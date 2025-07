Επιτυχίες και συνεργασίες κυπριακού κινηματογράφου από το Υφυπουργείο Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 03.07.2025 09:48

Δύο ντοκιμαντέρ κυπριακής παραγωγής έχουν βραβευθεί σε διεθνές φεστιβάλ, σύμφωνα με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το οποίο ενημερώνει, επίσης, για τις πρόσφατες συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα του Κυπριακού Κινηματογράφου.

International Tourism Film Festival Africa (ITFFA)

Συγκεκριμένα, σημαντική επιτυχία κατέγραψαν δύο κυπριακά ντοκιμαντέρ στο International Tourism Film Festival Africa (ITFFA), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2025 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Το ντοκιμαντέρ The Cyprus Bycatch Project του Κωνσταντίνου Χρίστου απέσπασε το Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία “Doc, TV & Web – Wildlife and Conservation”, ενώ το Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία “Doc, TV & Web – Culture and Heritage” απέσπασε το ντοκιμαντέρ για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Varosha, Europe's enclosed town του Τόνυ Τουμαζή.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το ITFFA αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο του τουριστικού και περιβαλλοντικού φιλμ, αναδεικνύοντας δημιουργίες που ενώνουν τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την κινηματογραφική αφήγηση. Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης και της προβολής του ντοκιμαντέρ, παρευρέθηκε ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου και εκ μέρους της δημιουργικής ομάδας του ντοκιμαντέρ το βραβείο παρέλαβε ο Κώστας Κωνσταντίνου, διευθυντής του Modern Renaissance Arts and Culture Association, με έδρα τη Νότια Αφρική. Η αναγνώριση αυτή είναι πολύ σημαντική για το έργο των Kυπρίων δημιουργών και του έργου τους.

Los Angeles Greek Film Festival

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού ανακοινώνει, επίσης, τη συνεργασία του με το Los Angeles Greek Film Festival, ενός από τα πλέον καθιερωμένα φεστιβάλ ελληνόφωνου κινηματογράφου στην Αμερική, το οποίο φιλοξενεί κάθε χρόνο δημιουργούς, επαγγελματίες και κοινό από όλο τον κόσμο. Φέτος, το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τις 27 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Τμήμα έδωσε το παρόν του με ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Φεστιβάλ, μέσω του οποίου προωθήθηκε ο κυπριακός κινηματογράφος, ενώ στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ συμμετείχαν οι εξής κυπριακές παραγωγές και συμπαραγωγές: Invitation for Return σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Χριστοφόρου, 20 Euros σε σκηνοθεσία του Alexander Machlouzarides-Shalit, Operation Museum σε σκηνοθεσία του Πέτρου Χαραλάμπους, και Phoebe σε σκηνοθεσία της Βαγγελιώς Σουμελή.

"Η συνεργασία αυτή έχει στόχο την προβολή του κυπριακού κινηματογράφου σε μία πολύ σημαντική αγορά όπως είναι αυτή της Αμερικής. Μέσα από αυτή την συνεργασία, το Τμήμα επενδύει στο να δημιουργήσει κι άλλες ευκαιρίες για τους Κύπριους δημιουργούς, να κτίσει γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με την διεθνή αγορά και να διευρύνει τους ορίζοντες του κυπριακού σινεμά", σημειώνεται.

Συνεργασία με Πρεσβείες

Επίσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων και της προώθησης του κινηματογραφικού έργου στο εξωτερικό, μέχρι τα τέλη Ιουνίου το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασίες με 31 διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε Αυστρία, Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σαν Μαρίνο, Ελλάδα, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Λίβανο, Ισραήλ, Ινδονησία, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Ταϊλάνδη, Αργεντινή, Καναδάς, Μεξικό, Χιλή, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Λεσόθο, Αίγυπτος, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε σε διεθνή και ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου και άλλες πολιτιστικές δράσεις. Μεταξύ άλλων, προβλήθηκαν σε αυτές τις διοργανώσεις οι ταινίες μεγάλου μήκους Africa Star του Άδωνη Φλωρίδη, Κάλτσα του Κύρου Παπαβασιλείου, Οι Αδιεκπεραίωτοι του Μιχάλη Χαπέσιη, ΣΚΑΜΜΑΤΑ της Δανάης Στυλιανού και Πέντε Σελίνια Νάιλον του Χρίστου Σιοπαχά, καθώς επίσης οι μικρού μήκους Τσικιτιγκλόν του Μάριου Μεττή, BUFFER ZONE του Σάββα Σταύρου, Ταξί του Κωνσταντίνου Νικηφόρου, Α SUMMER PLACE της Αλεξάνδρας Ματθαίου κ.ά.

Νέες Παραγωγές

«Το 2025 αποτελεί ακόμα μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τον κυπριακό κινηματογράφο, καθώς πέντε νέες παραγωγές έχουν πάρει το πράσινο φως για να γυριστούν φέτος, ενώ άλλες πέντε ολοκληρώνουν σύντομα το στάδιο της μεταπαραγωγής και αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα εντός των επόμενων μηνών», αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, φέτος ολοκληρώνουν γυρίσματα ή/και μεταπαραγωγή οι ταινίες Apart from Her της Στελάνας Κληρή, Τhe Well του Μάριου Πιπερίδη, Εκτροπή του Μαρίνου Καρτίκκη, Άξιος του Χρίστου Γεωργίου, Πώς Περάσαμε τα Χριστούγεννα του Άδωνι Φλωρίδη, Μαρισέλ του Ηλία Δημητρίου και Δωδεκάμερον του Μίνωα Παπά. Σε γυρίσματα βρίσκονται οι ταινίες Το λιοντάρι πίσω μου της Τώνιας Μισιαλή και H Άδικη Ζωή της Βασιλείας Μπελούση του Στέλιου Καμμίτση, ενώ αναμένεται εντός του έτους η έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας Γιάννης του Κύρου Παπαβασιλείου και Ανατολική Μεσόγειος της Αλίκης Δανέζη Κνούτσεν.

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά με πληθώρα νέων κυκλοφοριών και πρεμιέρων κυπριακών ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες και τα διεθνή φεστιβάλ παγκοσμίως, σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού.