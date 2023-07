Pylon Art & Culture: Ομαδική έκθεση με τίτλο "Key Change"

Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του "Safely Held", μιας σειράς εκθέσεων και εκδηλώσεων του Pylon Art & Culture.

Tίτλος: Key Change

Καλλιτέχνες: Φάνος Κυριάκου, Peter Eramian, Maria Spivak.

Σε επιμέλεια Ευαγόρα Βανέζη

Ξενοδοχείο Minerva, Πάνω Πλάτρες.

Διάρκεια: 6 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2023

06/08 - 27/08 Δευτέρα - Κυριακή, 28/08 - 10/09 Πέμπτη - Κυριακή.

Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 13:00 & 16:00 - 19:00

Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Safely Held, μιας σειράς εκθέσεων και εκδηλώσεων του Pylon Art & Culture, σε συνεργασία με προσκεκλημένους επιμελητές, που θα διαρκέσει από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2023. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο τύπου είναι του καλλιτέχνη Χάρη Πελλαπαϊσιώτη ο οποίος φωτογράφισε το ξενοδοχείο Minerva και τον οποίο ευχαριστούμε για την ευγενική παραχώρηση.

Παράλληλες δράσεις/πρόγραμμα:

● Την Κυριακή 06 Αυγούστου, στις 19:00 θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης με κρασί και finger food από το εστιατόριο Alley.

● Tην Κυριακή 13 και Δευτέρα 14 Αυγούστου στις 20:00, το εστιατόριο Alley μεταφέρεται στην αυλή του ξενοδοχείου Μινέρβα για δύο ξεχωριστά Long Table δείπνα με τοπικά προϊόντα και γεύσεις. Στα δείπνα θα περιλαμβάνεται ξενάγηση στην έκθεση από τους καλλιτέχνες και τον επιμελητή, η οποία θα ξεκινά στις 19:00. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 99402221.

● Τα Σάββατα 12 και 19 Αυγούστου στις 18:00 θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις στις Πάνω Πλάτρες γύρω από το Μinerva με έμφαση στην ενδημική χλωρίδα και την ιστορία του χωριού. Τις ξεναγήσεις θα επιμεληθεί ο Δρ. Γιάννης Χριστοφίδης, ειδικός βοτανολόγος, και πρώην ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Μινέρβα. Οι ξεναγήσεις θα προσφέρονται δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@pylon-ac.org ή στο 95-950857.

Επιμελητικό Σημείωμα

Το Ξενοδοχείο Minerva στις Πάνω Πλάτρες, σε αδράνεια τα τελευταία χρόνια, φιλοξενεί το πρότζεκτ Key Change, στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες προτείνουν μία σειρά από γλυπτικές χειρονομίες-εγκαταστάσεις που ενεργοποιούν τον χώρο και τις αισθήσεις. Το κοινό καλείται να προσεγγίσει τις εγκαταστάσεις αυτές ως στοιχεία μιας δραματουργίας στην οποία κυριαρχεί μία ανεσταλμένη αίσθηση χρόνου. Άγνωστοι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, ωστόσο εμφανή παντού τα αποτυπώματα των δράσεών τους.

Η εμπειρία του να εισέρχεται κανείς στον χώρο και η γοητεία του να βρίσκεται σε αρμονία με ό,τι προηγήθηκε, καθώς και η προβλεπόμενη ενασχόλησή του με ό,τι θα ακολουθήσει, γίνονται το πεδίο δράσης της έκθεσης αυτής. Ο τίτλος είναι δανεισμένος από τη μουσική σημειογραφία. Μία «αλλαγή κλειδιού» (key change) σημαδεύει τόσο τη μεταφορά της σύνθεσης σε άλλη κλίμακα (για εκ νέου ηχογράφηση και για ζωντανή περφόρμανς), καθώς και τη διαφοροποίηση δομικών στοιχείων εντός της ίδιας της σύνθεσης. Μέσα από αυτόν τον εννοιολογικό δανεισμό, η «Αλλαγή-Κλειδί» επικεντρώνεται στη δυναμική της μεταφοράς από έναν τρόπο συσχετισμού μας με τον περιβάλλοντα χώρο σε άλλον.

Μια ηχητική εγκατάσταση που διερευνά την ακουστική αντήχηση (Spivak)· γλυπτά και εγκαταστάσεις φωτισμού που ανατέμνουν την υλικότητα του χώρου και τη σχέση του με τον έξω κόσμο (Κυριάκου)· ένα γλυπτό φτιαγμένο από αντισυμβατικά υλικά, βασισμένο σε μία εννοιολογική και υλική εκ νέου τοποθέτηση (Eramian): οι τρεις καλλιτέχνες προτείνουν εναλλακτικές οικονομίες αίσθησης και πολιτικής συσχέτισης χώρου-τόπου.

Με τις αναμνήσεις να αναμοχλεύονται με το παρόν εντός ενός αινιγματικού περιβάλλοντα χώρου, διερευνάται η δυναμική της συνέχισης και της μετάβασης, της επικάλυψης και της μετατόπισης. Ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης των καλλιτεχνικών χειρονομιών θα ήταν η θεώρησή τους από τη σκοπιά γλωσσολογικών πρακτικών που «παίζουν» με τις προσδοκίες μας: ειρωνεία και έλλειψη, μετάφραση και επαναγραφή.

Βιογραφικά σημειώματα καλλιτεχνών/επιμελητή:

Η Maria Spivak είναι μουσικός και sound artist με έδρα την Κύπρο. Έχοντας σπουδάσει αρχιτεκτονική και δημιουργικά μέσα, η μεθοδολογία της επικεντρώνεται στην έρευνα ηχητικών περιβαλλόντων, ακουστικής χώρου, και του ήχου ως πολιτισμικού φαινομένου. Ηχογράφησε το πρώτο της LP με τίτλο ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΕΙΒ (Ecstatic Recordings, 2020), ένα μείγμα υπναγωγικής ποπ, synths και ambient electronics ενσταλαγμένου με τη διάθεση και το πνεύμα της ντόπιας DIY σκηνής. Το κομμάτι Rare Backwards κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά ως προσθήκη στον δίσκο. Στο μουσικό της έργο περιλαμβάνονται, επίσης, τα ακόλουθα: Switzerland (συλλογικό βινύλιο LP, Musée d'Εthnographie de Genève, 2022-23)· άλμπουμ του Alessio Natalizia The Place I’ve Been Missing (Ecstatic Recordings, 2023)· Short Psalm and Other Speakers (σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Μηνά, Volks, 2015). Φιλοξενεί και επιμελείται τη διμηνιαία εκπομπή More or Less Future στο Movement Radio και έχει φιλοξενηθεί στα ραδιόφωνα NTS, Lot Radio, Rinse FM, Kiosk Radio, Noods Radio, Retreat και Mutant Radio. Αυτή την περίοδο, η Spivak ετοιμάζει την επόμενη σόλο έκθεσή της, ενώ το νέο της LP με τίτλο You Win Again (Ecstatic Recordings, 2023) περιλαμβάνει ποίηση του Χρίστου Κυριακίδη.

Ο Φάνος Κυριάκου είναι εικαστικός που ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Η πρακτική του εστιάζει κυρίως στη γλυπτική και την κινούμενη εικόνα προτείνοντας νέους συσχετισμούς μεταξύ αντικειμένων, πληροφοριών και κοινωνίας. Η υπό εξέλιξη έρευνά του αναδεικνύει λεπτές έννοιες του παρόντος μέσα από μία εξερεύνηση υπαρκτών θραυσμάτων και καθομιλουμένης γλώσσας. Καταρρίπτοντας κάθε διάκριση μεταξύ τέχνης και χειροτεχνίας, συνεργάζεται συχνά με ντόπιους ειδικούς για να εξερευνήσει τον υλικό πολιτισμό και το πώς η μνήμη προσαρτάται στις αισθήσεις: όχι μόνο μέσω εικόνων, αλλά μέσω υφών, μέσω όσφρησης και ακοής. Είναι συνιδρυτής και διαχειριστής της γκαλερί PARTY Contemporary (2018 – 2020) την οποία διαχειρίζονται καλλιτέχνες, και ιδρυτής του χώρου Midget Factory (2003 – 2012). Στις ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνονται οι People also ask, σε επιμέλεια Μαρίνας Χριστοδουλίδου (Rehearsal, Λευκωσία, 2022)· The Other Sleeps In All Things Around (Wonnerh Dejaco Gallery, Duo show, Βιέννη, 2021)· Now Dear Eyes, Dear Eyes, a Split (Eins Gallery, Λεμεσός, 2021)· at this moment σε επιμέλεια Luca Lo Pinto (Macro Museum, Ρώμη, 2020). Έχει συνεκπροσωπήσει την Κύπρο στην 55η Μπιενάλε Βενετίας στο πρότζεκτ Oo – Περίπτερο Κύπρου-Λιθουανίας, σε επιμέλεια Raimundas Malašauskas.

