Ο Αμερικανός εικαστικός Nick Cave και το περίπτερο της Ινδίας απέσπασαν τα βραβεία κοινού (Visitors’ Lions) της 61ης Μπιενάλε Βενετίας. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 25 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διεθνούς έκθεσης τέχνης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026.

Ο Cave βραβεύτηκε ως ο καλύτερος συμμετέχων στην κεντρική έκθεση «In Minor Keys», την οποία είχε επιμεληθεί η εκλιπούσα Koyo Kouoh, ενώ η Ινδία απέσπασε τη διάκριση για την καλύτερη εθνική συμμετοχή.

Τα βραβεία κοινού θεσπίστηκαν φέτος, έπειτα από την παραίτηση της διεθνούς κριτικής επιτροπής της Μπιενάλε τον Απρίλιο, εν μέσω αντιπαραθέσεων σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας και του Ισραήλ. Αντικατέστησαν τα καθιερωμένα βραβεία Χρυσού και Αργυρού Λέοντα, τα οποία απονέμονταν από την κριτική επιτροπή. Οι φετινοί νικητές αναδείχθηκαν μέσα από τις ψήφους των κατόχων εισιτηρίων που επισκέφθηκαν τους εκθεσιακούς χώρους στους Κήπους (Giardini) και στο Αρσενάλε (Arsenale).

Ο Nick Cave και τα επτά στάδια του πένθους

Στο Αρσενάλε, ο Nick Cave παρουσίασε το έργο Two Points in Time—At Once (2026), μια σειρά μνημειακών γλυπτών από μπρούντζο και εγκαταστάσεων μεικτών μέσων, με αναφορές στα επτά στάδια του πένθους. Ο καλλιτέχνης, που ζει και εργάζεται στο Σικάγο και είναι γνωστός κυρίως για τα περίτεχνα φορετά γλυπτά του με την ονομασία «Soundsuits», ενσωμάτωσε στην παρουσίασή του φυτικά μοτίβα, κεντημένα αυτοπορτρέτα και καθημερινά αντικείμενα, διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στην απώλεια και τη μνήμη.

Το έργο Two Points in Time—At Once (2026) στη Μπιενάλε Βενετίας

Η επιστροφή της Ινδίας στην Μπιενάλε

Η συμμετοχή της Ινδίας, με τίτλο «Geographies of Distance: Remembering Home», σηματοδότησε την επιστροφή της χώρας στη Μπιενάλε Βενετίας έπειτα από επτά χρόνια απουσίας.

Σε επιμέλεια του Amin Jaffer, η έκθεση συγκέντρωσε έργα πέντε καλλιτεχνών: των Alwar Balasubramaniam, Sumakshi Singh, Ranjani Shettar, Asim Waqif και Skarma Sonam Tashi. Με κεντρικούς άξονες την έννοια του σπιτιού, τη μνήμη και το αίσθημα του ανήκειν, η παρουσίαση αξιοποίησε υλικά και τεχνικές που συνδέονται με τις παραδοσιακές χειροτεχνικές πρακτικές της Ινδίας.

Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάστηκαν ξεχώρισαν η κεντημένη ανακατασκευή του κατεδαφισμένου οικογενειακού σπιτιού της Sumakshi Singh στο Νέο Δελχί και η μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση από μπαμπού του Asim Waqif, η οποία κατασκευάστηκε επιτόπου στο Αρσενάλε.

Το περίπτερο της Ινδίας είχε επίσης συμπεριληφθεί από το Artsy στη λίστα με τις δέκα καλύτερες εθνικές συμμετοχές της φετινής Μπιενάλε.

Αναφερόμενος στα βραβεία κοινού, ο πρόεδρος της Μπιενάλε Βενετίας, Pietrangelo Buttafuoco, επικαλέστηκε την αντίληψη του Pablo Picasso ότι ένας πίνακας αποκτά ζωή μέσα από το βλέμμα εκείνου που τον παρατηρεί. Όπως σημείωσε, η ενεργός παρουσία των επισκεπτών προσδίδει στη διοργάνωση διαρκώς ανανεωμένη ενέργεια.

Πηγή: Artsy