Ο ουροβόρος όφις σε γλυπτό

Ουροβόρος όφις: Το φίδι που έτρωγε την ουρά του. Τώρα σε γλυπτό από την Lindy Lee και τα αποκαλυπτήριά του έγιναν στην Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας, στην Καμπέρα. Επισκέπτρια παρακαλουθεί την τελετή. EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT.