«Κάθε νόμισμα αποτελεί το αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών που αντανακλούν τις προτεραιότητες και τις επιδιώξεις της εποχής του» αναφέρει η Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank και της έκθεσης «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο», η οποία παρουσιάζεται αυτό το διάστημα στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

Τα νομίσματα, λοιπόν, πέρα από την οικονομική τους αξία και τον ρόλο τους στις καθημερινές συναλλαγές, είναι φορείς των καιρών τους που περνούσαν από χέρι σε χέρι, διέσχιζαν γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα και μετέφεραν εικόνες, σύμβολα και μηνύματα σε ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Στη μικρή μεταλλική τους επιφάνεια αποτυπώνονταν οι αξίες και οι αντιλήψεις μιας κοινωνίας, αλλά και η εικόνα που οι εκάστοτε εξουσίες επιθυμούσαν να προβάλλουν για τον εαυτό τους. Υπό αυτή την έννοια, τα νομίσματα αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο δημόσιας επικοινωνίας, πολύ πριν από την εμφάνιση των σύγχρονων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Με αφορμή την έκθεση που θα παραμείνει στο μουσείο, στην εντός των τειχών Λευκωσία, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2027, η Δρ Τσαγκάρη μοιράζεται στο «Π» το σκεπτικό πίσω από τον σχεδιασμό της και την επιλογή των 136 νομισμάτων που παρουσιάζονται. Απομακρυνόμενη από μια αυστηρά χρονολογική παρουσίαση της νομισματικής ιστορίας, η έκθεση αναζητά συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, τόπους και πολιτικές οντότητες, με τη συναλλαγή, την αφήγηση και τον συμβολισμό να αποτελούν τους τρεις βασικούς θεματικούς της άξονες. Ακόμη, η ίδια μας μιλά για τη σχέση του νομίσματος με την εξουσία και τη συλλογική ταυτότητα, για όσα μας αποκαλύπτει σχετικά με την καθημερινότητα των ανθρώπων και τις ιστορικές διαδρομές της Κύπρου, αλλά και για το τι εξακολουθούμε, ακόμη και σήμερα, να επιλέγουμε να αφηγηθούμε μέσα από το χρήμα.

Ας ξεκινήσουμε από την ίδια την έκθεση. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τα «Μηνύματα σε Μέταλλο» και πώς προέκυψε η συνεργασία με το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας; Ποια ήταν η αφετηρία αυτής της προσπάθειας;

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Alpha Bank Κύπρου, με την επιθυμία να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Κύπρο μια σημαντική ενότητα της Νομισματικής Συλλογής και να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με τη νομισματική ιστορία του νησιού. Η Κύπρος, με την εξαιρετικά πλούσια νομισματική της παράδοση και τη θέση της στο σταυροδρόμι πολιτισμών και εμπορικών διαδρομών, αποτελούσε το ιδανικό περιβάλλον για αυτή τη συνάντηση. Η συνεργασία με το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας έδωσε στην ιδέα ουσιαστικό περιεχόμενο. Δεν θέλαμε απλώς να μεταφέρουμε μια συλλογή από την Ελλάδα στην Κύπρο. Θέλαμε τα νομίσματα της Alpha Bank να συναντηθούν με τις κυπριακές συλλογές και, μέσα από αυτή τη συνύπαρξη, να αναδειχθούν κοινές ιστορικές διαδρομές και διαφορετικές όψεις της νομισματικής ιστορίας του νησιού.

Πώς σχεδιάστηκε η έκθεση και ποια ήταν η βασική σκέψη πίσω από τη μουσειολογική της προσέγγιση; Τι επιδιώξατε να αναδείξετε μέσα από τη συνάντηση νομισμάτων διαφορετικών ιστορικών περιόδων και συλλογών;

Βασική μας σκέψη ήταν να αντιμετωπίσουμε το νόμισμα ως ιστορικό τεκμήριο και ως φορέα πληροφοριών για την κοινωνία που το δημιούργησε. Η επιλογή μας ήταν, επομένως, να ξεφύγουμε από μια αυστηρά χρονολογική παρουσίαση και να δημιουργήσουμε συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, τόπους και συλλογές. Τα νομίσματα της Alpha Bank συναντούν εκείνα του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου και της Λεβεντείου Πινακοθήκης και, μέσα από αυτή τη συνύπαρξη, φωτίζονται ιστορικές συνέχειες, αλλαγές και αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα, ψηφιακές εφαρμογές, χάρτες και διαδραστικά εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να παρατηρήσει τα νομίσματα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να ακολουθήσει τις διαδρομές τους. Θέλαμε η επιστημονική γνώση να μεταφραστεί σε μια εμπειρία προσιτή και ενδιαφέρουσα και για τον μη ειδικό επισκέπτη.

