Το WOMANIFESTO I & II έρχεται στην Κύπρο

To πρώτο φιλμ-μανιφέστο της γυναικείας καλλιτεχνικής φωνής του σήμερα, προβάλλεται στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, στις 21 Μαΐου 2023.

Το WOMANIFESTO I & II, σε σύλληψη και σκηνοθεσία Έφης Σπύρου, μία παραγωγή της RUNONART MKO, θα προβληθεί σε μια μεγάλη γιορτή στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, την Κυριακή 21 Μαΐου, «Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη».

30 γυναίκες δημιουργοί από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. 30 μανιφέστο ενάντια στις προκλήσεις των καιρών.

Όπως αναφέρει η Έφη Σπύρου, «..το WOMANIFESTO πυροδοτείται και τροφοδοτείται από τη γυναικεία καλλιτεχνική φωνή του σήμερα αλλά υποστηρίζεται και αναπτύσσεται από μια μεγάλη διεπιστημονική οικογένεια. Υπενθυμίζει και ξαναθέτει τη βάση για την κοινή μας ιστορία που δεν είναι άλλη από τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Σε ένα θερμοκήπιο όπως αυτό στο οποίο κινηματογραφείται το φιλμ, το κάθε βλαστάρι, η κάθε φωνή μπορεί να γεννηθεί, να καλλιεργηθεί, να αναπτυχθεί, να υπάρξει και να συνυπάρξει με άλλες φωνές σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ποικιλότητα και αειφορία. Οι καλλιτέχνιδες θέτουν ερωτήματα γύρω από την καταγωγή μας, την ανθρωπινότητά μας, τη μνήμη και την απώλεια, την εξουσία, το περιβάλλον, τη γη και τη γλώσσα, το Άλλο-το άγνωστο ή το οικείο, το τραύμα και την απελευθέρωση, τη συνύπαρξη…»

Στο WOMANIFESTO I, συμμετέχουν οι δημιουργοί: Άγκατα Δαρλάση, Βαρβάρα Ρούσσου, Έλενα Τοπαλίδου, Ευτυχία Παναγιώτου, Μάρω Μιχαλακάκου, Μάρω Φασουλή, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Νεφέλη Σαρρή, Πωλίνα Κρεμαστά, Παυλίνα Μάρβιν, Ράνια Μπέλλου, Τώνια Τζιρίτα Ζαχαράτου, Μαρία Γιαγιάννου, Χρύσα Βαλσαμάκη και Έφη Σπύρου (Ελλάδα)

Στο WOMANIFESTO IΙ, συμμετέχουν οι δημιουργοί: Tamar Raban (Ισραήλ), Enact Theatre [Έλενα Καλλινίκου & Μαρίνα Μακρή], Λία Χαράκη, Νάγια Τ. Καρακώστα, (Κύπρος) και οι δημιουργοί Άρτεμις Παναγιωτίδου, Ελευθερία Καζάνα, Έρη Δημητριάδη, Ελένη Πανουκλιά, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Μαρία Παπαφίγκου, Μαρία Σιόρμπα, Μαρία Παπαποστόλου & Νατάσα Μπιζά και Σταυρούλα Σιάμου (Ελλάδα).

Το WOMANIFESTO Ι & II πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελλάδος, της A.Γ. Λεβεντείου Πινακοθήκης & του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως - Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ΕΜΔΓ, Kύπρου, του Αssaf Burstein και της Έφης Σπύρου.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δράση να λειτουργήσει ως πρόσκληση, πρόκληση για να μπορέσει να διευρυνθεί με την προσθήκη καλλιτεχνικών μανιφέστο από όλο τον κόσμο έτσι ώστε ο διάλογος να υπερβεί τα σύνορα και να υπάρξει το πρώτο μωσαϊκό φιλμ- μανιφέστο της γυναικείας φωνής στην ιστορία της τέχνης.

Κυριακή 21 Μαίου 2023, στις 6:30 μ,μ. Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία.

Με την τιμητική παρουσία των Ambassadors του Womanifesto, την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου και την Ακτομηχανικό Δρ. Ξένια Λοιζίδου. Στην προβολή θα παρευρεθεί η εικαστικός/σκηνοθέτης Έφη Σπύρου και οι καλλιτέχνιδες Λία Χαράκη και Μαρίνα Μακρή.

Ελεύθερη είσοδος με προκράτηση.

Credits WOMANIFESTO Ι & IΙ

Οργάνωση - Παραγωγή: RUNONART AMKE

Σύλληψη έργου - Σκηνοθεσία φιλμ & Παραγωγή: Έφη Σπύρου, Εικαστικός.

Αmbassadors: Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου & Δρ. Ξένια Λοϊζίδου, Aκτομηχανικός.

Mentor: Γιώργος Ζερβίδης, Marketing και Brand Strategist.

Επιστημονικός σύμβουλος: Φαίη Ζήκα, Φιλόσοφος, Θεωρητικός της Τέχνης, Αντιπρύτανης ΑΣΚΤ.

