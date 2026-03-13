Οι «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου» έρχονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Δημοσιεύθηκε 13.03.2026 18:08

Ο Δήμος Λάρνακας παρουσιάζει στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας την αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά με τίτλο «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου», σε επιμέλεια της Σουζάνας Αναστάση. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στις 19:00, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου 2026.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα που καλύπτουν περισσότερες από τρεις δεκαετίες δημιουργίας, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα. Μέσα από ζωγραφικά έργα, σκηνογραφικές μακέτες και κοστούμια θεάτρου, παρουσιάζεται μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική πορεία όπου η ζωγραφική συνδιαλέγεται με τη θεατρική σκέψη και τη σκηνοθετημένη αφήγηση.

Στο έργο του Ανδρέα Παρασκευά το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί ως βασικός φορέας νοήματος. Οι μορφές συχνά εμφανίζονται σε καταστάσεις αναμονής, έντασης ή σιωπηλής συνύπαρξης, ενώ ο χώρος οργανώνεται σαν σκηνικό περιβάλλον όπου η δράση μοιάζει να έχει μόλις ολοκληρωθεί ή να πρόκειται να συμβεί. Η ζωγραφική του δεν αποσκοπεί στην απλή αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά στη σύλληψη μιας ψυχολογικής κατάστασης, όπου το προσωπικό βίωμα συνδέεται με ευρύτερες κοινωνικές και ιστορικές εμπειρίες.

Μυθολογικές και λογοτεχνικές αναφορές συνυπάρχουν με σκηνές οικογενειακής ζωής, μετακίνηση, απώλειας και συλλογικής μνήμης. Η θεατρική διάσταση της εικόνας, εμφανής ήδη από τα πρώτα έργα του, συνδέεται με τη μακρόχρονη ενασχόληση του καλλιτέχνη με τη σκηνογραφία. Στις συνθέσεις του, οι μορφές τοποθετούνται με σκηνοθετική ακρίβεια, ενώ το φως, το χρώμα και η ζωγραφική χειρονομία δημιουργούν ατμόσφαιρες έντασης και σιωπής.

Στην πορεία των δεκαετιών η ζωγραφική του Παρασκευά μετατοπίζεται από τη φωτεινότητα των πρώτων έργων σε πιο εσωτερικές και δραματικές συνθέσεις, όπου ο χώρος σκοτεινιάζει και το σώμα εμφανίζεται ευάλωτο και απομονωμένο. Στα νεότερα έργα, οι ατομικές ιστορίες συνδέονται με ευρύτερα κοινωνικά συμφραζόμενα, δημιουργώντας ένα εικαστικό πεδίο όπου το ιδιωτικό και το δημόσιο συνυπάρχουν.

Οι «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου» αναδεικνύουν μια συνεκτική και εξελισσόμενη καλλιτεχνική διαδρομή, στην οποία ο χρόνος δεν λειτουργεί ως γραμμική αφήγηση αλλά ως συσσωρευμένη εμπειρία. Μέσα από τις μορφές, τα βλέμματα και τις σιωπηλές σκηνές που συνθέτει ο καλλιτέχνης, καθίσταται αισθητή μια διάσταση του χρόνου που δεν αποτυπώνεται άμεσα, αλλά διαμορφώνει την ανθρώπινη παρουσία και μνήμη.

Απρόσμενη Συνάντηση

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Ανδρέας Παρασκευάς γεννήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών στα εργαστήρια των Δημήτρη Μυταρά, Τριαντάφυλλου Πατρασκίδη και Παναγιώτη Τέτση, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Παράλληλα σπούδασε σκηνογραφία στο εργαστήριο του Βασίλη Βασιλειάδη και χαρακτική στο εργαστήριο του Θανάση Εξαρχόπουλου. Εργάστηκε για τρία χρόνια στην Εθνική Λυρική Σκηνή Αθηνών και από το 1999 ζει και εργάζεται στη Λάρνακα ως καθηγητής τέχνης στη μέση εκπαίδευση. Έχει παρουσιάσει πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων η 5η Μπιενάλε Πεκίνου.

Πληροφορίες

Έκθεση: Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου

Καλλιτέχνης: Ανδρέας Παρασκευάς

Επιμέλεια: Σουζάνα Αναστάση

Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 20 Μαρτίου – 6 Ιουνίου 2026

Χώρος: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Πλατεία Ευρώπης, 6023, Λάρνακα

Τηλ.: 24658848 / 99313151