Το Koraï σας προσκαλεί στην ατομική έκθεση του Arthur Debert το Σάββατο, 6 Μαΐου.

"Stones & Stones Ltd." - Arthur Debert

6 – 27 Μαΐου 2023

Το Koraï σας προσκαλεί στην ατομική έκθεση του Arthur Debert στις 6 Μαΐου 2 - 8 μ.μ.

Η έκθεση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του προγράμματος φιλοξενίας στο koraï project space.

"Η έκθεση του Arthur Debert Stones & Stones Ltd. στο Koraï ανοίγει συζητήσεις για τις επιρροές των επιστημονικών ανακαλύψεων και της αφήγησης, στην αλληλεπίδρασή μας με τη φύση. Οι μαγικές ίνες ανάμεσα σε πέτρες στο χωριό Αμίαντος της Κύπρου, όπου βρισκόταν το μεγαλύτερο ορυχείο αμιάντου στην Ευρώπη, ενέπνευσαν παιχνίδια και ευφάνταστους διαλόγους για τον γεωλογικό χρόνο, τη μετάδοση της γνώσης και τους κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία.

∆ύο πέτρες, οι πρωταγωνιστές της βιντεοεγκατάστασης 2 καναλιών του Debert, αφηγούνται ιστορίες και μοιράζονται στιγμές αλληλεγγύης. Παρουσιάζονται γεμάτες με στρώματα αμιάντου, φορόντας αρχειακές πινακίδες. Ακούγοντας τις αλληλεπιδράσεις τους, το κοινό καλείται να παίξει Το Παιχνίδι. Βασισμένο πάνω σε επιτραπέζια παιχνίδια όπως το τάβλι (δημοφιλές στην Κύπρο), Το Παιχνίδι ήταν αρχικά εμπνευσμένο από το Αιγυπτιακό Βασιλικό Παιχνίδι της Ουρ (3000 π.Χ.). Αγγίζοντας καβούκια σαλιγκαριών, πέτρες αμιάντου και λοβούς φρούτων, τα ανάμεικτα συναισθήματα για τη χρήση φυσικών υλικών γίνονται πιο απτά. Μπορούν άραγε αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία να είναι στα πρόθυρα να επαναλάβουν ένα παράλογο και θανάσιμο λάθος; βρίσκεται τοποθετημένο πάνω σε γυάλινα μπουκάλια, τα οποία μπορούν να γεμίσουν με πόσιμο νερό απευθείας από το πρώην ορυχείο στον Αμίαντο.

Το απόσπασμα είναι από το βιντεοπαιχνίδι Final Fantasy 6 (1994), όπου οι παίκτες βυθίζονται σε έναν κόσμο στον οποίο η κυρίαρχη οντότητα επωφελείται από την εξόρυξη ενός ορυκτού που ονομάζεται "μαγεία". Ο αμίαντος χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν σε μαγικά κόλπα, όπως για παράδειγμα στην αρχαία Ρώμη όπου με αυτό έφτιαχναν έφλεκτα τραπεζομάντηλα ή όταν ως δια μαγείας εξαφάνιζε τους λεκέδες από κόκκινο κρασί σε δευτερόλεπτα. Στον κινηματογράφο, το ορυκτό χρησιμοποιήθηκε σαν εφέ χιονιού, όπως για παράδειγμα στον Μάγο του Οζ. Στην ίδια ταινία το τραγούδι «If I had only a brain» το τραγουδά ένα σκιάχτρο που θέλει να γίνει άνθρωπος. Ερμηνευμένο στο βίντεο του Debert από τους πέτρινους πρωταγωνιστές, αντηχεί δραματικά, αλλά και σε βάθος στον εκθεσιακό χώρο. Μεταλλικοί σκελετοί από σάπιες πινακίδες βρίσκονται χαραγμένοι στο τοπίο σαν οθόνες προβολής των οποίων τα προϊόντα έχουν λήξει εδώ και καιρό. Το γλυπτό The Message αναφέρεται στις σκονισμένες αναμνήσεις και τις ασαφείς υποσχέσεις του μέλλοντος που πηγάζουν από τη βιομηχανία διαφήμισης και στέγασης που τοποθετούνται στους αυτοκινητόδρομους της Κύπρου. Ενώ το κοινό καλείται να παίξει, οι βαθιές ουλές στο πρώην ορυχείο στα βουνά του Τροόδους φροντίζονται από έργα αναδάσωσης που, ενισχυμένα από την απουσία ανθρώπων, μετατρέπουν σιγά σιγά την περιοχή σε οικοσύστημα του νησιού με την μεγαλύτερη βιοποικιλότητα."

(Ελεύθερη μετάφραση από κείμενο της Carola Uehlken)

Ο Arthur Debert (*1990) εργάζεται και ζει στο Βερολίνο. Το έργο του δημιουργείται μέσω συνεργασίας και ανταλλαγής, μέσω της διερεύνησης της μετάδοσης και της επιβίωσης της γνώσης, που εγγράφονται σε επιμέρους ανέκδοτα, συλλογικές μνήμες και τεχνολογία. Οι παραστατικές πτυχές των αντικειμένων που φέρουν γνώση καθώς και οι διαδικασίες μετάβασής τους, μεταγράφονται σε εγκαταστάσεις, βίντεο και εκδόσεις.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Μάριο, τον Ανδρέα και τον Γιώργο για τη βοήθεια και την παρέα τους.

Εγκαίνια: 6 Μαΐου 2 - 8 μ.μ.

∆ιάρκεια: 6 – 27 Μαΐου 2023

Αδαμαντίου Κοραή 6 - 8, 1016, Λευκωσία.

Τετάρτη 4 - 7 μ.μ. και Σάββατο 11 π.μ. – 2 μ.μ. ή με ραντεβού στο korai.projectspace@gmail.com ή στο 97871717.

Με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου.