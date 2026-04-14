Βενετία: Επαναλειτουργία του ρωσικού περιπτέρου στη Μπιενάλε - Η ΕΕ απειλεί με περικοπή κονδυλίων

Δημοσιεύθηκε 14.04.2026 09:16

Σε επιστολή της προς τον πρόεδρο της Μπιενάλε της Βενετίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απείλησε να παγώσει δύο εκατομμύρια ευρώ προς τον πολιτιστικό οργανισμό ως απάντηση στην επαναλειτουργία του ρωσικού περιπτέρου

Η συμμετοχή της Ρωσίας στην Μπιενάλε της Βενετίας 2026 εξακολουθεί να προκαλεί τριβές μεταξύ των ιταλικών θεσμών και των Βρυξελλών, με βαθιές διαφωνίες ακόμη και εντός της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ομάδα ευρωβουλευτών κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα κατά της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου, το οποίο είναι κλειστό από το 2022. Ενώ η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χένα Βιρκούνεν και ο Επίτροπος Πολιτισμού της ΕΕ Γκλεν Μικάλεφ «καταδίκασαν έντονα» την απόφαση της διεύθυνσης της Μπιενάλε σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου.

Την Παρασκευή, όπως μεταδόθηκε από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, με επιστολή που απέστειλε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Eacea) στον πρόεδρο της Μπιενάλε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία για το πάγωμα ή την ανάκληση της χρηματοδότησης που χορηγείται στον πολιτιστικό οργανισμό.

Η Επιτροπή έδωσε προθεσμία 30 ημερών για να διευκρινίσει τη θέση της. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή, η Μπιενάλε κινδυνεύει να χάσει την επιχορήγηση των δύο εκατομμυρίων ευρώ που έχει χορηγηθεί έως το 2028.

Η συμμετοχή της Ρωσίας στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης, η οποία έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί στις 9 Μαΐου, θεωρείται παραβίαση των κυρώσεων που συνδέονται με την εισβολή στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Κιέβου και είκοσι δύο άλλες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί για την επανέναρξη της έκθεσης.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι, μίλησε επίσης για το θέμα τις τελευταίες ημέρες. Αν και δεν αμφισβήτησε την καλλιτεχνική κυριαρχία της Μπιενάλε, εξέφρασε την αποδοκιμασία του για την αποκατάσταση του κεντρικού περιπτέρου για να επισκεφθεί το Λβιβ, μια πόλη που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σαλβίνι και Στεφάνι κατά της Επιτροπής

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, από την άλλη πλευρά, εξέφρασε σθεναρή αντίθεση στη γραμμή των Βρυξελλών, χωρίς να αντιτίθεται στη συμμετοχή της Ρωσίας. «Τις τελευταίες ώρες διαβάζω για τον χυδαίο εκβιασμό που φέρεται να ασκεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία εναντίον ενός από τους πιο σημαντικούς και ελεύθερους πολιτιστικούς φορείς στον κόσμο, της Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας: Θα σας αφαιρέσω τα κονδύλια επειδή τολμάτε να προσκαλέσετε Ρώσους καλλιτέχνες». Βρισκόμαστε πραγματικά σε κατάσταση τρέλας», δήλωσε ο ηγέτης της Λίγκας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μιλάνο. «Με όσα συμβαίνουν στον κόσμο και στο Ιράν, το να απειλούν οι Βρυξέλλες τα ιταλικά πολιτιστικά ιδρύματα είναι πραγματικά ντροπιαστικό», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της περιφέρειας Βένετο, Αλμπέρτο Στέφανι, ο οποίος χαρακτήρισε τη στάση της ΕΕ «απαράδεκτη». Σύμφωνα με τον Στέφανι, η τέχνη πρέπει να «προάγει στιγμές πολιτιστικής αντιπαράθεσης που μπορούν να γίνουν ευκαιρίες για την οικοδόμηση γεφυρών, ιδίως όταν η επίσημη διπλωματία αγωνίζεται να βρει λύσεις»

Απευθύνοντας έκκληση προς τους Ιταλούς ευρωβουλευτές, πρόσθεσε: «Η ειρήνη δεν οικοδομείται μέσω της λογοκρισίας και η ελευθερία δεν υπερασπίζεται με τον περιορισμό της. Η Μπιενάλε δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστεί, αλλά ένας χώρος αντιπαράθεσης που πρέπει να υπερασπιστεί».

Ο Μπονέλι (Europa Verde) επικρίνει την Κομισιόν: «Διπλά πρότυπα»

Από την άλλη πλευρά, ο ευρωβουλευτής της Avs, Άντζελο Μπονέλι, έδειξε με το δάχτυλο αυτό που αποκάλεσε υποκρισία των ευρωπαϊκών θεσμών, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν διπλά πρότυπα σε σχέση με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υψώνει τη φωνή της και απειλεί με κυρώσεις για την παρουσία της Ρωσίας, αλλά σιωπά και δεν θέτει κανέναν όρο για τη συμμετοχή του Ισραήλ, παρά τη γενοκτονία που διαπράχθηκε στη Γάζα και τους περισσότερους από 70.000 νεκρούς», δήλωσε ο Μπονέλι.

Ο εκπρόσωπος των Πρασίνων υπενθύμισε την επιστολή που υπογράφηκε στις 17 Μαρτίου από 187 ενδιαφερόμενους φορείς και ζητούσε τον αποκλεισμό του Ισραήλ. « Μια τέτοια πολιτική δεν είναι πλέον αποδεκτή. Αν πιστεύεται ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει μέσο διαλόγου για την ειρήνη, τότε ας αποφασίσει η Μπιενάλε με την αυτονομία της- αλλά αν αποκλειστούν οι Ρώσοι, τότε πρέπει να πεταχτούν έξω και οι Ισραηλινοί».

Το Κίεβο επιβάλλει κυρώσεις σε Ρώσους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην Μπιενάλε

Παράλληλα με τις πιέσεις των Βρυξελλών, ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων σε πέντε Ρώσους πολιτιστικούς παράγοντες που συνδέονται με το περίπτερο της Βενετίας, κατηγορούμενοι για «δικαιολόγηση της επιθετικότητας και διάδοση προπαγάνδας».

Μεταξύ αυτών στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι η Anastasia Karneeva: επίτροπος του περιπτέρου και κόρη του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Rostec, ο Mikhail Shvydkoy, ειδικός αντιπρόσωπος για την πολιτιστική συνεργασία, ο οποίος κατηγορείται ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει την Μπιενάλε για να δείξει ότι ο ρωσικός πολιτισμός δεν είναι απομονωμένος, οι Valeria Oliynyk και Artem Nikolaev, στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις επειδή ταξίδεψαν στην κατεχόμενη Κριμαία, και ο Ilya Tatakov, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε σε προπαγανδιστική ταινία στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν οικονομικούς περιορισμούς, απαγόρευση εισόδου στην Ουκρανία και παύση των πολιτιστικών ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας.

Πηγή: gr.euronews.com