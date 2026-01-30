Η τέχνη ως τοπίο, μνήμη και ταυτότητα: εγκαινιάστηκε η εικαστική έκθεση «Αγροποιητική: χώματα/σώματα»

Δημοσιεύθηκε 30.01.2026 11:30

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ τα εγκαίνια της έκθεσης «Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία.

Η έκθεση αποτελεί τη μεγαλύτερη και πλέον εμβληματική διοργάνωση του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία σε επιμέλεια της Δρος Έλενας Πάρπα.

Μέσα από ένα πολυφωνικό σύνολο έργων διαφορετικών εποχών, γενεών και εικαστικών προσεγγίσεων, αναδεικνύεται το ιστορικό βάθος, η διαχρονικότητα και η δυναμική της κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας, στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τη φύση, το τοπίο, την ταυτότητα και τις κοινές ευρωπαϊκές αναφορές. Στον χαιρετισμό της η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου επεσήμανε ότι ο πολιτισμός «κατέχει κεντρική θέση στις δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας όχι μόνο ως έκφραση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και ως πεδίο προβληματισμού, κατανόησης και διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας».

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου

Η επιμελήτρια της έκθεσης Δρ.Έλενα Πάρπα

Η διοργάνωση της έκθεσης σηματοδοτεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό ορόσημο για τη λειτουργία του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης και αποτελεί ένα πρώτο, καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση του οράματος για τη δημιουργία κρατικού μουσείου τέχνης στην Κύπρο, ενισχύοντας την πολιτιστική παρουσία της χώρας εντός και εκτός συνόρων.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 και πλαισιώνεται από πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα δράσεων, ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά σε μια κορυφαία πολιτιστική εμπειρία.

Η έκθεση συνοδεύεται από ειδικά σχεδιασμένη έκδοση στην οποία τριάντα και πλέον συγγραφείς από τον χώρο της λογοτεχνίας, της ποίησης και των ανθρωπιστών σπουδών ανταποκρίνονται στα έργα που παρουσιάζονται. Πλαισιώνεται επίσης από παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ξεναγήσεις, παρουσιάσεις από τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνιδες που συμμετέχουν, το τριήμερο κινηματογραφικών προβολών Only Terrestrial σε επιμέλεια Δρ Róisín Tapponi (Sasha Movies) με τη συμμετοχή της Δρ Όλγα Κουρέλου, καθώς και το συμπόσιο σε συνεργασία με το Celadon Center for Arts & Ecologies υπό τον τίτλο Oiko-nomia: Peasant Women, Invisible Others, and Resilience. Επίσης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες των εκδηλώσεων του παράλληλου προγράμματος θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Ραΐσσα Αγγελή, Ανδρέας Ασπρόφτας, Ναταλί Γιαξή, Γκιουνάι Γκιούζελγκιουν, Ισμέτ Βεχίτ Γκιουνέι, Θεόδουλος Γρηγορίου, Αδαμάντιος Διαμαντής, Χάρις Επαμεινώνδα, Πήτερ Εραμιάν, Ελίνα Ιωάννου, Στέλιος Καλλινίκου, Τηλέμαχος Κάνθος, Μιχαήλ Κάσιαλος, Λητώ Κάττου, Μάριελ Κουβέλη, Γλαύκος Κουμίδης, Μελίτα Κούτα, Γιώργος Κυριάκου, Φάνος Κυριάκου, Γιούλικα Λακερίδου, Μαρία Λοϊζίδου, Ιωάννα Λουκά, Άγγελος Μακρίδης, Παναγιώτης Μιχαήλ, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Μαρία Μιχαηλίδου, Ελένη Νικοδήμου, Μαρίνα Ξενοφώντος, Ελένη Οδυσσέως, Γιάννος Οικονόμου, Λευτέρης Οικονόμου, Στέφανος Παπαδάς, Στας Παράσκος, Χάρης Πελλαπαϊσιώτης, Πόλυς Πεσλίκας, Χριστόφορος Σάββα, Μαρία Σπίβακ, Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, Σωκράτης Σωκράτους, Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Σινασί Τέκμαν, Μαρία Τουμάζου, Λεόντιος Τουμπουρής, Ελπίδα Φραγκεσκίδου-Χένκιν, Νατάσα Σαντρ Χαγκιγκιάν, Βαλεντίνος Χαραλάμπους, Νίτσα Χατζηγεωργίου, Μουσταφά Χουλούζι, Σάββας Χριστοδουλίδης, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Μαριάννα Χριστοφίδου.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00

Διεύθυνση: Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία

Πληροφορίες: Τηλ. 22 479600.