιουργούς των οποίων τα έργα θα διακριθούν.

Παράλληλα, το σύνολο των έργων που θα επιλεγούν θα παρουσιαστεί σε ομαδική έκθεση και θα συμπεριληφθεί στον συνοδευτικό κατάλογο της διοργάνωσης, με στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης χαρακτικής και την ενίσχυση της ορατότητας των νέων καλλιτεχνών.

Η κυπριακή συμμετοχή

Σε ανακοίνωσή της, η Σχολή-Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, με το Μουσείο στα Πλατανίστεια και το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία, χαρακτηρίζει «μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά» τη συμμετοχή της στην επετειακή πρωτοβουλία, εκφράζοντας τη στήριξή της στους Pino Pandolfini και Δήμητρα Σιατερλή και στην προσπάθειά τους να αναδείξουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η δράση τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Εταιρείας Εικαστικών Τεχνών Α. Τάσσος, της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Συλλόγου Αποφοίτων Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο info@athens-printmaking.com.