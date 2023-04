Η Art Seen έχει την χαρά να ανακοινώνει την ατομική έκθεση της Λονδρέζας καλλιτέχνιδας Clare Burnett από τo Σάββατο, 22 Απριλίου έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023 στην Art Seen, στη Λευκωσία.

Clare Burnett: SHAPESHIFTERS – Clouds of Conscience

Επιμέλεια: Μαρία Στάθη

Εγκαίνια: Σάββατο, 22 Απριλίου 2023, 11:00 – 16:00.

Διάρκεια: 22.04.2023 - 24.05.2023

Η Art Seen έχει την χαρά να ανακοινώνει την ατομική έκθεση της Λονδρέζας καλλιτέχνιδας Clare Burnett από τo Σάββατο, 22 Απριλίου έως την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023 στην Art Seen, στη Λευκωσία, σε επιμέλεια της Μαρία Στάθη. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, που πλημμυρίζουν χρώμα τα δύο επίπεδα της γκαλερί, διατεταγμένα σε συνθέσεις που αναπτύσσουν έναν διάλογο μεταξύ τους.

Τα έργα της έκθεσης, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τα αντικείμενα που αφαίρεσε από την Κύπρο ο Λουίτζι Πάλμα ντι Τσεσνόλα τον 19ο αιώνα, είναι φτιαγμένα από αντικείμενα και υλικά που συνέλεξε σήμερα η καλλιτέχνις από τους δρόμους της Λευκωσίας.

Τον 19ο αιώνα, ο Luigi Palma di Cesnola, Αμερικανός πρόξενος στην Κύπρο, «απέκτησε» έναν τεράστιο θησαυρό από Κυπριακές αρχαιότητες -ένα σύνολο 35.000 αντικειμένων- τα περισσότερα από τα οποία πώλησε το 1872 στο τότε νεοσύστατο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, πριν γίνει ο πρώτος του διευθυντής έως τον θάνατό του το 1904.

Η συλλογή αυτή και η ιστορία της αποτελούν την πρώτη ύλη για την έκθεση. Μια έκθεση που φέρνει στο προσκήνιο τις ενέργειες του Cesnola και τη στάση της Δύσης απέναντι στην κληρονομιά άλλων πολιτισμών. Ταυτόχρονα, προβάλλει τα ίδια τα αντικείμενα, την ενέργεια που περικλείουν, τη συγκίνηση που προκαλούν, τις πλούσιες ματιέρες τους, τις ανθρωπομορφικές μορφές των απλών οικιακών αντικειμένων, καθώς και τα μοτίβα και τις μορφές που επαναλαμβάνονται αέναα στον ρου της Ιστορίας. Υιοθετώντας τη χρήση απορριφθέντων υλικών καθώς και προϊόντων μαζικής παραγωγής, η έκθεση μας παρακινεί επίσης να σταθούμε και να στοχαστούμε πάνω σε διλήμματα του 21ου αιώνα σχετικά με τα αγαθά μας και τον τρόπο με τον οποίο τα αποκτούμε και τα χρησιμοποιούμε, και πώς θα κριθούμε γι’ αυτό στο μέλλον.

Ο τίτλος «Ταξιδιώτες συνείδησης» αναφέρεται στον χαρακτηρισμό του Wolfgang Paalen για τα σουρεαλιστικά αντικείμενα ως «ωρολογιακές βόμβες της συνείδησης». Υπάρχει εδώ μια σαφής γενεαλογική γραμμή που ανάγεται έως πίσω στον σουρεαλισμό: το παράλογο στις μορφές των τυχαίων αντικειμένων αλλά και το παιχνίδι του ασυνείδητου στη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας. Επίσης, η συνείδηση της σημασίας των αντικειμένων αλλά και το πώς μπορεί να μεταβληθεί η ερμηνεία τους. Οι ταξιδιώτες του τίτλου δεν είναι μόνο ο Cesnola και η καλλιτέχνις, αλλά και τα ίδια τα αντικείμενα, όπως αλλάζουν, τα ίδια και το νόημά τους, στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση ανοίγει με μια σειρά από ηλιοτυπίες που περιγράφουν λεπτομερώς τις ανασκαφές του Cesnola και την έκθεση των αντικειμένων στο Μητροπολιτικό Μουσείο, όπου συνταίριαξε ετερόκλητα κεφάλια με πόδια και σώματα σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη φθορά που προκλήθηκε σε αυτά κατά τη μεταφορά τους.

Οι «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές» είναι μια σειρά από ελαιογραφίες σε χαρτί που απεικονίζουν φανταστικές εκδοχές αντικειμένων από τη Συλλογή Cesnola μαζί με χαρακτηριστικά τοπία της Κύπρου όπου ανήκουν.

