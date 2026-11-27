Έργα που εκτείνονται σε πέντε δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας συγκεντρώνονται στην αναδρομική έκθεση του γλύπτη Κύπρου Περδίου, την οποία διοργανώνει το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος στην Παλιά Ηλεκτρική της Πάφου, από τις 12 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ατομική έκθεση του 84χρονου δημιουργού, ο οποίος, παρά την πολυετή παρουσία του στα εικαστικά πράγματα της Κύπρου και τη συμμετοχή του σε ομαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό, δεν είχε μέχρι σήμερα παρουσιάσει συγκεντρωτικά το έργο του.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του Γιάννη Σακέλλη και της Γεωργίας Ντέτσερ, περιλαμβάνει αγάλματα, προτομές, προπλάσματα και δοκιμές από διαφορετικές περιόδους της καλλιτεχνικής του πορείας, φωτίζοντας τόσο το τελικό αποτέλεσμα όσο και τη διαδικασία της γλυπτικής δημιουργίας.

Την έκθεση συνοδεύει η μονογραφία του Κυριάκου Μαργαρίτη «Αμήχανα αγάλματα, Ο σιωπηλός κόσμος του Κύπρου Περδίου», στην οποία περιλαμβάνεται και κείμενο του δρα Ανδρέα Πίττα.

Τρεις γενιές γλυπτικής δημιουργίας

Γεννημένος στη Λεμεσό το 1942, ο Κύπρος Περδίος αποτελεί την τρίτη γενιά μιας οικογένειας με παράδοση στη γλυπτική και τη λιθοξοΐα. Παππούς του ήταν ο αυτοδίδακτος λιθοξόος Κυπριανός Περδίος και πατέρας του ο γλύπτης Χρυσόστομος Περδίος (1907-1987), ο οποίος, μεταξύ άλλων, φιλοτέχνησε το μνημείο στην Πλατεία Ηρώων της Λεμεσού, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Χαρίλαου Δίκαιου.

Ο ίδιος σπούδασε γλυπτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του τότε Ανατολικού Βερολίνου, την περίοδο 1969-1975. Ήδη κατά τη δεκαετία του 1970 συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, μεταξύ των οποίων και υπαίθρια έκθεση γλυπτικής στο Τρέπτοβ το 1976.

Το 1979 επέστρεψε στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε στην Πάφο. Για 25 χρόνια εργάστηκε ως εκπαιδευτικός τέχνης στη Μέση Εκπαίδευση, αναπτύσσοντας παράλληλα την εικαστική του πρακτική.

Η γλυπτική στον δημόσιο χώρο

Μέρος της καλλιτεχνικής παραγωγής του Περδίου είναι συνυφασμένο με τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία και τη δημόσια μνήμη. Προτομές και ανδριάντες του συναντά κανείς στην Πάφο, στη Γεροσκήπου, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα και σε κοινότητες του νησιού.

Δουλεύοντας με υλικά όπως ο γύψος, ο μπρούντζος και η πέτρα, ο Περδίος διαμόρφωσε μια εικαστική γλώσσα που κινείται μεταξύ ρεαλισμού και αφαίρεσης.

Έργα του βρίσκονται στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου, σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς και σε δημόσιους χώρους στη Γερμανία και στο Πάρκο της Ευρώπης στη Λιθουανία.

Ζει και δημιουργεί στην Έμπα της Πάφου.

Πληροφορίες

Κύπρος Περδίος: Αναδρομική έκθεση 1976-2026

Εγκαίνια: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 19:00

Διάρκεια: 12-20 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Παλιά Ηλεκτρική, Πάφος

Ώρες λειτουργίας: 10:00-13:00 και 15:00-19:00

Περισσότερες πληροφορίες: 99478162, info@kimonosartcenter.com