Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ: «Cruel Spring»

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο «Cruel Spring», σε επιμέλεια της Δάφνης Νικήτα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 στις 7 μ.μ.

Η έκθεση επιθυμεί να αγγίξει τις κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες και πραγματικότητες όπως διαμορφώνονται σήμερα με φόντο τον νέο πολιτικοκοινωνικό παραλογισμό που οδηγεί σε εθνικές τραγωδίες και αδιέξοδα. Μια πραγματικότητα που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και μας αφορά απόλυτα είναι και η οικολογική καταστροφή. Οι καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος στην έκθεση ερευνούν ο καθένας με το δικό του προσωπικό λεξιλόγιο τη Σκληρή αυτή Άνοιξη που περνά στην μνήμη και γίνεται ιστορία ανίκανη να τιθασεύσει το παρελθόν.

Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος οι Λία Λαπίθη, Σαβέλλα Μιχαήλ, Μαρίζα Παρτζίλη, PASHIAS, Μαρία Τριλλίδου, Στέλλα Χριστοφή.

Βιογραφικά σημειώματα καλλιτεχνών:

Η Λία Λαπίθη γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι κάτοχος Bachelor of Arts and Environmental Studies/Design (διπλό πτυχίο), Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια Σάντα Κρουζ (UCSC), Η.Π.Α. Έχει Master στη Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Lancaster Η.Β. Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής από το Kent Institute of Art and Design, Canterbury School of Architecture, Η.Β, Master in Education, Πανεπιστήμιο της Ουαλίας Η.Β. To έργο της παρουσίασε σε ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο, Ελλάδα, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Αυστρία, Λάγκαστερ, Σάντα Κρουζ και συμμετείχε σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις τέχνης όπως Dans la nuit des images, Creation numerique en Europe, Grande Palais, Paris, France. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spain. Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Germany. Universite des Beaux Arts Paris, France. Έργα της υπάρχουν στις μόνιμες συλλογές των πιο κάτω μουσείων: Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΜΑΚ), Βιέννη, Αυστρία. Μουσείο Centre Pompidou (Nouveaux Médias MNAM-CCI.), Paris, France. Musée des civilizations de l'Europe et de la Mediterranee, (MuCEM), Μασσαλία, Γαλλία. Musee d’Art de la Provence de Hainut-Charlerois, Βέλγιο.

Ιστοσελίδα: www.lialapithi.com

Η Σαβέλλα Μιχαήλ σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1999 παρουσίασε την ατομική έκθεση «Παρατηρητές» στον εκθεσιακό χώρο Lobby, το 2005 παρουσίασε ατομική έκθεση με γενικό τίτλο «Εδώ είμαι», το 2008 την έκθεση «Όταν εσείς δεν είστε εδώ» και το 2015 την έκθεση «Braid Bound» στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος. Εκπροσώπησε την Κύπρο στην 23η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας για τις χώρες της Μεσογείου, Αίγυπτος(2005) και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Τέχνης του Πεκίνου, Κίνα (2005). Συμμετείχε στο χειμερινό Διεθνές Φεστιβάλ «Made in a world of art» στο Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη( 2003), στην έκθεση «Νέες Κύπριες Καλλιτέχνες», Kerava Art Museum ,Φιλανδία (2004), «Τυχαίες Συναντήσεις» Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας(2005), 50 Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Λευκωσία( 2010), Love and Hate” Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος Λευκωσία(2010), “Drawing Stories 2” Ιλεάνα Τούντα, Αθήνα (2011), Φεστιβάλ χαρακτικής Αθηνών “Print Daily News Cy”(2016), Livres d΄ Artistes: Αναδρομή στο ‘Βιβλίο του Καλλιτέχνη’ στην Κύπρο από το 1960 μέχρι σήμερα, Μουσείο Ζαμπέλα Λευκωσία (2017), ¨Και τι μ’ αυτό - Έργα με η χωρίς προηγούμενο, επιμέλεια Σάββας Χριστοδουλίδης, εκθεσιακός χώρος isnotgalellery - Λευκωσία (2017), κυπριακή συλλογή για το Fondazione Benetton σε επιμέλεια Νικόλα Βαμβουκλή, Salon degli Incanti, Τεργέστη (2018). Είναι μέλος του σωματείου Κύπριοι Χαράκτες. Εργάζεται ως καθηγήτρια Τέχνης στη Μέση Εκπαίδευση.

