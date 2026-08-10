Το μουσικό ταξίδι της Μαίρης Φράγκου

Γράφει η Κική Περικλέους

Η μουσική και ιδιαίτερα το τραγούδι, αποτελούν για τη Μαίρη Φράγκου κάτι πολύ περισσότερο από μια καλλιτεχνική ενασχόληση. Είναι ένας τρόπος ζωής, μια βαθιά προσωπική ανάγκη έκφρασης και το όνειρο που τη συνοδεύει από τα πρώτα χρόνια της ζωής της. Από μικρή ηλικία ανακάλυψε πως μέσα από τη μουσική μπορούσε να εκφράσει συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες με τρόπο μοναδικό, γεγονός που καθόρισε τη μετέπειτα πορεία της.

Σημαντικό σταθμό στη διαδρομή της αποτέλεσε η επιτυχία της στις εξετάσεις για το Μουσικό Λύκειο. Η εισαγωγή της στο σχολείο επιβεβαίωσε την επιθυμία της να αφιερωθεί ακόμη περισσότερο στη μουσική και να εργαστεί συστηματικά για την εξέλιξή της. Από εκείνη τη στιγμή έθεσε ως προσωπικό στόχο τη συνεχή βελτίωση και την επαγγελματική ενασχόληση με το τραγούδι, ξεκινώντας ένα ταξίδι γεμάτο μελέτη, αφοσίωση και δημιουργία.

Πρώτα βήματα

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής της ταυτότητας έπαιξαν σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού. Μεγαλώνοντας, η Μαίρη Φράγκου, όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στον «Π», θαύμαζε ιδιαίτερα τη Χάρις Αλεξίου και τη Μαρινέλλα, τις οποίες θεωρεί δύο από τις σημαντικότερες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η σεμνότητά τους, η πολυετής καλλιτεχνική τους πορεία και οι ερμηνευτικές τους δυνατότητες αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την ίδια και συνέβαλαν στην αγάπη που ανέπτυξε για το ελληνικό ρεπερτόριο. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά της κατέχει ωστόσο η Άννα Βίσση, την οποία θαυμάζει αδιάκοπα από τα εφηβικά της χρόνια μέχρι σήμερα.

Η πρώτη της μεγάλη επαφή με το κοινό ήρθε μέσα από μια φιλανθρωπική συναυλία του ωδείου της. Εκεί είχε την τιμή να ανοίξει το πρόγραμμα ερμηνεύοντας το τραγούδι «Χαμογέλασε στον Ήλιο», μια εμπειρία που παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη της και την οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική για την καλλιτεχνική της πορεία.

Όσον αφορά τις μουσικές της προτιμήσεις, το ελληνικό ελαφρολαϊκό τραγούδι είναι το είδος που την εκφράζει περισσότερο. Παράλληλα, όμως, διατηρεί ιδιαίτερη αγάπη για το κλασικό τραγούδι, το οποίο σπούδασε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που εμπλούτισαν σημαντικά το καλλιτεχνικό της υπόβαθρο.

Το μεγάλο όνειρο

Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της είναι να βρεθεί κάποια στιγμή πάνω στη σκηνή και να τραγουδήσει μαζί με την αγαπημένη της καλλιτέχνιδα, την Άννα Βίσση. Πρόκειται για έναν στόχο που συμβολίζει όχι μόνο τον θαυμασμό της προς την καταξιωμένη ερμηνεύτρια, αλλά και την επιθυμία της να φτάσει σε υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής καταξίωσης.

Στις στιγμές που δεν ασχολείται με τη μουσική, η Μαίρη Φράγκου επιλέγει να αφιερώνει χρόνο σε δραστηριότητες που την ξεκουράζουν και την ψυχαγωγούν. Απολαμβάνει τις βόλτες και παρακολουθεί ταινίες δράσης και τρόμου, δύο κινηματογραφικά είδη που βρίσκονται στις αγαπημένες της επιλογές.

Ιδιαίτερη θέση στο προσωπικό της μουσικό σύμπαν κατέχει το τραγούδι «Εν Λευκώ». Όπως η ίδια αναφέρει, πρόκειται για ένα κομμάτι που την εκφράζει βαθιά, καθώς μέσα από τους στίχους και τη μελωδία του μπορεί να εξωτερικεύσει συναισθήματα και σκέψεις. Η συναισθηματική δύναμη του τραγουδιού αποτελεί για εκείνη μια ξεχωριστή πηγή έμπνευσης κάθε φορά που το ακούει ή το ερμηνεύει.

Παρά τα μεγάλα της όνειρα, η νεαρή καλλιτέχνιδα δηλώνει πως δεν συνηθίζει να σχεδιάζει τη ζωή της σε βάθος πολλών ετών. Δεν επιχειρεί να προβλέψει πώς θα είναι το μέλλον της σε πέντε ή δέκα χρόνια. Αντίθετα, επιλέγει να ζει το παρόν, να εξελίσσεται καθημερινά και να αξιοποιεί κάθε στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως αναφέρει.

Μέσα από τη μέχρι σήμερα πορεία της έχει διαμορφώσει και ένα μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους, που ξεκινούν το δικό τους ταξίδι προς την επίτευξη των στόχων τους. Τους προτρέπει να μην εγκαταλείπουν ποτέ τα όνειρά τους, να συνεχίζουν να προσπαθούν παρά τις δυσκολίες, να πιστεύουν στις δυνατότητές τους και να μην απογοητεύονται. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει, «μετά από κάθε καταιγίδα εμφανίζεται πάντα το ουράνιο τόξο».

Οικογενειακή στήριξη

Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της αποτελεί η οικογένειά της, την οποία χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο στήριγμά της. Από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα, οι δικοί της άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό της, υποστηρίζοντας κάθε επιλογή της χωρίς να της επιβάλλουν κατευθύνσεις ή αποφάσεις. Αντίθετα, της προσέφεραν την ελευθερία να ακολουθήσει τα όνειρά της, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε προσπάθεια και κάθε νέο βήμα.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή θέση στη ζωή της κατέχει η μητέρα της, την οποία θεωρεί καθοριστικό πρόσωπο για την εξέλιξή της. Με τις συμβουλές, την ενθάρρυνση και την αδιάκοπη στήριξή της, βρέθηκε δίπλα της τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές. Η πίστη της μητέρας της στις δυνατότητές της λειτούργησε ως κινητήρια δύναμη, βοηθώντας την να ξεπερνά απογοητεύσεις και εμπόδια με υπομονή και επιμονή.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η Μαίρη Φράγκου ολοκλήρωσε τις μουσικές της σπουδές στο European University Cyprus. Το πτυχίο της συνδυάζει την παιδαγωγική εκπαίδευση με το performance, έχοντας ως ειδίκευση το κλασικό τραγούδι. Οι σπουδές αυτές της προσέφεραν πολύτιμες γνώσεις, σημαντικές εμπειρίες και ουσιαστικά εφόδια, που συνέβαλαν τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην προσωπική της ανάπτυξη.

Με σταθερές αξίες, βαθιά αγάπη για τη μουσική και πίστη στις δυνατότητές της, η Μαίρη Φράγκου συνεχίζει να ακολουθεί το όνειρό της, έχοντας ως οδηγό την αφοσίωση στην τέχνη, την οικογενειακή στήριξη και την επιθυμία για συνεχή εξέλιξη στον χώρο του τραγουδιού.