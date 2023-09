Η ανάγκη για βιώσιμη τέχνη «ενώνει»

Εκπρόσωποι από τη MoMA, το Ίδρυμα Ellen MacArthur και το Art Into Acres σε συζήτηση με θέμα το βιώσιμο μέλλον της τέχνης. Φωτ.: ART 2030.

Σε ένα συντονισμένο βήμα για την ενοποίηση των προσπαθειών του τομέα των εικαστικών τεχνών για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων, τέσσερις διεθνείς οργανισμοί ανακοίνωσαν τη δέσμευσή τους να σχηματίσουν τον «Χάρτη Τέχνης για τη Δράση για το Κλίμα» (ACCA). Οι οργανισμοί επέλεξαν να ανακοινώσουν τη δημιουργία της ιδρυτικής συμμαχίας «ACCA» ταυτόχρονα με τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ και την Εβδομάδα Κλίματος της Νέας Υόρκης. Η ομάδα σχεδιάζει να ανοίξει τη χάρτα στους υπογράφοντες τον Απρίλιο του 2024 κατά την επόμενη Μπιενάλε Βενετίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ανάγκη για μια τέτοια ευθυγράμμιση έγινε σαφής όταν σκέφτηκαν ότι οι υπάρχουσες προσπάθειες προς τον ίδιο στόχο δεν είχαν ευρύ αντίκτυπο. «Η ατομική εργασία θα αλλάξει μόνο τις τσέπες του κλάδου», λέει η Άλισον Τίκελ, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του μέλους της ACCA, Julie's Bicycle.

Οι τέσσερις οργανισμοί, Art 2030, Committee for Museums and Collections of Modern Art (CIMAM), Gallery Climate Coalition (GCC) και Julie’s Bicycle, αντιπροσωπεύουν πάνω από χίλια μέλη από περισσότερες από 70 χώρες. Κάθε ομάδα έχει κάνει βήματα στους εξειδικευμένους τομείς της. Το CIMAM αποτελεί ένα παγκόσμιο μέλος ιδρυμάτων σύγχρονης τέχνης και περιλαμβάνει διευθυντές μουσείων που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία βιώσιμων πρακτικών στους οργανισμούς τους. Η ομάδα βιωσιμότητας GCC έχει μέλη σε όλο τον κόσμο που περιλαμβάνουν καλλιτέχνες, εμπορικές γκαλερί, οίκους δημοπρασιών και εκθέσεις τέχνης που εργάζονται για τη βελτίωση των πρακτικών και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών. Η Julie's Bicycle παρέχει τεχνογνωσία και πόρους βιωσιμότητας για τον πολιτιστικό τομέα. Και το Art 2030 γεφυρώνει την ACCA με τους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ και το ευρύ κοινό μέσω έργων μεγάλης κλίμακας και δέσμευσης που αποσκοπούν να εμπνεύσουν δράση για το περιβάλλον. Μαζί, τα μέλη του ACCA περιλαμβάνουν δημόσια και εμπορικά ιδρύματα, καθώς και καλλιτέχνες, γκαλερί, μουσεία, ακαδημαϊκούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις παραγωγής.

«Καθώς η ACCA υποστηρίζει προτάσεις και πόρους, θα φέρουμε τις συλλογικές μας γνώσεις στα σημεία επαφής του ΟΗΕ», λέει η Λουίζ Φάοσκου, ιδρυτική διευθύντρια του Art 2030. «Για να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητά της ACCA είναι στοχευμένη, οι ομάδες εργασίας θα εμπνευστούν από τη Σύμβαση Πλαισίου ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, ορίζοντας βασικούς δείκτες απόδοσης που σχετίζονται με την παγκόσμια πολιτική. Με την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ο τομέας των εικαστικών τεχνών όχι μόνο μπορεί να παρακολουθεί τη συμβολή του στη δράση για το κλίμα, αλλά και να έχει μια ενωμένη φωνή στην ανάπτυξη μελλοντικών πολιτικών».

Με το ACCA, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα συνδυάσουν τις τρέχουσες πρωτοβουλίες για να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές και να βρουν από κοινού βιώσιμες λύσεις. Ο στόχος είναι να παρασχεθεί μια μορφή εποπτείας για την επίτευξη διαρκούς αντίκτυπου και αλλαγής σε όλο το σύστημα σε όλους τους διάφορους τομείς της βιομηχανίας τέχνης. Αυτή η αποστολή ενισχύει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αναλαμβάνουν οι κλιματικές ομάδες με αυξανόμενη ένταση τα τελευταία χρόνια. Κατά τη δημιουργία του ACCA, οι οργανισμοί αντικατοπτρίζουν το έργο των «Partners for Arts Climate Targets» (PACT), μιας παρόμοιας συμμαχίας διεθνών συνασπισμών, συμπεριλαμβανομένου του GCC, που ξεκίνησε το 2021 για να καταλύσει τη δράση για το κλίμα. Όπως και το PACT, η ACCA αναγνωρίζει τη σημασία της κοινής χρήσης πόρων και της συνεργασίας σε επίπεδο τομέα.

«Κάθε ιδρυτικό μέλος της συμμαχίας έχει διαφορετικό μερίδιο στον τομέα των εικαστικών τεχνών», λέει ο Χιθ Λαντς, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του GCC.

Για να ευθυγραμμιστούν όλες οι πτυχές αυτής της αλυσίδας εφοδιασμού γύρω από ισχυρούς και ολιστικούς κλιματικούς στόχους, τα μέλη του ACCA ζητούν την εφαρμογή περιβαλλοντικών αξιών ως βασικών αρχών στον τομέα των τεχνών. Ο απώτερος στόχος είναι η λήψη βιώσιμων αποφάσεων δεύτερης φύσης και η μείωση του αντίκτυπου όλων των τομέων του κλάδου, από την παραγωγή και τη μεταφορά έργων έως την έκθεση, την αποθήκευση και τη διατήρησή τους. Το ACCA προωθεί επίσης την προσαρμοστικότητα για μελλοντικές αλλαγές καθώς το περιβάλλον, η βιομηχανία τέχνης και οι παρακείμενοι τομείς συνεχίζουν να εξελίσσονται. Καθώς η ομάδα μεγαλώνει, η ελπίδα είναι να εκπροσωπηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στον παγκόσμιο τομέα εικαστικών τεχνών σε ένα συνυφασμένο σύστημα.

Πληροφορίες από Art Newspaper, Art 2030, Julie's Bicycle