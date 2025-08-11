Σοφία Σεϊρλή | Οι διακρίσεις στο θέατρο, οι απώλειες που τη σημάδεψαν κι ο έρωτας με τον Μισέλ Πικολί

Δημοσιεύθηκε 11.08.2025 14:08

Διακρίθηκε στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας ιδιαίτερα σε μονολόγους, ενώ έχει σημειώσει λαμπρή καριέρα και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Παράλληλα ήταν σεναριογράφος και καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο τραγικός θάνατος της σπουδαίας ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας, όπου παραθέριζε μαζί με μία φίλη της.

Η 77χρονη ηθοποιός, που είχε διανύσει μία λαμπρή καριέρα στο θέατρο και στον κινηματογράφο, ενώ είχε συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, έχασε τη ζωή της, όταν επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοιχτά.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή χθες, Κυριακή (10.08.25) με την ηθοποιό Κατερίνα Μαραγκού να αποκαλύπτει σε ανάρτησή της το τελευταίο τηλεφώνημα που είχε μαζί της, λίγο πριν πάει στην παραλία Καμάρι, όπου κι άφησε την τελευταία της πνοή.

Η σπουδαία ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή/ INTIME

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία. Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες».

Οι θάνατοι των γονιών της

Η καταξιωμένη ηθοποιός σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, είχε αποκαλύψει σημαντικές πτυχές της ζωής της, αναφερόμενη στα παιδικά της χρόνια, στις σπουδές της, στην απόφασή της να γίνει ηθοποιός, καθώς και στις απώλειες που τη σημάδεψαν, όπως και στο γιατί δεν έκανε οικογένεια.

«Πήγα στο Λονδίνο για να σπουδάσω κάτι άλλο γιατί ο μπαμπάς μου έκλαιγε και χτυπιόταν για να μην γινώ ηθοποιός. Όταν γύρισα από το Λονδίνο, ξύπνησα μια ημέρα, μετά και από μια δύσκολη σχέση που είχα και είπα θα γινώ ηθοποιός και τέλειωσε», είχε τονίσει.

«Οι απώλειες ξεκίνησαν από πολύ νωρίς. Ήταν 55 όταν πέθανε και εγώ 34. Έπαιζα στο θέατρο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν έμαθα ότι πέθανε η μητέρα μου, νύχτα, βγήκα στο δρόμο και φώναζα, αυτήν την φωνή την κουβαλάω. Την ημέρα που πέθανε η μητέρα μου, ξύπνησα από ένα δυσάρεστο όνειρο και δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Με το ζόρι σηκώθηκα να ντυθώ. Δέκα χρόνια μετά έχασα τον πατέρα μου και μετά και την αδελφή μου. Το έχω ζήσει αυτό πάρα πολύ» είχε τονίσει.

«Δεν ήμουν φτιαγμένη για να κάνω σπίτι και οικογένεια»

«Τρεις φορές έφτασα κοντά στο γάμο αλλά δεν έτυχε. Προφανώς δεν ήμουν φτιαγμένη για να κάνω σπίτι και οικογένεια», είχε αναφέρει, δηλώνοντας: «δεν θέλω να είμαι συνέχεια με έναν άνθρωπο. Δεν προλαβαίνω να αισθανθώ μοναξιά. Τελευταία φορά ήταν με τον Covid. Έκανα διάφορα, άλλαζα ρούχα, προσπαθούσα να έχω μια μικρή κοινωνική ζωή μέσα στο σπίτι για να μην πάθω καμιά κατάθλιψη».

«Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, τρεις φορές πήγε να γίνει και δεν έγινε, νομίζω ότι φοβόμουν τη δέσμευση, ως γνήσιος Τοξότης θέλω την ανεξαρτησία μου. Θα ήθελα μία συμβίωση που ο καθένας θα έχει τον χώρο του και να μην είμαστε και κάθε μέρα μαζί, έμενα αυτό το κάθε μέρα μαζί δεν μου αρέσει. Πλησίασα να κάνω οικογένεια, την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρή, δεν το ήθελα, άλλα και τις άλλες δυο δεν έγινε, άλλα δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό που μου λείπει, ιδίως τα τελευταία χρονιά, είναι να έχεις ένα σύντροφο, με τον οποίο να μπορείς να κάνεις διακοπές η να είστε μαζί στο σπίτι. Με κυνηγούσαν οι άντρες στη ζωή μου, είχα πολλές σχέσεις, άλλα πάντα προστάτευα την προσωπική μου ζωή, ακόμη και με γνωστότατο πρόσωπο κάποτε».

