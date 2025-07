Έναρξη έργου ASTeR για μελέτη Λευκόχριστης κεραμεικής από Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 30.06.2025 16:08

Την έναρξη του έργου ASTeR για την μελέτη του κεραμεικού ρυθμού της Ύστερης Κυπριακής Χαλκοκρατίας, γνωστού με τον όρο Λευκόχριστη κεραμεική με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρα Αρτέμιδα Γεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ερευνήτρια στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σημειώνεται ότι χρηματοδότηση για την διεπιστημονική μελέτη αρχαιολογικών καταλοίπων από την Κύπρο εξασφάλισε η «καινοτόμος πρόταση» της Δρος Γεωργίου, με το Πανεπιστήμιο να αναφέρεται σε επιτυχία της πρότασής της για τη μελέτη κυπριακής κεραμεικής της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1650-1100 π.Χ.) στο πλαίσιο του έργου ASTeR, μέσω των «Νησίδων Αριστείας» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη του έργου ASTeR (Archaeology of Style, Technology and Resilience: An integrated study of White Slip ware and ceramic regionalism in Late Bronze Age Cyprus), με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρα Γεωργίου. Το έργο, αναφέρεται, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 119.994 ευρώ από το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού πυλώνα «Νησίδες Αριστείας».

Το έργο ASTeR, αναφέρει, εστιάζει στη μελέτη του χαρακτηριστικού κεραμεικού ρυθμού της Ύστερης Κυπριακής Χαλκοκρατίας, γνωστού με τον όρο Λευκόχριστη κεραμεική (White Slip ware). Σημειώνεται ότι πρόκειται για αγγεία χειροποίητης κατασκευής, με χαρακτηριστικά λευκό επίχρισμα και μελανή διακόσμηση σε γεωμετρικά μοτίβα, που παραπέμπουν σε διακόσμηση υφαντών ή κεντημάτων. «Παρά τη χειροποίητη κατασκευή τους, τα αγγεία αυτά είχαν εξαιρετικά ευρεία διάδοση, τόσο στην Κύπρο όσο και σε πολιτείες της ανατολικής Μεσογείου, όπου εντοπίζονται σε μεγάλους αριθμούς», προστίθεται. Η Δρ Άρτεμις Γεωργίου ανέφερε ότι η Λευκόχριστη κεραμεική «αποτελεί το σήμα κατατεθέν του κυπριακού υλικού πολιτισμού της 2ης χιλιετίας π.Χ. και συνιστά θεμελιώδες εργαλείο για την κατανόηση των κοινωνιών της εποχής», σημειώνεται.

Στόχος του έργου ASTeR, αναφέρεται, είναι η διεπιστημονική μελέτη της Λευκόχριστης κεραμεικής, με γνώμονα την τυπο-χρονολογική εξέλιξη του ρυθμού και τις τοπικές, στυλιστικές διαφοροποιήσεις. «Το πρόγραμμα παράλληλα επιχειρεί να αποσαφηνίσει την τοπική παραγωγή και τις τεχνικές κατασκευής των αγγείων Λευκόχριστης κεραμεικής», προστίθεται. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η έρευνα υιοθετεί μια διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση, συνδυάζοντας παραδοσιακές αρχαιολογικές μεθόδους με σύγχρονες τεχνικές, όπως πετρογραφικές και χημικές αναλύσεις του πηλού κατασκευής, ραδιογραφικές εξετάσεις, τρισδιάστατες απεικονίσεις, καθώς επίσης και πειραματική αρχαιολογία και εθνογραφία.

«Τα αποτελέσματα του ASTeR αναμένεται να εμπλουτίσουν τη γνώση μας για την προϊστορική Κύπρο και τις διασυνδέσεις της, συμβάλλοντας παράλληλα στον πολιτιστικό και κοινωνικό διάλογο», αναφέρεται.

«Το ASTeR στοχεύει να γεφυρώσει την παραδοσιακή αρχαιολογική γνώση με καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κατανόηση του υλικού πολιτισμού της αρχαίας Κύπρου και της σημασίας του στη Μεσόγειο των προϊστορικών χρόνων», αναφέρει η Δρ Γεωργίου.

Πέραν της επιστημονικής έρευνας, το πρόγραμμα προβλέπει και δράσεις εξωστρέφειας προς το κοινό, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την ενίσχυση της πολιτιστικής κατανόησης.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος ASTeR συνδράμουν οι μεταδιδακτορικές ερευνήτριες Δρ Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου και Δρ Μαρία Χολέβα, με υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ τον Καθηγητή Γιώργο Παπασάββα. «Το Τμήμα Αρχαιοτήτων αποτελεί σημαντικό εταίρο του προγράμματος με τη συμβολή της αρχαιολογικής λειτουργού, Δρος Άννας Σατράκη, ενώ στο έργο συμμετέχουν επίσης το Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI), καθώς και διεθνείς συνεργάτες, όπως το εργαστήριο Fitch της Βρετανικής Σχολής Αθηνών», προστίθεται.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: www.ucy.ac.cy/aster