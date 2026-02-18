Εν Δράσει 2026: Queer πρακτικές, μνήμη και οικολογικοί διάλογοι από την κολεκτίβα Endrosia

Δημοσιεύθηκε 18.02.2026 09:03

Με κεντρικούς άξονες τον πειραματισμό και την συνεργασία, η Endrosia παρουσιάζει το πρόγραμμα εν δράσει: μια πλατφόρμα για αυτοσχέδιες ενέργειες, εικαστικές παρεμβάσεις, πρότζεκτ μικρής διάρκειας και μικρότερες διατυπώσεις μακροσκελών καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο του 2026.

Το πρόγραμμα διερευνά queer πρακτικές, γλωσσικές ανησυχίες, έννοιες της μνήμης και οικολογικούς προβληματισμούς. Οι συμμετέχοντες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων, από τις εικαστικές και επιτελεστικές τέχνες, τον κινηματογράφο και την αρχιτεκτονική, έως τη συγγραφή και την ακαδημαϊκή έρευνα.

Προκειμένου να φέρει σε αντιπαράθεση προκαθορισμένα σχήματα της “απόλυτης” αλήθειας, η κολεκτίβα Endrosia, ενεργή από το 2021 και που διατηρεί χώρο στην εντός των τειχών Λευκωσία, αντλεί τις δράσεις της από ρεύματα ανοιχτής σκέψης που διέπονται από φεμινιστικές, queer και αντι-ρατσιστικές προσεγγίσεις. Η Endrosia εντάσσεται ανάμεσα σε άλλα αυτο-οργανωμένα σύνολα πολιτιστικής παραγωγής που έχουν σαν κύριο στόχο την ανάδειξη της ανάγκης ύπαρξης υποδομών και καλλιτεχνικών χώρων μικρότερης κλίμακας, οι οποίοι μπορούν να συνδιαβιώσουν και να συμπεριφέρουν παράλληλα με υφιστάμενους πολιτιστικούς θεσμούς και φορείς.

Εμπνευσμένοι από την κυπριακή εντοπιότητα, η κολεκτίβα στοχεύει να δημιουργήσει χώρους – φυσικούς και μη – όπου υλικοί πολιτισμοί, ιστορικοί προβληματισμοί, εικαστικές πρακτικές και κριτικές μεθοδολογίες συνδιαλέγονται και αναδεικνύονται μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες, είτε εντός της ίδιας της κολεκτίβας, είτε μέσω συνεργασιών με άλλες ομάδες και άτομα με κοινές ανησυχίες.

25–28 Φεβρουαρίου

The tongue as language, the tongue as tongue

Αλκμήνη Γκουσιάρη

Περφόρμανς και πειραματικό εργαστήριο

1–21 Μαρτίου

Translating Table

Σέτα Αστραίου-Καρυδη & Ραλλού Καρέλλα

Συμμετοχικό εργαστήριο

28 Μαρτίου – 5 Απριλίου

A haloed room

Sedef Karayel και Keyla Cavdar

Ερευνητικό πρότζεκτ και εικαστική έκθεση

16–26 Απριλίου

Title pending

Lujain Tamer Mansour & Ayshe-Mira Yashin

Ερευνητικό πρότζεκτ, συμμετοχικό εργαστήριο και εικαστική έκθεση

Μάιος

Φυλακτά / Tılsımlar / Amulets / Amuletos

Laura Segalà Ortoll & Rita Borralho Silva

Ερευνητικό πρότζεκτ, συμμετοχικό εργαστήριο και εικαστική έκθεση

Καθοριστικός πυρήνας της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της ανάγκης υποδομών και χώρων που εξυπηρετούν και στηρίζουν τις ποικίλες μορφές πολιτιστικής παραγωγής και παρουσίασης, τόσο σε θεσμικό όσο και σε αυτοοργανωμένο πλαίσιο. Αποσκοπούμε να απομυθοποιήσουμε και να αποδομήσουμε την καλλιτεχνική παραγωγή και δημιουργία ως αυτοσυντελούμενη και αυτογενής, και να την επαναπροσδιορίσουμε ως παράγωγο συλλογικής προσπάθειας – κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί. Ερχόμενοι σε επαφή με διάφορα είδη πρωτοβουλιών, ετερογενή σε κλίμακα και εύρος, στοχεύουμε να αναδείξουμε την ποικιλομορφία και διεπιστημονικότητα που καθορίζουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, καθώς και να εξετάσουμε την εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, η οποία συχνά παραμένει αθέατη.

Παράλληλα, εξετάζοντας τα διάφορα στάδια της καλλιτεχνικής παραγωγής, όπως η εννοιολογική σύλληψη, ο πειραματισμός, η εκτέλεση και η παρουσίαση, επιχειρούμε να εστιάσουμε στις ενέργειες που προηγούνται της έκθεσης ενός έργου ή παρουσίασης μιας δράσης. Λόγω της έλλειψης πόρων ή ευκαιριών που συχνά αναστέλλει την υλοποίηση καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών, οι συντελεστές θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν, έστω για λίγο περισσότερο, στα πρώτα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, προτού μοιραστούν το έργο τους με το κοινό.