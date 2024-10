Tracey Emin | «Οι γυναίκες καλλιτέχνες γίνονται καλύτερες με την ηλικία, σε αντίθεση με τους άντρες» (ηχητικό)

Η Emin συνέκρινε την καλλιτεχνική της πορεία με αυτή του Damien Hirst, ενός άλλου διακεκριμένου καλλιτέχνη, ο οποίος επίσης κέρδισε το βραβείο Turner.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα Tracey Emin υποστήριξε ότι οι άνδρες καλλιτέχνες συχνά φτάνουν στο απόγειο της δημιουργικότητάς τους νωρίτερα, ενώ οι γυναίκες τείνουν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στη δημιουργική τους πορεία.

Η Emin, η οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο Turner το 1999, είναι γνωστή για τη χρήση της προσωπικής της ζωής στο έργο της, εκφράζοντας την μέσα από μια ποικιλία μέσων, όπως πίνακες, γλυπτά και φωτογραφίες. Το έργο της συχνά εξερευνά προσωπικά βιώματα και θέματα ταμπού.

Σε συνέντευξή της στο podcast του Louis Theroux, η Emin συνέκρινε την καλλιτεχνική της πορεία με αυτή του Damien Hirst, ενός άλλου διακεκριμένου καλλιτέχνη, ο οποίος επίσης κέρδισε το βραβείο Turner.

Ο Hirst έλαβε το βραβείο το 1995 για το έργο του "Mother and Child, Divided", στο οποίο μια αγελάδα και ένα μοσχάρι είχαν διατηρηθεί σε φορμαλδεΰδη. Η Emin, από την πλευρά της, έγινε γνωστή για το έργο "My Bed", μια εγκατάσταση που αναπαριστούσε το ίδιο της το κρεβάτι, με όλα τα σημάδια της καθημερινής ζωής.

Συζητώντας για τον Hirst, η Emin δήλωσε: «Ο Damien ήταν ένας καλλιτέχνης γεμάτος ενέργεια και ιδέες όταν ξεκίνησε. Τώρα, όμως, δεν είναι το ίδιο. Οι άνδρες τείνουν να κορυφώνονται δημιουργικά γύρω στα σαράντα τους, ενώ οι γυναίκες συνεχίζουν να εξελίσσονται σε όλη τους τη ζωή».

Επίσης, η Emin αναφέρθηκε στην ικανότητα των γυναικών να δημιουργούν ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, κάνοντας αναφορά στη Louise Bourgeois, τη γνωστή Γαλλίδα καλλιτέχνιδα, η οποία συνέχισε να εργάζεται μέχρι τον θάνατό της στα 98 της χρόνια.

Στη συζήτηση αυτή, η Emin σημείωσε: «Αν κοιτάξετε τη ζωγράφο Τζόαν Μίτσελ, για παράδειγμα, είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες Αμερικανίδες ζωγράφους αφηρημένης τέχνης, καλύτερη ακόμα και από τον Τζάκσον Πόλοκ».

Πρόσφατα, η Emin παρουσίασε μια σειρά έργων με τίτλο "Lovers Grave", που εκτέθηκε στη γκαλερί White Cube στη Νέα Υόρκη. Τα έργα της ήταν εμπνευσμένα από αρχαιολογικούς χώρους ταφής, όπου είχαν βρεθεί σκελετοί αγκαλιασμένοι. Η καλλιτέχνιδα επιχείρησε να εξερευνήσει τις έννοιες της αγάπης και της βίας, ενώ το έργο της επηρεάστηκε επίσης από τη διάγνωσή της με καρκίνο και την εγχείρηση που υπεβλήθη για την αφαίρεση πολλών αναπαραγωγικών οργάνων.

Αυτήν την περίοδο, η Emin εκθέτει στο White Cube στο Λονδίνο με τη σειρά έργων "I Followed You To The End", η οποία πραγματεύεται την αγάπη, την απώλεια και τη θνητότητα, εμπνευσμένη από τις πρόσφατες προσωπικές της εμπειρίες.

Πηγή: cnn.gr