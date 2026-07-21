Krúe στο Windcraft: Μια μουσική συνομιλία χωρίς σύνορα

Δημοσιεύθηκε 21.07.2026 06:47

Στο Περιβόλι του Μουσικού Φεστιβάλ, η μπάντα διασχίζει μουσικές παραδόσεις και σύγχρονους ήχους, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι όπου η ακρόαση γίνεται εμπειρία εξερεύνησης.

Το Μουσικό Φεστιβάλ Windcraft επιστρέφει και φέτος στις 24-26 Ιουλίου για τη 12η διοργάνωσή του, μετατρέποντας το χωριό σε ένα ζωντανό κέντρο πολιτιστικής ανταλλαγής. Καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, πρωτότυπες συνεργασίες και μουσικές παραδόσεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου συναντιούνται ξανά στα Κατύδατα Σολέας για ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και δημιουργικότητα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι το κυπριακό συγκρότημα Krúe που θα εμφανιστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου. Οι Krúe συνδυάζουν αρμονικά στοιχεία τζαζ, ηλεκτρονικής μουσικής και παραδοσιακών ήχων και αποτελούνται από: τον Νικόλα Τσαγγάρη στα ντραμς, τον Βασίλη Φιλίππου στα κρουστά, τη φωνή και τα πνευστά, και τον Γιώργο Δημητρίου στους ηλεκτρονικούς ήχους.

Το συγκρότημα Krúe δημιουργήθηκε με στόχο τη μελέτη ρυθμών από όλο τον κόσμο, τη σύνθεση και την ηχογράφηση νέας μουσικής. Τον Ιούνιο του 2024 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με πρωτότυπες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς. Έχουν εμφανιστεί στο Rialto World Music Festival καθώς και στο Cyprus Jazz & World Music Showcase. Τον Μάρτιο του 2025 ολοκλήρωσαν το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2026. Τον Μάιο του 2025 εμφανίστηκαν στο Athens Jazz Festival και τον Ιούλιο του 2025 έπαιξαν στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αξιoθέα. Μιλήσαμε μαζί με τον Βασίλη Φιλίππου για τη δουλειά τους, την έμπνευσή τους και τη μουσική γενικότερα.

Η μουσική σας αντλεί στοιχεία από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Τι είναι αυτό που σας ελκύει σε αυτές τις μουσικές γλώσσες και τι πιστεύετε ότι έχουν ακόμη να πουν για τη ζωή σήμερα;

Κάθε μουσική παράδοση, κουβαλά μαζί της πλούσια στοιχεία με τα οποία οι ανθρώποι εκφράζουνταν τζαι εδημιουργούσαν, εμπνευσμένοι που τον τόπον τζαι τους συνανθρώπους τους. Το να μελετάς τζαι να μαθαίνεις κάποια που τούτα τα στοιχεία τζαι σαν αποτέλεσμα να εμπλουτίζεις τη δική σου μουσική, έν' ένας τρόπος να γνωρίσεις έναν νέο πολιτισμό τζαι να επεκτείνεις τους ορίζοντες σου ως μουσικός. Ακριβώς τούτη έν' η έμπνευση που νιώθουμε, άμαν δημιουργούμε ως σύνολο.

Πώς αποφασίζετε τι αξίζει να διατηρηθεί και τι να επανερμηνευτεί;

Η απόφαση πολλές φορές εν έρκεται στην αρκή. Οτιδήποτε ξένο μπορεί κάποιος να το νιώσει οικείο μέσα που την τριβή τζαι τη σχέση που αναπτύσσει μαζί του. Άρα σε πολλές περιπτώσεις διατηρείται κάτι μέσω της παραλλαγής του.

Πόσο από μια ζωντανή εμφάνιση είναι προσχεδιασμένο και πόσο γεννιέται εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή;

Στις συναυλίες που επαίξαμεν ώς τωρά, υπάρχει μια δομή για κάθε κομμάτι, αλλά τζαι αυτοσχεδιασμοί που τελικά καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Έν η ίδια προσέγγιση τζαι με τις πρόβες μας, στη διαδικασία που χτίζεται κάτι τζαινούρκο.

Έχετε συναντήσει, κάποια μουσική παράδοση που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον ρυθμό ή τη μελωδία;

Υπάρχουν μουσικές παραδόσεις η οποίες προσεγγίζουν την ιδέα του ρυθμού, διαφορετικά που τον τρόπο που ακούαμεν τζαι εμελετούσαμε μουσική μεγαλώνοντας. Παραδόσεις που η έννοια της «ρυθμικότητας» τζαι της αντίληψης του ρυθμικού μοτίβου έν' ρευστή, όπως στο Μαρόκο, το Ιράν ή τη Σενεγάλη.

Το κάθε μέλος του γκρουπ έχει διαφορετικές μουσικές καταβολές. Τι έχει συνεισφέρει ο καθένας στον ήχο του συγκροτήματος που δεν θα υπήρχε διαφορετικά;

Ο Νικόλας φέρνει μαζί του ένα δυναμικό παίξιμο στα ντραμς τζαι έναν ευφάνταστο τρόπο να προσεγγίζει αυτοσχεδιαστικές φόρμες, ενώ ο Βασίλης με τα όργανα που φέρνει στο γκρουπ (από Κύπρο, Ισπανία, Αρμενία, Ιράν κ.λπ.) δίνει έντονα ένα αρχέγονο στοιχείο. Ο Γιώργος δημιουργεί τη γεφύρωση των προηγούμενων δύο, τζαι με την πειραματική του προσέγγιση στους ηλεκτρονικούς ήχους, έρκεται να ολοκληρώσει κάθε ιδέα που γεννιέται πουμέσα που τες συναντήσεις του γκρουπ.

Έχει υπάρξει ποτέ κάποια δημιουργική διαφωνία μέσα στο συγκρότημα που τελικά οδήγησε σε ένα καλύτερο μουσικό αποτέλεσμα;

Η «σύγκρουση» σαν στοιχείο έν' απαραίτητο σε κάθε συνεργασία, όπου υπάρχει βέβαια η καλή πρόθεση. Τζαι εμείς έχουμε τούτες τες καλοπροαίρετες συγκρούσεις που τελικά προτείνουν πάντα κάτι τζαινούρκο.

Τι μπορούν να περιμένουν οι θεατές του Windcraft Music Fest από τη ζωντανή σας εμφάνιση που δεν αποτυπώνεται απαραίτητα στις ηχογραφήσεις σας;

Την αίσθηση της διάδρασης, του ρίσκου τζαι της συν-κίνησης που ελπίζουμε να προκαλέσουμε στους ακροατές. Επίσης, εάν συγκρίνουμε τη μουσική του άλμπουμ, όπως τζαι σε κάθε δίσκο, ναι μεν ξυπνά τη φαντασία στον ακροατή αλλά υστερεί στο ότι δεν έσιει το οπτικό ερέθισμα, που υπάρχει στη συναυλία τζαι που κάμνει την εμπειρία πιο ολοκληρωμένη.

Ποιον ρόλο πιστεύετε ότι διαδραματίζουν φεστιβάλ όπως το Windcraft για συγκροτήματα που κινούνται έξω από τα κυρίαρχα μουσικά ρεύματα;

Το Windcraft, όπως τζαι άλλα φεστιβάλ διούν την ευκαιρία σε νέες προτάσεις τόσο στους δημιουργούς, όσο τζαι στους ακροατές. Η ιδέα της «κυριαρχίας» στην τέχνη, έρκεται που μια καταναλωτική προσέγγιση, κάτι που δεν συμβαδίζει με την ανάγκη για δημιουργία τζαι τελικά την εμπειρία της τέχνης. Αν το σκεφτούμε καθαρά αριθμητικά, τότε ναι, υπάρχουν παντού πλέον μουσικές που έν' σχεδόν πανομοιότυπες, που έχουν σαν στόχο να «πουλήσουν» τζαι όι να εκφράσουν με ειλικρίνεια. Οργανισμοί που αγκαλιάζουν τη νέα δημιουργία τζαι προωθούν την τζαινούρκα έκφραση, όπως το Windcraft έν' πολλά σημαντικοί τζαι πρέπει να στηρίζουνται τόσο που την Πολιτεία, όσο τζαι που τους ακροατές.

