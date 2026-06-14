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Μέσα στο σύμπαν του Γιώργου Καλογήρου: «Τα πάντα είναι στρατευμένη τέχνη»
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ
Δημοσιεύθηκε 14.06.2026 18:04
Μέσα στο σύμπαν του Γιώργου Καλογήρου: «Τα πάντα είναι στρατευμένη τέχνη»

Ο ταλαντούχος μουσικός, με την ιδιαίτερη φωνή που θυμίζει μια άλλη εποχή και τραγούδια βγαλμένα από την θέληση για μια καλύτερη ζωή, ανοίγει το σπίτι του και το σύμπαν του στο «Π» και μιλάει για τις καταβολές του, αυτά που τον συγκινούν και γι’ αυτά που αξίζει να παλεύουμε.

Ο Γιώργος Καλόγηρου είναι ένας άνθρωπος με βαθιές αντιθέσεις. Μουσικός, συνθέτης, μαέστρος και ό,τι του ζητήσει η ζωή. Αντιθέσεις που ζουν μέσα του σε πλήρη αρμονία.

Και αυτή η αρμονία μεταφράζεται στην καλλιτεχνική του προσωπικότητα γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον Γιώργο από τον Καλογήρου. Γεννημένος στον Στρόβολο, μεγαλωμένος από εκπαιδευτικούς, πέρασε τα γυμνασιακά του χρόνια στον Αγρό, κάτι που όπως λέει ο ίδιος, τον καθόρισε. Γιος ιερέα, κομμουνιστής, θεολόγος, μουσικός βυζαντινής και οθωμανικής μουσικής.

Ξεκίνησε από την κλασική μουσική, αλλά η παράδοση στο τέλος τον κέρδισε. Βαθιά ευαισθητοποιημένος, κουβαλάει το πόνο όλου του κόσμου. Μια βόλτα από τη δισκογραφία του σε πάει από τα Τέμπη στην Γάζα και φυσικά στο αγαπημένο του νησί. Η φωνή του φιλοξενεί έναν λυγμό, άλλωστε είναι επηρεασμένος από την βυζαντινή και οθωμανική του εκπαίδευση. Σημαδεμένος από την μεταπολίτευση και τον πολιτικό στίχο, ακούγοντας τα τραγούδια του μπορείς να καταλάβεις αμέσως ότι ζουν εντός του όλοι οι μεγάλοι συνθέτες εκείνης της εποχής.

Διαβάζει ποίηση ελληνική, κυπριακή και ενίοτε τουρκική, και αν τον αγγίξει αρκετά θα το μελοποιήσει κιόλας. Αδάμαστη φύση, δεν περιορίζεται στα σύνορα και στη ζωή του και στην μουσική του υπάρχει έντονη η αγάπη για την Κύπρο και η ελπίδα για την επανένωση των λαών της, είτε γράφει στίχο είτε γράφει μελωδία. Δεν μασάει τα λόγια του, εκφράζεται για την κατάσταση γύρω μας, τόσο εγχώρια, όσο και παγκόσμια. Κάνει στρατευμένη τέχνη στην ευθεία, χωρίς συμβολισμούς και δεν φοβάται να χρωματιστεί, υποστηρίζοντας πως «δεν μπορεί να κάνει αλλιώς».

Instagram: kalogirou.giorgos  | Youtube: George Kalogirou Official Page

Παραγωγή: Πεππίνος Σκούλλος

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στο επεισόδιο του Art Spotted:

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