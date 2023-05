Έργα του Μπασκιά αξίας 800 εκατ. δολαρίων συνενώνονται για πρώτη φορά

Οι πίνακες που φιλοτεχνήθηκαν το 1982 στη Μόντενα, αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων, κατέληξαν σε ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο και θα εκτεθούν μαζί στο Fondation Beyeler.

Το Fondation Beyeler στη Βασιλεία δίνει μια νέα τροπή στην ιστορία του Ζαν Μισέλ Μπασκιά αυτό το καλοκαίρι, παρουσιάζοντας την έκθεση Basquiat: The Modena Paintings (11 Ιουνίου – 27 Αυγούστου), η οποία επανενώνει οκτώ έργα μεγάλης κλίμακας που δημιουργήθηκαν στη Μόντενα της Ιταλίας το 1982. Οι πίνακες, μεταξύ των οποίων και το "The Guilt of Gold Teeth", βρίσκονται σήμερα σε οκτώ διαφορετικές ιδιωτικές συλλογές στις ΗΠΑ, την Ασία και την Ελβετία.

Jean-Michel Basquiat, "The Guilt of Gold Teeth" (1982) της Nahmad Collection. © The Estate of Jean-Michel Basquiat / 2022, ProLitteris, Zurich.

Ο Ιταλός γκαλερίστας Εμίλιο Ματσόλι κάλεσε τον Μπασκιά να δημιουργήσει τα έργα για μια μοναδική έκθεση, παρέχοντας χώρους εργασίας και υλικά ζωγραφικής. Ο καλλιτέχνης του γκράφιτι ζωγράφισε πάνω σε πεταμένους καμβάδες που χρησιμοποιούσε ένας άλλος καλλιτέχνης, ο Mario Schifano, γράφοντας στο πίσω μέρος "Modena". Αλλά οι επιπλοκές σχετικά με την πληρωμή των έργων οδήγησαν στην ακύρωση της προγραμματισμένης έκθεσης στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στους New York Times το 1985, ο Μπασκιά περιέγραψε πόσο πολύ δεν του άρεσε η εμπειρία της Modena. «Μου την έστησαν έτσι ώστε να πρέπει να φτιάξω οκτώ πίνακες μέσα σε μια εβδομάδα». Εν τω μεταξύ, η εργασία στις παρεχόμενες εγκαταστάσεις της αποθήκης του φαινόταν «σαν εργοστάσιο, ένα άρρωστο εργοστάσιο. Το μισούσα». Τα έργα βρήκαν νέους αγοραστές μέσω της τότε αντιπροσώπου του καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη, Annina Nosei.

Οι «Πίνακες της Μόντενα» μοιράζονται αρκετά μοτίβα και στιλιστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Fondation Beyeler, μεταξύ των οποίων «μια μνημειώδης, συχνά μαύρη φιγούρα σε φόντο από πλατιές, χειρονομιακές και εκφραστικές πινελιές... το ανθρώπινο και το ζωικό σώμα βρίσκονται στο επίκεντρο».

Το έργο "Moon View" (1984) από τη συλλογή του μεγιστάνα της μουσικής Mo Ostin, βγαίνει στο σφυρί στον οίκο Sotheby's στις 16 Μαΐου.

Ο Sam Keller, διευθυντής του Fondation Beyeler, δηλώνει στην εφημερίδα The Art Newspaper: «Με κάθε επόμενη γενιά, η σημασία του έργου του Μπασκιά αυξάνεται περαιτέρω. Ο συνδυασμός εικόνων και λέξεων που αναφέρονταν στην υψηλή και λαϊκή κουλτούρα, την ιστορία, την επιστήμη, την κοινωνική και οικονομική αδικία ήταν πραγματικά μπροστά από την εποχή του και σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι πίνακες της Modena δημιουργήθηκαν πριν από 40 χρόνια και δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά μαζί. Θα είναι συναρπαστικό να τους επανενώσουμε επιτέλους». Η μέση ασφαλιστική αξία καθενός από αυτά τα έργα είναι 100 εκατ. δολάρια, ενώ η αξία της ομάδας των οκτώ έργων ανέρχεται συνολικά σε 800 εκατ. δολάρια.

Η έκρηξη της αγοράς για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά συνεχίζεται με σημαντικά έργα του Αμερικανού καλλιτέχνη του δρόμου να κυριαρχούν στην περίοδο των πωλήσεων στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα. Το έργο "Moon View" (1984) από τη συλλογή του μεγιστάνα της μουσικής Mo Ostin βγαίνει στο σφυρί στον οίκο Sotheby's στις 16 Μαΐου (εκτίμηση 7 - 10 εκατ. δολάρια), ενώ ο οίκος Christie's προσφέρει το έργο "El Gran Espectaculo" (Ο Νείλος), (1983) από τη συλλογή του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani στις 15 Μαΐου με εκτίμηση της τάξης των 45 εκατ. δολαρίων.

Πηγή: lifo.gr