Σύμβουλος ανάπτυξης: Leanne McKay, Rule of Law Specialist.

Σύμβουλοι: Karen Van Dyck, Professor, Hellenic Studies, Columbia University, Παρασκευή Τεκτονίδου, Μουσικός - Ερευνήτρια, Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου, Αρχιτέκτονας, Επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ.

Κείμενα - Επιμέλεια: Βαρβάρα Ρούσσου, Κριτικός Λογοτεχνίας, Φιλόλογος, ΘΙΣΤΕ ΑΣΚΤ.

Διευθύντρια φωτογραφίας - Κινηματογράφηση: Ζέτα Σπυράκη

Boηθός σκηνοθέτη: Σωκράτης Μορφονιός

Δεύτερη διευθύντρια φωτογραφίας / Πρώτη βοηθός κάμερα: Leslie Y.Lin

Eκτέλεση παραγωγής: Κυριακή Κονταράτου

Βοηθός παραγωγής: Δανάη Κρίκη

Props & set design: Αρετή Πριμηκύρη

Επιμέλεια αντικειμένων: Μυρτώ Κριτσωτάκη

Ήχος Womanifesto I: Θεόφιλος Μποτονάκης

Ήχος Womanifesto II: Χρίστος Σακελλαρίου

Hair: Mαρία Χατζηθεοδώρου

Μake up: Freddy Make-up Stage [Σ. Καραμιχάλη, Α. Μπαλαμπουγιούκα, Κ. Πανάγου, Α. Κλάρκ, Χ. Κυριτσοπούλου, Β. Μακρυγιαννάκη, Γ. Παπαδοπούλου, Μ. Μάρκου, Ι. Δουρδουμπάκη, Μ. Γραμματικά, Ε.Τσάμη, Κ. Χατζησαρόγλου, Δ. Ορφανού-Τσότα, Δ. Μωραΐτη και Κ. Μαντή]

Μοντάζ - D.I.T: Γιώργος Αλεφάντης

Sound Composition and Design: Δημήτρης Τσούκας

Coloring and Consulting: Μάριος Στυλιανού

Mετάφραση - Υποτιτλισμός: Μυρτώ Κορομάντζου

Teaser Womanifesto I: Χαράλαμπος Βαρελιάς

Φωτογραφία: Έμμα Λουίζ Χαραλάμπους

Αφίσα: Τypical Organization

Υποστηρικτές: Λουκία Λοΐζου-Χατζηγαβριήλ, Δέσπω Λευκαρίτη, Κίκα Ιωαννίδου, Ιsabelle Kountoure, Christina Rydberg, Εύα Ράπτη, Paolo Marzano, Peter Hadersdorfer, Άντρη Γεωργίου, Αρίστη Πεχλιβανίδου, Βeehive artists-Kλεοπάτρα Φαρρή, Γεωργία Σταυροπούλου, Δώρα Φαρμάκη, Ιωάννα Σόφρα, Δέσποινα Γιατσιά, Κλέλια Ελευθεριάδου, Μαργαρίτα Σταυροπούλου, Μαρία Μπεκάκου, Μαρίζα Κεφαλά, Μιλένα Παναγιώτοβα, Μιχάλης Γρυλάκης, Νικόλ Χατζηγιάννη, Σπύρος Καρανάσιος, Στέλιος Σοφιανός, Στέφανος Κλαμπανέβα, Χρίστος Δόγας, Χρύσα Ζάρκαλη, Kombrai bookstore, Bouktique bookstore, The Gym και ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ, DELEMA MCCANN CYPRUS

Ευχαριστίες: Ξένια Καλδάρα- Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Σταύρος Ζωγραφάκης & Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, Βάσω Ζωγοπούλου - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Jack Shelbourn & Linkoln School of Film, Media and Journalism - University of Lincoln, Έδρανο - Αθήνα, Αποστόλης Λάμπρου, Άρης Γεωργιάδης, Δημήτρης Μεραμβελιωτάκης, Ιάσων Θεοφάνου, Εκάτη Σαρρή, Θησέας Κάλης,, Κατερίνα Κώτσου, Μάγια Σέμου, Μαρία Δεληγιάννη, Μαριέττα Βέττα, Μυρτώ Αναστασοπούλου, Ξένια Θεμελή, Μαρία Παπαφίγκου, Μαρία Ραγιά - Σπίτι της Κύπρου, ΕΜΔΓ, ΚΥΠΡΟΥ.

RUNONART - Art Production, Promotion and Empowerment.

Η RUNONART είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία με γνώμονα τον καλλιτέχνη και στόχο την ενδυνάμωση της σύγχρονης τέχνης μέσα από συλλογικά διεπιστημονικά και διακαλλιτεχνικά έργα και την προβολή των εγχώριων καλλιτεχνικών κοινοτήτων στο διεθνές κοινό. Η RUNONART εμπνέει την κοινωνική αλλαγή και διεγείρει τον δημόσιο διάλογο σε καίρια ζητήματα.

runonart@gmail.com / runonart.com