Πώς μπορούν υλικά που προορίζονται για απόρριψη να αποκτήσουν νέα ζωή μέσα από τον σχεδιασμό; Την απάντηση επιχειρεί να δώσει το Material Library, ένα πρωτότυπο εγχείρημα βιώσιμου σχεδιασμού, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 29 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της έκθεσης EcoForward Cyprus, στο St. Raphael Resort στη Λεμεσό.

Υφάσματα, σχοινιά, σύρματα, πλάκες, μάρμαρο και άλλα αναξιοποίητα υλικά μετατρέπονται σε πρώτη ύλη για τον σχεδιασμό επίπλων και αντικειμένων εσωτερικού χώρου, αναδεικνύοντας τη δημιουργική δυναμική της επαναχρησιμοποίησης.

Το εγχείρημα υλοποιείται σε συνεργασία με το Samples Gallery και φοιτήτριες του προγράμματος Interior Design του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό, υπό την καθοδήγηση της Δρος Anna Merry-Economou, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος.

Όταν το υλικό καθοδηγεί τον σχεδιασμό

Το Material Library αντιστρέφει την παραδοσιακή διαδικασία σχεδιασμού. Αντί να ξεκινήσουν από μια ιδέα και να αναζητήσουν στη συνέχεια τα κατάλληλα υλικά για την υλοποίησή της, οι φοιτήτριες εξετάζουν πρώτα όσα έχουν στη διάθεσή τους, πειραματίζονται με υφές, σχήματα και δομές και αφήνουν τα ίδια τα υλικά να καθοδηγήσουν τις δημιουργικές τους επιλογές.

Η πρόκληση δεν περιορίζεται στην επαναχρησιμοποίηση υλικών που διαφορετικά θα απορρίπτονταν. Εστιάζει στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων τους και στον τρόπο με τον οποίο οι περιορισμένοι πόροι μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης της δημιουργικότητας.

Η εγκατάσταση θα διαμορφώνεται ζωντανά στον χώρο της έκθεσης, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τους πειραματισμούς, τις σχεδιαστικές επιλογές και τη διαδικασία κατασκευής του έργου.

Από την ιδέα στην πράξη

Η φιλοσοφία του Material Library παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις συμμετέχουσες φοιτήτριες, να ενημερωθούν για την έκθεση EcoForward Cyprus και να εξερευνήσουν τα υλικά που θα αξιοποιηθούν στη δημιουργία της εγκατάστασης.

Στην εκδήλωση μίλησαν η Νατάσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, η Lusine Mirzoyan, ιδρύτρια της IdentECO Marketing & Communications και του EcoForward Cyprus, η Aleksandra Poliakova, Creative Director του EcoForward Cyprus και Assistant Curator of Contemporary Art, η Yana Strakhatova, ιδιοκτήτρια του Samples Gallery Cyprus, και η Δρ Anna Merry-Economou, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν οι φοιτήτριες Elsa Al Bustani, Νικολέτα-Χριστίνα Bragagiu, Elizaveta Emelianova, Αγλαΐα Φιλιππίδου, Θέα Φιλιππίδου, Άντρεα Κοφινά, Χριστιάνα Κοφινά, Αθηνά Μαλλούρη, Βικτώρια Παρασκευά, Άννα-Μαρία Θεοφάνους και Albayati Zubaidah.

Την παρουσίαση της ιδέας και της δημιουργικής προσέγγισης ανέλαβαν οι φοιτήτριες Αγλαΐα και Θέα Φιλιππίδου.

Η βιωσιμότητα ως δημιουργική και εκπαιδευτική πρακτική

Με ιστορία 40 χρόνων στους τομείς των εικαστικών τεχνών και της επικοινωνίας, το Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick ενσωματώνει στη μαθησιακή διαδικασία τις αρχές της επαναχρησιμοποίησης, της υπεύθυνης επιλογής υλικών και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων.

Το Material Library αντανακλά αυτή την ευρύτερη φιλοσοφία σχεδιασμού, ενθαρρύνοντας τις φοιτήτριες να βλέπουν πέρα από την αρχική χρήση ενός υλικού, να εξετάζουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του και να ανακαλύπτουν τις δημιουργικές δυνατότητες όσων είναι ήδη διαθέσιμα.

Μέσα από αντίστοιχες δράσεις βιωματικής μάθησης, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες, καλλιεργώντας πρακτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη και περιβαλλοντική συνείδηση.

Το εγχείρημα εντάσσεται στο Frederick University Living Lab (FULL), την παιδαγωγική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου που συνδέει τη φοιτητοκεντρική, συμμετοχική και βιωματική μάθηση με πραγματικές προκλήσεις, μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς.

Νέα αξία σε υλικά που περισσεύουν

Τα υλικά της εγκατάστασης προσφέρονται από το Samples Gallery, με έδρα τη Λεμεσό, το οποίο διαθέτει χιλιάδες δείγματα υφασμάτων, επιφανειών, φινιρισμάτων και άλλων υλικών εσωτερικού χώρου, καθώς και από την κυπριακή εταιρεία Pit-to-Table, η οποία μετατρέπει απορριπτόμενα κουκούτσια ελιάς σε ανθεκτικές, βιώσιμες επιφάνειες για έπιπλα και εφαρμογές εσωτερικού σχεδιασμού.

Μέσα από τη συνάντηση της εκπαίδευσης, του πειραματισμού και της βιωσιμότητας, το Material Library προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης γύρω από τον σχεδιασμό: αντί να αναζητούμε διαρκώς νέα υλικά, να ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητες σε όσα ήδη έχουμε.

MATERIAL LIBRARY | EcoForward Cyprus

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

St. Raphael Resort, Λεμεσός