Αν οι Krúe μπορούσαν να συνεργαστούν με οποιονδήποτε μουσικό της παραδοσιακής μουσικής, σύγχρονο ή ιστορικό, ποιον θα επιλέγατε και τι θα θέλατε να δημιουργήσετε μαζί του;

Ο Efrén López, έν' ένας μουσικός που συνδυάζει βαθκιά γνώση διάφορων μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου, μαζί με μια σύγχρονη προσέγγιση τζαι θα ήταν ιδανικός καλεσμένος του σχήματος. Θα ήταν μεγάλη έμπνευση για να γράψουμε νέα κομμάθκια μαζί χρησιμοποιώντας τα διάφορα μουσικά όργανα που παίζει τζαι να πειραματιστούμε με ανοιχτές μουσικές φόρμες τζαι αυτοσχεδιασμούς.

Σε μια εποχή όπου η μουσική καταναλώνεται όλο και πιο γρήγορα, εσείς δημιουργείτε μουσική που ζητά από τον ακροατή να αφιερώσει χρόνο και προσοχή. Θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί και μια μορφή αντίστασης στον τρόπο με τον οποίο ακούμε σήμερα;

Στην εποχή μας, υπάρχει μεγάλη ευκολία ως προς τον τρόπο που μπορούμε να ακούσουμε μουσική. Αλλά, όπως τζαι οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας που έρκεται τόσον εύκολα, ίσως να μεν το εκτιμούμεν αρκετά τζαι να μεν αφιερώνουμεν τον ανάλογο χρόνο τζαι προσοχή ούτως ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί μια πραγματική «σύνδεση». Φέρουν όμως «ευθύνη» σε τούτον τον μουσικό «καταναλωτισμό» τζαι οι καλλιτέχνες, αφού η ίδια η συνθετική προσέγγιση, στη δημιουργική διαδικασία έσιει να κάμει τζαι με τον τρόπο που λαμβάνει ο ακροατής το οποιοδήποτε έργο.

Τούτη η εποχή θέλει τους καλλιτέχνες να παράγουν ασταμάτητα -να «εξελίσσουνται»- να «πρωτοπορούν». Τζαι επειδή τούτο φαίνεται να έν' ένδειξη μιας μορφής επιτυχίας, «βουρά» ο μουσικός να προλάβει να φκάλει προς τα έξω πάντα κάτι νέο. Έλα όμως που η ειλικρινής έκφραση, η έμπνευση τζαι η ανάγκη για μοίρασμα τζαι σύνδεση μέσω της τέχνης, έννεν κάτι που γίνεται όποτε θέλουμε, ούτε κάτι που (πρέπει να) διαρκεί συνέχεια. Μακάρι τόσον ο καλλιτέχνης, όσο τζαι ακροατής να γυρέψει διάφορους τρόπους να ακούει μουσική τζαι να καταλάβει ότι η μουσική πέραν που το να διασκεδάζει, μπορεί τζαι να ψυχαγωγήσει - να σε βάλει μες τζείνην τη συνθήκη του άπλετου χώρου τζαι χρόνου, μέσα που την οποία ίσως… ανακαλύψεις κάτι παραπάνω για σένα τζαι τον κόσμο.

[Οι Krúe θα εμφανιστούν την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 22.00, στο Περιβόλι του Windcraft Music Festival. Πληροφορίες www.windcraftmusicfest.com]