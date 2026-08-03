Η πολιτιστική συνεργασία, ισχυρό θεμέλιο για το μέλλον της Κύπρου - Εικόνες από τα αναστηλωμένα μνημεία της Κύπρου

Γράφει η Άντρη Δανιήλ

Περισσότερα από 200 μνημεία σε ολόκληρη την Κύπρο έχουν διασωθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια μέσα από το έργο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σε μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό αδιέξοδο στο Κυπριακό παραμένει, η επιτροπή συνεχίζει να παράγει απτά αποτελέσματα, αποκαθιστώντας εκκλησίες, τεμένη, μοναστήρια, κοιμητήρια και αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρο το νησί. Ο Ελληνοκύπριος επικεφαλής της επιτροπής, Σώτος Κτωρής, μιλά για την πορεία των έργων, την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης αποκατάστασης της μονής του Αποστόλου Ανδρέα και τα μηνύματα που εκπέμπει η κοινή προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ποια μνημεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση συντήρησης και ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για τους επόμενους μήνες;

Αυτή την περίοδο η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά υλοποιεί ένα πρόγραμμα συντηρήσεων που περιλαμβάνει εργασίες σε εκκλησίες, τζαμιά και κοιμητήρια σε ολόκληρη την Κύπρο. Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, στις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου στη Βοκολίδα, της Παναγίας της Φανερωμένης στα Γαστριά, του Αγίου Προκοπίου στη Σύγγραση, του Αποστόλου Βαρνάβα στην Έγκωμη Αμμοχώστου, της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Γεωργίου στον Καραβά, της Αγίας Παρασκευής στον Παλαιόσοφο, του Τιμίου Προδρόμου στην Καλοψίδα, του Αγίου Δημητριανού στον Λάρνακα της Λαπήθου, καθώς και στην εκκλησία της Παναγίας της Ακεντούς και στο παρακείμενο σχολείο στη Λεύκα. Παράλληλα, εκτελούνται εργασίες σε υδραγωγεία της Λεύκας καθώς και στο τζαμί στο Κοιλάνι, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να αρχίσουν εργασίες στα τζαμιά των Πυργών και των Κάτω Αρόδων. Ο προγραμματισμός της επιτροπής, για τους επόμενους μήνες, περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό εκκλησιών, τεμενών και άλλων μνημείων, τα οποία βρίσκονται είτε στο στάδιο της προσφοροδότησης είτε στο στάδιο εκπόνησης των αρχιτεκτονικών μελετών.

Στο τελικό στάδιο ο Απ. Ανδρέας

Πότε ολοκληρώνεται η αναστήλωση της μονής του Αποστόλου Ανδρέα; Σε ποια φάση βρίσκονται οι εργασίες;

Οι εργασίες βρίσκονται πλέον στο τελικό τους στάδιο και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο ζήτημα, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της αποκατάστασης της μονής του Αποστόλου Ανδρέα η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση του μεσαιωνικού ναού που βρίσκεται στη χαμηλότερη στάθμη του συγκροτήματος προς τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των προσβάσεων προς αυτόν και του περιβάλλοντος χώρου του, καθώς και του χώρου του αγιάσματος και της πρόσβασης σε αυτόν. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την αποκατάσταση της πτέρυγας που ανεγέρθηκε το 1919 και σχεδιάστηκε από τον Θεόδωρο Φωτιάδη, καθώς και εργασίες συντήρησης και επαναλειτουργίας της οκταγωνικής δεξαμενής, πιθανότατα κατασκευής του 1898, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του συγκροτήματος. Επιπλέον, εκτελούνται εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης σε τμήματα του συγκροτήματος που είχαν αποκατασταθεί κατά την πρώτη φάση του έργου.

Μία από τις εισόδους το ναού του Αποστόλου Ανδρέα, 18 Ιουλίου 2026. Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου

Στο εσωτερικό του ναού του Απόστολου Ανδρέα, 18 Ιουλίου 2026. Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Ο ρόλος της επιτροπής

Είναι η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά μία από τις πιο επιτυχημένες δικοινοτικές συνεργασίες; Ποιος είναι σήμερα ο απολογισμός του έργου σας και ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα των τελευταίων ετών;

Αυτό που κάνει την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά να ξεχωρίζει είναι ότι λειτουργεί ως ένα παράδειγμα έμπρακτης και ουσιαστικής συνεργασίας σε ένα περιβάλλον όπου οι πληγές του παρελθόντος παραμένουν ανοικτές, με την καχυποψία ανάμεσα στις δύο κοινότητες να συνεχίζει να υφίσταται. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι για δεκαετίες, η πολιτιστική κληρονομιά είχε μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαλότητας με την κάθε κοινότητα να επιρρίπτει ευθύνες στην άλλη για την καταστροφή των μνημείων. Η επιτροπή άνοιξε έναν διαφορετικό δρόμο. Για πρώτη φορά, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επέλεξαν να εγκαταλείψουν την πρακτική της αντιπαράθεσης και να επικεντρωθούν στη διάσωση των μνημείων. Να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν, να συνδιαμορφώσουν προτεραιότητες και να λάβουν αποφάσεις μέσα από διαδικασίες συναίνεσης και αμοιβαίου σεβασμού. Σε διάστημα 15 περίπου ετών, η επιτροπή έχει συμβάλει στη διάσωση περισσότερων από 200 μνημείων σε ολόκληρη την Κύπρο. Πρόκειται για εκκλησίες, μοναστήρια, τεμένη, οχυρωματικά έργα, υδραγωγεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα μνημεία που αντανακλούν τη μακραίωνη και πολυπολιτισμική ιστορία του νησιού. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και ευπρεπισμού μουσουλμανικών και χριστιανικών κοιμητηρίων, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.

Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε ε/κ, τ/κ και άλλα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης;

Η Τεχνική Επιτροπή αντιμετωπίζει όλα τα μνημεία με την ίδια φροντίδα και τον ίδιο σεβασμό και ως εκ τούτου επιδιώκουμε το πρόγραμμα των έργων να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των κοινοτήτων της Κύπρου. Η επιλογή και η προτεραιοποίηση των επιμέρους έργων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία λαμβάνονται υπόψη πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες, όπως η στατική κατάσταση του κάθε μνημείου, η πολιτιστική, αρχαιολογική και θρησκευτική του αξία, η ιδιαίτερη θέση που κατέχει στην ταυτότητα των κοινοτήτων της Κύπρου καθώς και η ωριμότητα των σχετικών μελετών και η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων. Για εμάς, κάθε μνημείο αποτελεί αναπόσπαστη ψηφίδα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Είτε πρόκειται για ε/κ, τ/κ, αρμενικά, μαρωνιτικά ή λατινικά μνημεία, η δέσμευσή μας είναι η ίδια: Να τα προστατεύσουμε και να τα διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές, χωρίς διακρίσεις.