Έργα περισσότερων από 40 Κυπρίων καλλιτεχνών συγκεντρώνει η εικαστική έκθεση αλληλεγγύης «ART_ACT», την οποία διοργανώνει το Sophia for Children. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, στις 18:00, στην Omikron Gallery στη Λευκωσία.

Με σημείο συνάντησης την τέχνη και την κοινωνική προσφορά, η πρωτοβουλία φέρνει κοντά δημιουργούς από την κυπριακή εικαστική σκηνή, οι οποίοι μέσα από το έργο τους στηρίζουν την προσπάθεια του οργανισμού για έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο εκδότης και συλλέκτης Νίκος Παττίχης.

Πληροφορίες

ART_ACT | Έκθεση τέχνης και αλληλεγγύης

Ημερομηνία: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 18:00

Χώρος: Omikron Gallery [Βασιλέως Παύλου 2, Λευκωσία]