eins gallery: "Harvest Time" - Ραΐσσα Αγγελή

Η έκθεση με τίτλο "Harvest Time", εγκαινιάζεται την Παρασκευή, 26 Μαΐου από τις 19:00 μέχρι τις 22:00.

"Harvest Time" - Ραΐσσα Αγγελή

26 Μαίου - 8 Ιουλίου 2023

Η ώρα της συγκομιδής έρχεται ως παύση. Τα σιλό άδειασαν τον χειμώνα και την άνοιξη περιμένουν ήσυχα να ξαναγεμίσουν. Καθώς ο ήλιος δύει, η τελευταία ζέστη του καλοκαιριού καλύπτει την ατμόσφαιρα. Για μια στιγμή, όλη η ανάπτυξη σταματά. Η σοδειά στέκει χρυσή και ώριμη. Και τότε η στιγμή τελειώνει. Με το πέρασμα μιας θεριστικής μηχανής, ή ενός δρεπάνιου, η γη γίνεται άγονη.

Για το "Harvest Time", η Raissa Angeli καλλιεργεί ένα κλίμα που δημιουργείται σε μια τέτοια παύση. Σε έναν χώρο εκτός χρόνου, ούτε μέλλον, ούτε παρελθόν, όπου οι αναφορές και στα δύο μοιάζουν να γλιστρούν και να χάνονται. Εκεί που κάθε τι καινούργιο φαίνεται να έχει προηγηθεί, η καινοτομία του διακόπτεται, και όλες οι μνείες προς το παρελθόν εξαρθρώνονται. Αρχέγονες κατασκευές χτίζονται εκ νέου, προκατασκευασμένες σκάλες δεν έχουν καμία λειτουργία, και αδιάκοποι κύκλοι, προς στιγμή, παύουν στο χρόνο. Το μέλλον είναι όσο αδύνατο είναι το παρελθόν. Το παρελθόν δεν μπορεί ποτέ.

Κείμενο: Άρης Μοχλούλης

Τα εγκαίνια της έκθεσης "Harvest Time" συμπίπτουν με τα εγκαίνια της έκθεσης "Not knowing yet - possibly not knowing ever' των Μάριελ Κουβέλη, Sara Naim, Dala Nasser και Μαρίας Τουμάζου στο Pylon Art & Culture.

Γκάρνι, Αρμενία, Αύγουστος 2019, Ραΐσσα Αγγελή.

Πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή από τις 16:00 έως τις 20:00 & Σάββατο από τις 11.00 έως τις 16.00 ή με ραντεβού.

eins gallery: Θέμιδος 28, 3036, Λεμεσός / www.einsgallery.com / info@einsgallery.com

