Ο Μάϊος στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 05.05.2025

2/05 Παρ 20:30 (90’)

Ο μικρός Έγιολφ - Χένρικ Ίψεν Ι Νέα Σκηνή ΘΟΚ (14+)

Στο αριστούργημα του Ίψεν, το εμμονικό ερωτικό πάθος και η μονομανής αγάπη αποτελούν την αιτία για τα όσα θα βιώσει ο μικρός Έγιολφ από τη βρεφική του ηλικία. Η απερισκεψία και αμέλεια των γονέων που οδηγεί, ακούσια ή εκούσια, στην κακοποίηση των παιδιών τους, είναι ένα οικείο θέμα παντός καιρού. Μετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ. Σκηνοθεσία-Διασκευή: Stefan Larsson. Παίζουν: Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Αντρέας Κουτσόφτας, Μαρίνα Μακρή, Λένια Σορόκου, Ανδρέας Τσέλεπος. Συμμετέχει το παιδί Ιωσήφ Κατσουλάκης. Mε αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους. €12 / 6

3/05 Σαβ 17:00 (60’) 4+

H Koύκλα του Φραντς Κάφκα I Ηumart

Το έργο μάς μεταφέρει στον μαγικό κόσμο μιας -κατά πολλούς- αληθινής ιστορίας, πλημμυρισμένης από συγκίνηση και έντονα συναισθήματα. Μιας ιστορίας που μας θυμίζει πως «ό,τι αγαπάμε μάλλον θα χαθεί, η αγάπη όμως θα επιστρέψει με άλλο τρόπο…». Μια παράσταση γεμάτη εικόνες, μουσική και φυσικά χιούμορ, που έρχεται για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους. Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος. Δραματουργία / Κείμενο / Στίχοι τραγουδιών: Σταύρος Σταύρου. Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου. Παίζουν: Χριστίνα Παπαδοπούλου, Άντονυ Παπαμιχαήλ, Αντρέας Κουτσόφτας, Άνθη Κάσινου, Ραφαέλλα Καβάζη. Χορευτής: Γιάννης Οικονομίδης. Μουσικός επί σκηνής: Ανδρέας Μιχαλόπουλος. € 12

7/05 Tετ 20:00 (170’)

The importance of being Earnest - Oscar Wilde I NT Live

Η βραβευμένη με Olivier Sharon D Clarke συμπρωταγωνιστεί με τον Ncuti Gatwa(Doctor Who, Sex Education) σε αυτή την εύθυμη διασκευή της πιο γνωστής κωμωδίας του Όσκαρ Ουάιλντ, Η σημασία να είσαι σοβαρός. O Τζακ με τον φίλο του Άλτζυ απολαμβάνουν την ελευθερία τους, υιοθετώντας ψεύτικη ταυτότητα. Ευελπιστώντας να εντυπωσιάσουν δύο περιζήτητες δεσποινίδες, λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο. Ο Max Webster (Η ζωή του Πι) σκηνοθετεί μια ξεκαρδιστική ιστορία ταυτότητας, μεταμφίεσης και ρομαντισμού, σε μαγνητοσκοπημένη αναμετάδοση από το National Theatre στο Λονδίνο. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. € 12/10

9/05 Παρ 20:30 (90’)

Πάρτι Γενεθλίων - Χάρολντ Πίντερ Ι Σόλο για Τρεις (15+)

Με τη δομή ενός θρίλερ και έντονα τα χαρακτηριστικά του Θεάτρου του Παραλόγου, αλλά και με κωμικοτραγικές καταστάσεις να δημιουργούνται μέσα από αυτό, το έργο εκτυλίσσεται σε μια παραθαλάσσια, παραμελημένη πανσιόν. Ο Στάνλεϋ, ένας πρώην πιανίστας, είναι ο μοναδικός ένοικος, μέχρι τη στιγμή που καταφθάνουν δύο μυστηριώδεις τύποι, ο Γκόλντμπεργκ και ο Μακ Καν, οι οποίοι οργανώνουν ένα «πάρτι γενεθλίων», για τον Στάνλεϋ το οποίο, σταδιακά, μετατρέπεται σε εφιάλτη. Μετάφραση: Φώτης Φωτίου. Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου – Καρσερά. Ερμηνεύουν: Αντρέϊ Κρουπά, Χριστίνα Χριστόφια, Πάνος Μακρής, ΛαζάριαΦράγκου, Δημήτρης Αντωνίου, Φώτης Φωτίου. € 15/12

14/05 Τετ 20:30 (70’)

To Τραγούδι της Φλέρυς - Δημήτρης Οικονόμου Ι Θέατρο Σταθμός

Σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη, με την Ελένη Κοκκίδου. Ο θεατρικός μονόλογος του βραβευμένου πεζογράφου Δημήτρη Οικονόμου για τη ζωή και το έργο της Φλέρυς Νταντωνάκη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς την περασμένη θεατρική σεζόν. 1985. Ρωμαϊκή Αγορά. Η τελευταία μεγάλη συναυλία της ΦλέρυςΝταντωνάκη. Το καλλιτεχνικό γεγονός παίρνει διαστάσεις και πλήθος κόσμου συρρέει για να παρακολουθήσει τη συναυλία. Λίγο πριν την έναρξη, η Φλέρυ παθαίνει κρίση αγοραφοβίας και αρνείται να βγει στη σκηνή. Με αυτά τα δραματικά λεπτά, τις σκέψεις, τα συναισθήματά, τις αγωνίες και τις ανασφάλειες της τραγουδίστριας καταπιάνεται το έργο, αναζητώντας το όριο εκείνο ανάμεσα στην Τέχνη και τη θυσία. Την ιδιοφυία και το τίμημα.. € 22 / 20

17/05 Σαβ 19:00

What happens to me is written up there by Maria Loizidou

Pylon Art & Culture

Με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού μεταξύ 19:00–22:00

Σε μια νέα ερμηνεία της δράσης What happens to me is written up there (2022), η Μαρία Λοϊζίδου επιλέγει τον χώρο του θεάτρου για να φιλοξενήσει για μια μόνο φορά, τις εντάσεις των εύθραυστων γραμμών μολυβιού που ξεπερνούν το χαρτί και την πρακτική της απόδοσης του λόγου ως ανάγνωσης αντανακλάσεων κοινών εμπειριών.Το What happens to me is written up there αποτελεί μέρος της νέας έκθεσης της Μαρίας Λοϊζίδου Newcomers, Pylon Art & Culture, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Είσοδος Ελεύθερη

19 & 20/05 Δευ & Τρι 20:30 (150’)

Θανάσης Αλευράς 46 + Σέξυ

Ο Θανάσης Αλευράς επιστρέφει στo Θέατρο Ριάλτο με τη νέα του παράσταση πιο …ανώριμος αλλά και πιο σέξι από ποτέ! Μας κλείνει πονηρά το μάτι και λέει: «Είναι μια παράσταση με διάθεση αυτοσαρκασμού, με χιούμορ απέναντι στο ανελέητο sexiness και την υστερία της αψεγάδιαστης ομορφιάς που επιτάσσει η εποχή, ολίγον αθυρόστομη, αφιλτράριστη και πολύ ερωτική. Και θα δείτε, το σεξ κρύβεται παντού: Στο δρόμο, στην πολιτική, στις τέχνες, στη μόδα, στα τραγούδια, στους λογαριασμούς...» Μαζί του δύο βασικοί του συνεργάτες, δύο υπέροχοι performers οι οποίοι παίζουν, χορεύουν και τραγουδάνε μαγικά: η αισθησιακή soul & funkερμηνεύτρια Idra Kayne και ο πολυσχιδής καλλιτέχνης Jerome Kaluta. Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός. Κείμενα παράστασης: Γιώργος Παυριανός. Δημιουργική συμμετοχή στα κείμενα: Φοίβος Δεληβοριάς, Αντώνης Θυσιάδης, Θανάσης Αλευράς. Μουσικοί: Ευριπίδης Ζεμενίδης – Κιθάρες, Θάνος Μιχαηλίδης – Τύμπανα, Γιώργος Μπουλντής – Μπάσο, Χρήστος Παπαδόπουλος - Σαξόφωνο, Κλαρίνο, Αλέξανδρος Δημόπουλος – Πλήκτρα. Σημείωση: Απαραίτητη η Γονική Συναίνεση. € 28 / 25

24/05 Σαβ 19:00 (98’)

Ocean with David Attenborough (10+)

Το ντοκιμαντέρ οδηγεί τον θεατή σε ένα συναρπαστικό ταξίδι, αποδεικνύοντας πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ζωτικό για την επιβίωσή μας, τίποτα πιο ζωντανό, θαυμαστό και εκπληκτικό από τον ωκεανό. Ο εμβληματικός παρουσιαστής και σκηνοθέτης μέσα από εντυπωσιακές εικόνες και σεκάνς με κοραλλιογενείς υφάλους και δάση από φύκια, αποκαλύπτει παράλληλα τη σκληρή πραγματικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ωκεανός. Στα Αγγλικά με Ελληνικούς υπότιτλους.€8 / 5

28/05 Τετ 20:30 (75’)

Το Νερό στην Κύπρο – Θύμησες άλλων εποχών (CY 2025)

Πασχάλης Παπαπέτρου

Ένα ντοκιμαντέρ για τις προσπάθειες των Κυπρίων, σε μια ημίξηρη γεωγραφική περιοχή, να εκτρέψουν το νερό από τις κοίτες των ποταμών για να ποτίσουν τα χωράφια τους και να εκμεταλλευθούν τους αβαθείς υδροφορείς σκάβοντας λαγούμια (κανάτ). Σκηνοθεσία: Πασχάλης Παπαπέτρου. Σενάριο: Δρ. Γιώργος Κωνσταντίνου, Πασχάλης Παπαπέτρου. Αφήγηση: Κώστας Χαραλαμπίδης, Πάμπος Σακκάς. Συμπαραγωγή:Anadysis Films & Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα ΣύγχρονουΠολιτισμού). Mε την στήριξη του EOA Λεμεσού. Στα Ελληνικά με Αγγλικούς υπότιτλους.Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45