Στην έκθεση αγρυπνούν οι «Μάντεις», σύγχρονες εκδόσεις σε ψηφιδωτό σανιδόμορφων ειδωλίων της Εποχής του Χαλκού, με στήθη, κοιλιά και μάτια που λάμπουν στο σκοτάδι.

«Αυτό που είμαι δεν θα δω» είναι ο τίτλος της κεντρικής ενότητας της έκθεσης: γλυπτά μεγαλύτερης κλίμακας διατεταγμένα σε ομάδες, με φόρμες εμπνευσμένες από τη Συλλογή Cesnola και χρώματα λουσμένα από τον ήλιο της Κύπρου. Παρατίθενται μαζί με μια σειρά από μικρά γλυπτά με τίτλο «Shapeshifters» και το «HËNGE», έναν λίθινο κύκλο του 21ου αιώνα, όλα κατασκευασμένα από τυχαία και οικεία αντικείμενα σε συνδυασμό με έγχρωμο σκυρόδεμα, jesmonite και λαδομπογιά.

Τα έργα για την έκθεση σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο και στη Λευκωσία.

Σάββατο 22.04

Γνωρίζοντας την καλλιτέχνη Clare Burnett & Ξενάγηση της έκθεσης στις 12:00. Η γκαλερί θα είναι ανοιχτή από τις 11:00 έως τις 15:00.

Τετάρτη 26.04 και Παρασκευή 28.04

Γνωρίζοντας την καλλιτέχνη Clare Burnett & Ξενάγηση της έκθεσης στις 18:30. Η γκαλερί θα είναι ανοιχτή από τις 16:00 έως τις 20:00

Σχετικά με την καλλιτέχνιδα

Η Clare Burnett δημιουργεί έργα με έντονο το στοιχείο της διαδικασίας, εμπνευσμένα από ζητήματα, αντικείμενα και χώρους που περιβάλλουν την καλλιτέχνιδα. Αντλεί τυχαία αντικείμενα από την καθημερινή ζωή, παίζει, αναδιαμορφώνει και μεταμορφώνει τα ευρήματά της στο ατελιέ και συχνά τα συνθέτει σε ομάδες ώστε να δημιουργήσει αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με τον περιβάλλοντα χώρο. Διερευνά τις έννοιες της αξίας, της εξουσίας και των πανανθρώπινων διλημμάτων που αντιμετωπίζουμε τον 21ο αιώνα σε σχέση με τα αντικείμενα: τι αγοράζουμε και πού, τι κάνουμε όταν δεν χρειαζόμαστε πια αυτά που χρησιμοποιούμε, αν πρέπει να παρακολουθούμε ή να παρακολουθούμαστε, και πώς χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες. Η Clare σπούδασε Αρχιτεκτονική και Κοινωνικές και Πολιτικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και Καλές Τέχνες στη Σχολή Καλών Τεχνών Byam Shaw.

Στις ατομικές και ομαδικές εκθέσεις της περιλαμβάνονται: Leighton House Museum, William Benington Gallery, Πανεπιστήμιο του Leeds, Contemporary Sculpture Fulmer, Royal Academy, National Gallery, Jerwood Space, RIBA και Royal Society of Sculptors, καθώς επίσης και Sanyi Wood Sculpture Museum της Ταϊβάν, Brooke Benington και Studio Block M74 στο Μεξικό, Unit One Gallery and Workshop στο Λονδίνο, Beckenham Place Mansion και Bo-Lee Gallery. Πέρυσι έλαβε επιχορήγηση από το Συμβούλιο Τεχνών της Αγγλίας για φιλοξενία και έκθεση στο Electro Studios Project Space του Hastings, με αναφορά στο έργο του Sam Smith του Project Art Works. Στις εγκαταστάσεις που δημιούργησε για συγκεκριμένους χώρους περιλαμβάνονται η Οικιστική Μονάδα του Le Corbusier στη Γαλλία, τα κοιμητήρια του Brompton και του Norwood, και η πλατεία Bishopsgate στο Λονδίνο. Το πρώτο της γλυπτό σε δημόσιο χώρο τοποθετήθηκε στην Κίνα το 2019. Σήμερα ετοιμάζει ένα έργο για υπαίθριο δημόσιο χώρο στο κεντρικό Λονδίνο, που θα παρουσιαστεί το προσεχές καλοκαίρι. Η Clare μεγάλωσε στη Γαλλία και στο Βέλγιο και εργάζεται στο Λονδίνο. Το προηγούμενο καλοκαίρι ολοκλήρωσε την επταετή της θητεία ως εκλεγμένη πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας Γλυπτών.

Art Seen

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 16:00 – 19:00 ή κατόπιν ραντεβού. Τα Σάββατα 29/04 η γκαλερί θα είναι ανοιχτή 11:00 – 13:30.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαρία Στάθη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια Art Seen: +357 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org