Η έκθεση οργανώνεται γύρω από τρεις έννοιες, τη συναλλαγή, την αφήγηση και τον συμβολισμό. Γιατί επιλέξατε αυτούς τους τρεις άξονες και πώς συνδέονται μεταξύ τους;

Οι τρεις άξονες μάς επιτρέπουν να δούμε το νόμισμα από διαφορετικές, αλλά αλληλένδετες, οπτικές. Η «Συναλλαγή» ξεκινά από την αρχική και πιο αναγνωρίσιμη λειτουργία του νομίσματος, ως μέσου οικονομικής ανταλλαγής. Η «Αφήγηση» στρέφει την προσοχή στις εικόνες, στις μορφές και στις επιγραφές που εμφανίζονται πάνω του και στις ιστορίες που αυτές μπορούν να μας αποκαλύψουν. Ο «Συμβολισμός» εξετάζει τα μηνύματα ταυτότητας, εξουσίας, πίστης και αξιών που μεταφέρονται μέσα από αυτές τις επιλογές. Έτσι, ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται σταδιακά ότι ένα νόμισμα λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Έχει οικονομική χρήση, καταγράφει στοιχεία της εποχής του και αποτελεί ένα μικρό αλλά εξαιρετικά ισχυρό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.

Πώς έγινε η επιλογή των 136 νομισμάτων που παρουσιάζονται; Ποια κριτήρια καθόρισαν την τελική επιλογή και ποιες ιστορίες θελήσατε να αφηγηθείτε μέσα από αυτά;

Η επιλογή των 136 νομισμάτων δεν βασίστηκε μόνο στη σπανιότητα ή την καλλιτεχνική τους αξία. Αναζητήσαμε αντικείμενα που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «φορείς ιστοριών» και να αναδείξουν τις τρεις βασικές θεματικές της έκθεσης: τη συναλλαγή, την αφήγηση και τον συμβολισμό. Επιλέχθηκαν νομίσματα διαφορετικών περιόδων, περιοχών και πολιτικών οντοτήτων, ώστε να αναδειχθούν ζητήματα οικονομίας, εξουσίας, ταυτότητας, εμπορίου και πολιτισμικών ανταλλαγών. Στόχος μας ήταν ο επισκέπτης να μην ακολουθεί απλώς μια χρονολογική διαδρομή, αλλά να παρατηρεί πώς ορισμένα θέματα και ερωτήματα επανέρχονται διαχρονικά μέσα από διαφορετικά ιστορικά συμφραζόμενα.

Υπάρχει κάποιο έκθεμα που ξεχωρίζετε, όχι απαραίτητα για τη σπανιότητα ή την αξία του, αλλά για την ιστορία που κρύβει; Κάποιο νόμισμα που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο;

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω ένα μόνο έκθεμα, θα ήταν το αργυρό τετράδραχμο του Δημητρίου Πολιορκητή, το οποίο αποτελεί και την οπτική ταυτότητα της έκθεσης. Με συναρπάζει γιατί αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο μια ιστορική στιγμή: τη νίκη του στη ναυμαχία της Σαλαμίνας της Κύπρου. Η Νίκη που σαλπίζει επάνω στην πλώρη του πλοίου δεν αναγγέλλει απλώς ένα πολεμικό κατόρθωμα· μετατρέπει το νόμισμα σε φορέα μνήμης και πολιτικού μηνύματος. Είναι ένα αντικείμενο που μας υπενθυμίζει ότι τα νομίσματα δεν καταγράφουν μόνο την ιστορία, αλλά συχνά συμβάλλουν και στη διαμόρφωσή της.

Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τα νομίσματα κυρίως ως μέσα συναλλαγής, ωστόσο, η έκθεση μας καλεί να τα διαβάσουμε ως φορείς μηνυμάτων. Τι μπορεί να μας αφηγηθεί ένα νόμισμα για την εποχή του και, κυρίως, για την κοινωνία μέσα στην οποία κυκλοφορούσε;

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία της νομισματικής. Πάνω σε μια πολύ μικρή μεταλλική επιφάνεια μπορούν να αποτυπωθούν στοιχεία για την εξουσία, τη θρησκεία, την οικονομία, την τέχνη, την ταυτότητα και τις αξίες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Οι μορφές, τα σύμβολα και οι επιγραφές επιλέγονται επειδή κάτι σημαίνουν για την εποχή τους. Την ίδια στιγμή, το νόμισμα κυκλοφορεί. Περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο, από πόλη σε πόλη και πολλές φορές από έναν πολιτισμό σε έναν άλλο. Μεταφέρει, επομένως, μαζί με την οικονομική του αξία και ένα σύνολο εικόνων και μηνυμάτων. Αυτή ακριβώς είναι η ιδέα που συμπυκνώνεται στον τίτλο «Μηνύματα σε Μέταλλο»: μικρά αντικείμενα που ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο και μας επιτρέπουν σήμερα να προσεγγίσουμε τον κόσμο στον οποίο δημιουργήθηκαν και να «διαβάσουμε» τα μηνύματα που μας στέλνουν.

Ποιος αποφάσιζε τι θα αποτυπωθεί πάνω σε ένα νόμισμα και πόσο τυχαίες ή συνειδητές ήταν, τελικά, αυτές οι επιλογές;

Οι επιλογές μόνο τυχαίες δεν ήταν. Σε διαφορετικές εποχές και πολιτικά συστήματα, τις αποφάσεις λάμβαναν οι αρχές που είχαν το δικαίωμα έκδοσης του νομίσματος, είτε ήταν μια πόλη-κράτος ή ένας ηγεμόνας. Οι εικόνες και οι επιγραφές επιλέγονταν προσεκτικά ώστε να εκφράσουν αξίες, να ενισχύσουν τη νομιμοποίηση της εξουσίας, να προβάλλουν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή να αναδείξουν στοιχεία συλλογικής ταυτότητας. Κάθε νόμισμα αποτελεί επομένως το αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών που αντανακλούν τις προτεραιότητες και τις επιδιώξεις της εποχής του.

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τα νομίσματα ένα από τα πρώτα μέσα μαζικής επικοινωνίας; Έναν τρόπο με τον οποίο η εξουσία μπορούσε να μεταφέρει μηνύματα ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση στη γραφή;

Θα μπορούσαμε να τα προσεγγίσουμε ως ένα πολύ πρώιμο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο δημόσιας επικοινωνίας. Το νόμισμα είχε ένα χαρακτηριστικό που λίγα άλλα αντικείμενα της εποχής διέθεταν: κυκλοφορούσε συνεχώς και έφτανε στα χέρια ανθρώπων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Οι παραστάσεις και τα σύμβολα που έφερε μπορούσαν έτσι να αποκτήσουν μεγάλη εμβέλεια. Η επιλογή μιας θεότητας, ενός ηγεμόνα, ενός εμβλήματος ή μιας συγκεκριμένης επιγραφής εξέφραζε την ταυτότητα, τις αξίες ή την εικόνα που μια πόλη ή μια εξουσία επιθυμούσε να προβάλει. Υπό αυτή την έννοια, το νόμισμα είχε μια επικοινωνιακή δύναμη πολύ μεγαλύτερη από το μικρό του μέγεθος.

Μέσα από τα νομίσματα γνωρίζουμε ηγεμόνες, θεότητες και σύμβολα εξουσίας. Τι μπορούμε να μάθουμε και για τους απλούς ανθρώπους που τα χρησιμοποιούσαν καθημερινά;

Τα νομίσματα μάς επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε τις ζωές των απλών ανθρώπων μέσα από τα ίχνη που άφησαν πάνω τους. Ο τόπος εύρεσης, η φθορά, η κυκλοφορία τους σε μεγάλες αποστάσεις ή η συμμετοχή τους σε θησαυρούς, αποκαλύπτουν εμπορικές δραστηριότητες, μετακινήσεις, δίκτυα ανταλλαγών και πρακτικές αποταμίευσης. Έτσι, τα νομίσματα δεν αφηγούνται μόνο την ιστορία της εξουσίας, αλλά και την καθημερινή ιστορία των ανθρώπων που τα χρησιμοποίησαν.