H Μαρία Τριλλίδου ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Μέσα από την πρακτική της αγγίζει επίκαιρους μετα-ανθρωπιστικούς προβληματισμούς που αναθεωρούν τις μέχρι σήμερα ανθρωποκεντρικές αξίες και τις φιλοσοφικές συνέπειες που έχει η χρήση των εννοιών ‘άνθρωπος’ ‘φύση’ ‘ταυτότητα’. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επικεντρώνεται στην αμοιβαιότητα συνύπαρξης ανθρώπινου και μη-ανθρώπινου, θεωρώντας τον ζωντανό οργανισμό μέρος ενός διευρυμένου υλικού πλέγματος που επεκτείνεται μέσα και έξω από το σώμα, του οποίου η κατανόηση είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη. Eίναι κάτοχος πτυχίου Kαλών Tεχνών από το University of the Arts στη Φιλαδέλφια, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μεταπτυχιακού πειραματικών τεχνών από το Basle School of Art and Design στη Βασιλεία, Ελβετίας και μεταπτυχιακού Συμβουλευτικής Ψυχολογίας από το Westbrook University, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η Μαρίζα Παρτζίλη είναι εικαστικός / σκηνογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι αριστούχος απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητές τους Γιάννη Ψυχοπαίδη και Γιώργο Ζιάκα. Έχει στο ενεργητικό της τέσσερεις ατομικές εκθέσεις (2002, 2006,2010, 2014) και συμμετοχή σε πολλές ομαδικές στην Κύπρο και το εξωτερικό. Από το 2002 εργάζεται συστηματικά στο θέατρο και τον κινηματογράφο σχεδιάζοντας κοστούμια και σκηνικά και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες. Το 2007 εκπροσώπησε την Κύπρο μαζί με άλλους νέους σκηνογράφους στην Κουατριενάλε Πράγας (PQ07) και το 2009 η σκηνογραφία της για το έργο Εκτυφλωτική Λάμψη του Ρ. Γκρίνμπεργκ σε σκηνοθεσία Ν. Χαραλάμπους επιλέχθηκε να εκτεθεί στην Παγκόσμια έκθεση σκηνογραφίας WSD στη Σεούλ. Το 2014 τιμήθηκε με το Βραβείο Σκηνογραφίας στα Βραβεία Θεάτρου Θ. Ο. Κ για την περίοδο 2011-2013 για την παράσταση σε παραγωγή του Θεάτρου Σκάλα, Ρωμέικο Φαγοπότι του Γ. Σουρή, σε σκηνοθεσία Χ. Ζάνου. Τo 2018 διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας για τα κοστούμια της στην ταινία του Γιώργου Κουκουμά, Helmets. Εργάστηκε ως Διευθύντρια Παραγωγής για το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια από το 2015 μέχρι το 2019, όταν ανέλαβε την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη. Είναι επίσης πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου (CYCSTAT).

Μαρίζα Παρτζίλη

Η πρακτική του εικαστικού PASHIAS έχει ως επίκεντρο τη τέχνη του performance, την εγκατάσταση και τη φωτογραφία, με το σώμα ως βασικό υλικό δημιουργίας. O PASHIAS έχει παρουσιάσει έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, καθώς και διεθνή φεστιβάλ σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ρωσία, Νορβηγία, Φινλανδία, Εσθονία, Σουηδία, Βουλγαρία, Τουρκία, Βέλγιο, Βραζιλία και Καναδά. Συγκεκριμένα, έχει συνεργαστεί με πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως Marina Abramović Institute, SESC São Paulo, Estonia Contemporary Art Museum, Besançon Institut Supérieur des Beaux Arts, Mediterranean Biennale of Contemporary Art και Thessaloniki Biennale of Contemporary Art. Το 2013 συνίδρυσε το epitelesis - Performance Art Foundation ως ένα διεθνές πρόγραμμα για τη στήριξη πολιτιστικών δράσεων, είναι ενεργός στην επιμέλεια εκθέσεων και δρώμενων με επίκεντρο τη σχέση της ζωντανής δράσης και άλλων καλλιτεχνικών πρακτικών, καθώς εργάζεται ως εκπαιδευτής και λέκτορας σε ακαδημαϊκά προγράμματα.

www.pashias.art

Η Στέλλα Χριστοφή γεννήθηκε στην Κύπρο. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών με υποτροφία του Ι.Κ.Υ Κύπρου (2006-2011) και στο Paris 8 University de Saint Dennis. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με υποτροφία του Ι.Κ.Υ Κύπρου. Συνέχισε με δεύτερες μεταπτυχιακές σπουδές «Εικαστικές τέχνες και τοπίο» στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Π.Δ.Μ. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Έχει στο ενεργητικό της ατομική και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία και Ρουμανία, όπως η Biennale Chisinau (2013, 2015), Florence Biennale (2013), Rosa Luxemburg Stiftung (2017). Έχει δώσει διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα, Κύπρο, Βερολίνο, Λιθουανία και Μάλτα. Έχει συμμετάσχει σε art workshop και art residency στο Καμερούν (2009), Σύρο (2015), Αθήνα (2015), Λευκωσία (2021) και Ιορδανία (2021). Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία (Lucciano Benetton Collection). Ζει και εργάζεται ως εικαστικός κι ερευνήτρια στην Αθήνα.

Στέλλα Χριστοφή

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαΐου και θα είναι ανοιχτή κατά τις ακόλουθες ώρες: Τρίτη - Παρασκευή, 4.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ. & Σάββατο 11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ βρίσκεται στην οδό Κρήτης 11, Λευκωσία.

Τηλέφωνο: 22766117 / email: info@diatopos.com / website: www.diatopos.com