Όταν αρνήθηκε να ακολουθήσει τον Πικολί στο Παρίσι

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει για τη σχέση της με τον Γάλλο ηθοποιό, Μισέλ Πικολί: «Πιτσιρίκα εγώ τότε, εκείνος όχι και μάλιστα μου έλεγε, “εγώ τη μαμά σου έπρεπε να γνωρίσω”. Ήμασταν εγώ εδώ και ο Πικολί στο Παρίσι και κράτησε στο σύνολο δυο χρόνια η σχέση μας. Όταν μου πρότεινε να πάω μαζί του στο Παρίσι, είχα πρεμιέρα στο θεσσαλικό θέατρο και είπα ότι δεν γίνεται να αφήσω την παράσταση. Είπα «όχι» στον Πικολί που τότε ήταν μέγας σταρ και σε μία ζωή στο Παρίσι για να μείνω στην Ελλάδα, γιατί προφανώς φοβήθηκα».

Η λαμπρή καριέρα

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την 1η Δεκεμβρίου 1947 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες αλλά και με ανεξάρτητους θιάσους. Διακρίθηκε στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας ιδιαίτερα σε μονολόγους, ενώ έχει σημειώσει λαμπρή καριέρα και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Παράλληλα ήταν σεναριογράφος και καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Είχε συνεργαστεί με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, με το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο και με το Ελληνικό Φεστιβάλ.

Είχε παίξει σε παραστάσεις κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με σκηνοθέτες όπως οι Π. Βούλγαρης, Β. Παπαβασιλείου, Ν. Χαραλάμπους, Μ. Μαρμαρινός, Ν. Μαστοράκης, Ν. Κοντούρη, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Ρήγας, Ν. Χατζόπουλος, Ε. Θεοδώρου, Γ. Κακλέας, Α. Μπρούσκου, Μ. Κάλμπαρη. Είχε ερμηνεύσει σε μονολόγους τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη, την «Ομορφάσχημη» του Νίκου Καχτίτση, και την «Τζάκυ Ο» της Ελφρίντε Γέλινεκ (σκην. Α. Μπρούσκου). Εμφανίστηκε στους «Αγγέλους στην Αμερική» του Τ. Κούσνερ (Ελληνικό Φεστιβάλ) και στην «Ανώνυμη Αγία» του Γ. Ρίτσου (Θέατρο Τέχνης). Πέθανε στις 10 Αυγούστου 2025.

Η σπουδαία ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή /INTIME

Οι σειρές στην τηλεόραση

Εν Αθήναις (1976)

Συνταγματάρχης Λιάπκιν 1979

Αστροφεγγιά (1980)

Κόντρα στον άνεμο (1980)

Ο κήπος με τα αγάλματα (1981)

Μαρία Πάρνη (1981)

Από τη ζωή των ανθρώπων (1982)

Υπάλληλοι (1984)

Η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη (1985)

Οι συνυπάρχοντες (1985)

Παγίδα (1986)

Για μια καινούργια ζωή (1988)

Σκληρή γη (1988)

Καθρέφτες (1991)

Στενές επαφές τρύπιου τοίχου (1991)

Μια γυναίκα από το παρελθόν (1992)

Πλάκας Μέλαθρον (1992)

Ανατομία ενός εγκλήματος (1992)

Οι μεν και οι δεν (1993)

Ιστορία αγάπης (1993)

Οι αγνοημένοι (1994)

Τολμηρές ιστορίες (1995)

Οι επαγγελματίες (1996)

Διπλή έξοδος (1997)

Νυχτερινό δελτίο (1998)

Σύνορα αγάπης (1999)

Κόκκινος κύκλος (2001)

Άμυνα ζώνης (2007)

Καρυωτάκης (2009)

Άγιες μέλισσες (2020)

Καρτ ποστάλ (2021)

Ψέματα (2022)

Η γενιά του ΄30 (2022)

Μαύρο Ρόδο (2022)

Έρημη χώρα (2023)

Πηγή: cnn.gr