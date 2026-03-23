Τελέστηκαν τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Beauty in Question: thinking through and beyond form» στο Βερολίνο

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 10:45

Τελέστηκαν χθες τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Beauty in Question: thinking through and beyond form» στο Βερολίνο, από την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρα Βασιλική Κασσιανίδου. Η έκθεση, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, παρουσιάζεται στο Χώρο Τέχνης ANDREAS MURKUDIS Space 77, στη γερμανική πρωτεύουσα και θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 18 Απριλίου 2026.

Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβαν ο Σάββας Χριστοδουλίδης και η Παυλίνα Παρασκευαΐδου. Η έκθεση επιχειρεί μια ανασκόπηση εκφάνσεων του ωραίου όπως αυτό προσλαμβάνεται και εκφράζεται μέσα από έργα σύγχρονων δημιουργών της Κύπρου. Η έννοια του ωραίου δεν αποτελεί εφαλτήριο ή αυτοσκοπό των προτάσεων τους αλλά έμπρακτη πραγμάτωση των σκέψεων τους πάνω στην έννοια του ωραίου, πάντα στη βάση διατυπώσεων εικαστικού τύπου. Διερευνώντας την εν λόγω έννοια και τις σύγχρονες θεωρήσεις της, οι Κύπριοι δημιουργοί αντιτάσσονται στη πάγια θέση σύμφωνα με την οποία το ωραίο συνιστά οτιδήποτε προτείνεται ως όλον και παράλληλα εγγυάται αισθητική ευχαρίστηση. Δεδομένων των υποκειμενικών θεωρήσεων τους, η ομορφιά ως διαχρονική έννοια και αξία απολαμβάνει κλιμακώσεις και επιδέχεται διαβαθμίσεις κατά τρόπο ποικιλόμορφο και συνάμα ποικιλότροπο.

Μέσα από την ποικιλομορφία των έργων της έκθεσης φωτογραφία, γλυπτική, εγκαταστάσεις, βίντεο και ηχητικά - καλλιεργούνται συσχετισμοί και υφαίνονται σύνδεσμοι με βασικό γνώμονα την αντίληψη και απόδοση του ωραίου. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες καλούνται στο σύνολό τους να αρθρώσουν μια αλήθεια της οποίας η όψη διατρέχει τις βαθμίδες που κατέχει το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην ομορφιά και την ασχήμια.

Στην έκθεση συμμετέχουν καλλιτέχνες που στην πλειονότητά τους έχουν δραστηριοποιηθεί στην γερμανική πρωτεύουσα μέσα από προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, εκθέσεις ή άλλα πολιτιστικά δρώμενα. Η επιλογή των καλλιτεχνών έγινε με γνώμονα όχι μόνο την ποιότητα του εικαστικού τους έργου, αλλά και την συμβολή τους στην διατήρηση και ανανέωση των πολιτιστικών δεσμών της Κύπρου με έναν μεγάλο μητροπολιτικό κέντρο τέχνης όπως είναι το Βερολίνο.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση για τα εγκαίνια, η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η Κύπρος για αιώνες υπήρξε το ανατολικότερο σύνορο της Ευρώπης, λειτουργώντας παράλληλα ως γέφυρα προς την ευρύτερη περιοχή. Διαχρονικά υπήρξε και εξακολουθεί να αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε περιόδους αναταραχής. Ένας από τους βασικούς στόχους της Προεδρίας είναι η ενίσχυση των δεσμών της Ένωσης, με την αξιοποίηση του πολιτισμού ως θεμελιώδους στοιχείου πολιτικής συνοχής. Ο πολιτισμός συνιστά, άλλωστε, την κατεξοχήν έκφραση της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Η ανάληψη της Προεδρίας μας προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τον αρχαίο, παραδοσιακό και σύγχρονο πολιτισμό του νησιού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έκθεση παρουσιάζεται στη καρδιά της πολιτιστικής σκηνής του Βερολίνου, μιας πόλης που αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς ως ένα δυναμικό κέντρο σύγχρονου πολιτισμού, και έχει ως στόχο να αναδείξει τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία».

Πληροφορίες

Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη-Σάββατο 12-6μμ

Χώρος: Andreas Murkudis Project Space Potsdamer Str.77, 10785 Berlin.