Ο Peter Eramian είναι γλύπτης, εικαστικός εγκαταστάσεων και επιμελητής, του οποίου η καλλιτεχνική πρακτική περιστρέφεται γύρω από την πολιτική της ύλης, της εργασίας και του σώματος. Κεντρικό ρόλο στο έργο του κατέχει η «θολή» αλληλεπίδραση μεταξύ των εννοιών της φύσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Είναι κάτοχος πτυχίου (ΒΑ) στις Καλές Τέχνες & Ιστορία της Τέχνης (Goldsmiths College, Η.Β.) και μεταπτυχιακού (ΜΑ) στη Φιλοσοφία (Birkbeck College, Η.Β.). Το 2018 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Home Workspace στην Ένωση Πλαστικών Τεχνών του Λιβάνου «Ashkal Alwan» στη Βηρυτό κατά το οποίο επικεντρώθηκε στις συνθετικές ιδιότητες του σκυροδέματος και τις στεγανοποιητικές ιδιότητες του πλαστικού. Από το 2015 και σε συνεργασία με τον Στέλιο Καλλινίκου συν-διαχειρίζεται τον χώρο Θκιό Ππαλλιές στη Λευκωσία. Στο παρελθόν υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αρχισυντάκτης των περιοδικών The Cyprus Dossier και Shoppinghour Magazine. Σήμερα, είναι μέλος της επιμελητικής ομάδας του πρότζεκτ The Broken Pitcher, μαζί με τις Natascha Sadr Haghighian και Μαρίνα Χριστοδουλίδου, το οποίο παρουσιάστηκε στους χώρους: Θκιό Ππαλλιές (Λευκωσία), Beirut Art Center (Βηρυτό), GfZK (Λειψία) και Lenbachhaus (Μόναχο). Το καλλιτεχνικό ντουέτο LLC (Peter Eramian, Emidio Vasquez) θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην 60η Διεθνή Έκθεση Τέχνης Biennale Βενετίας 2024 με την κολεκτίβα Endrosia και τον Haig Aivazian.

Ο Ευαγόρας Βανέζης είναι επιμελητής και συγγραφέας με έδρα τη Λευκωσία. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα μεθοδολογίας και πολιτικής της επιτελεστικότητας. Έχει διοργανώσει πληθώρα εκθέσεων και προγραμμάτων, ενώ έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε συνεργασία με κοινότητες και ιδρύματα. Διά μέσου του τρίπτυχου «πρότζεκτ-έκθεση-κείμενο», η μεθοδολογία του ενσωματώνει δράσεις και οικολογίες από διαφορετικές πηγές που επικεντρώνονται στην ιστορία της αισθητικής, την κουήρ και μετα-αποικιακή θεωρία, σε προσωπικά και συλλογικά βιώματα. Το πρόσφατο έργο του περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκθέσεις και δράσεις: Anachoresis: Upon Inhabiting Distances, Κυπριακό Περίπτερο – 17η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονική, Μπιενάλε Βενετίας (συνεπιμελητής, 2021)· και Formworks, Θκιό Ππαλλιές (επιμελητής, 2019 – 2022). Σήμερα είναι συνεργάτης (fellow) της δράσης A Natural Oasis? της Μπιενάλε Νέων Δημιουργών από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο (BJCEM, 2022-3).

Το Pylon Art & Culture είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής με τη σύγχρονη τέχνη και νέους τρόπους προσέγγισής της. Βασιζόμενο στην παραδοχή ότι η τέχνη και ο πολιτισμός είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της ανθρώπινης εξέλιξης και προόδου, το Pylon επιδιώκει να ενθαρρύνει και να στηρίξει την καλλιτεχνική δημιουργία και να κάνει τη σύγχρονη τέχνη πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Οι συνεργασίες και οι συνέργειες εντός του οικοσυστήματος της τέχνης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Pylon. Ενθαρρύνοντας την παραγωγή και την παρουσίαση έργων διαφόρων τεχνοτροπιών, μέσων και προελεύσεων, το Pylon στοχεύει στο να διευρύνει και να εμβαθύνει τη συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη τέχνη.

