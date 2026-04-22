Μέχρι 10 Ιουλίου οι συμμετοχές στον διαγωνισμό φωτογραφίας PhOETRY IV

Δημοσιεύθηκε 22.04.2026 09:00

Μέχρι τις 10 Ιουλίου μπορούν να υποβάλλονται συμμετοχές στον διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο PhOETRY IV, ο οποίος διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες φωτογράφους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου πολυθεματικού Φεστιβάλ Τεχνών Poetry Moves International Festival / Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026 σε διάφορους χώρους στη Λευκωσία.

«Πρόκειται για έναν μοναδικό διεθνή διαγωνισμό που ανοίγει ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην ποίηση και τη φωτογραφία. Οι δύο τέχνες συνδιαλέγονται, επικοινωνούν, τέμνονται και συνυπάρχουν, δημιουργώντας νέες μορφές έκφρασης», επισημαίνεται.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι, χωρίς τέλη συμμετοχής.

Η περίοδος υποβολής έχει ήδη ξεκινήσει και καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Ιουλίου 2026, στις 23:59.

Σημειώνεται ότι η 4η έκδοση του Poetry Moves International Festival (2026) εστιάζει στον Χρόνο – Ροές Χρόνου. Ο τίτλος «Ροές Χρόνου» επιλέχθηκε για να αναδείξει τις πολλαπλές όψεις με τις οποίες βιώνεται ο χρόνος στην ανθρώπινη εμπειρία και προσκαλεί καλλιτέχνες και κοινό να τον δουν ως πλέγμα στιγμών.

«Το φεστιβάλ καλεί φωτογράφους να δημιουργήσουν έργα εμπνευσμένα από επιλεγμένα ποιήματα, που εξερευνούν τη μνήμη, τη φθορά, την απώλεια, την αναγέννηση και τις καθημερινές στιγμές. Ο χρόνος εμφανίζεται ως ροή που διαπερνά παρελθόν, παρόν και μέλλον, προσκαλώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα», αναφέρεται.

Οι φωτογράφοι προτρέπονται να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη, να αφεθούν στη δική τους οπτική και να αφήσουν την ποίηση να τους εμπνεύσει στη δική τους ερμηνεία του χρόνου. Επιτρέπονται έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες, καθώς και ψηφιακή επεξεργασία.

Σημειώνεται ότι 25 ποιήματα έχουν επιλεχθεί από το Φεστιβάλ για να χρησιμοποιηθούν για «διάλογο» με τη φωτογραφία, στην πρωτότυπη γλώσσα και σε αγγλική ή ελληνική μετάφραση, ανάλογα. Πρόκειται για ποιήματα των Rosalia de Castro, T. S. Eliot, Anna Akhmatova, Carlos Drummond de Andrade, Forugh Farrokhzad, Μίλτου Σαχτούρη, Γιώργου Μολέσκη, Ρήσου Χαρίση, Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου, Νάντιας Στυλιανού, Ρωξάνης Νικολάου, Δάφνης Νικήτα, Όλγας Οικονομίδου κ.ά. με θεματική «Χρόνος – Ροές Χρόνου».

Τα επιλεγμένα ποιήματα βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://www.poetry-moves-international-festival.com/phoetry-iv-poems/

Οι κανόνες και όροι του διαγωνισμού (Ελληνικά/Αγγλικά) βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://www.poetry-moves-international-festival.com/open-call-phoetry-iv-greek-english/