Η Κύπρος υπήρξε διαχρονικά τόπος συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών, εμπορικών διαδρομών και πολιτικών διεκδικήσεων. Πώς αποτυπώνονται αυτές οι διαδρομές στη νομισματική ιστορία του νησιού;

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την τοποθέτησε διαχρονικά στο επίκεντρο σημαντικών οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών διαδρομών της Ανατολικής Μεσογείου. Η νομισματική της ιστορία αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία αυτών των συνεχών επαφών και μεταβολών. Μέσα από τα νομίσματα μπορούμε να παρακολουθήσουμε διαφορετικές περιόδους εξουσίας, εμπορικές σχέσεις, μεταβολές στις παραστάσεις και στα σύμβολα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος εντασσόταν κάθε φορά σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Γι’ αυτό και η συνάντηση της Νομισματικής Συλλογής της AlphaBank με τις συλλογές του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μας επιτρέπει να δούμε τη νομισματική ιστορία του νησιού ως μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας ανταλλαγών, μετακινήσεων και πολιτισμικών επιρροών.

Τα νομίσματα αποτελούν ιστορικά τεκμήρια, αλλά ταυτόχρονα μεταφέρουν εικόνες και μηνύματα που επέλεξαν συγκεκριμένες εξουσίες. Πώς διαχωρίζουμε την ιστορική πληροφορία από την πολιτική προβολή;

Στην πραγματικότητα, τα δύο αυτά στοιχεία δεν διαχωρίζονται πλήρως. Η πολιτική προβολή είναι και η ίδια ιστορική πληροφορία. Όταν ένας ηγεμόνας επιλέγει να προβάλλει μια θεότητα, μια στρατιωτική νίκη ή μια συγκεκριμένη ιδιότητα, μας πληροφορεί όχι μόνο για το γεγονός που απεικονίζεται αλλά και για το πώς επιθυμούσε να παρουσιαστεί στους υπηκόους του. Ο ιστορικός και ο νομισματολόγος εξετάζουν τα νομίσματα σε συνδυασμό με άλλες πηγές, ώστε να κατανοήσουν τόσο το μήνυμα όσο και τα κίνητρα πίσω από την επιλογή της εικονογραφίας τους.

Αν παρατηρήσουμε τα σύγχρονα νομίσματα, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να φέρουν εικόνες και σύμβολα που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα. Πόσο έχει αλλάξει, τελικά, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το χρήμα για να αφηγηθούμε ποιοι είμαστε;

Τα μέσα έχουν αλλάξει, όχι όμως και η βασική λειτουργία. Εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε το χρήμα για να προβάλλουμε στοιχεία της ιστορίας, της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητάς μας. Το βλέπουμε στα εθνικά σχέδια των κερμάτων ευρώ, στις επετειακές εκδόσεις και στα συλλεκτικά νομίσματα. Σήμερα, βέβαια, τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα αποτελούν μόνο ένα μέρος ενός πολύ ευρύτερου οικοσυστήματος εικόνων και συμβόλων. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να λειτουργούν ως φορείς δημόσιων αφηγήσεων για το ποιοι είμαστε και τι επιλέγουμε να θυμόμαστε.

Ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία το φυσικό χρήμα υποχωρεί μπροστά στις ψηφιακές συναλλαγές. Μαζί με αυτό χάνεται και ένας τρόπος δημόσιας κυκλοφορίας εικόνων, συμβόλων και συλλογικών αφηγήσεων;

Σε έναν βαθμό, ναι. Για περισσότερα από δυόμισι χιλιάδες χρόνια, τα νομίσματα υπήρξαν φορείς εικόνων και μηνυμάτων που κυκλοφορούσαν καθημερινά μέσα στην κοινωνία. Καθώς οι συναλλαγές μετακινούνται όλο και περισσότερο στο ψηφιακό περιβάλλον, αυτή η φυσική διάσταση περιορίζεται. Ωστόσο, η ανάγκη των κοινωνιών να εκφράζουν την ταυτότητα και τις αξίες τους δεν εξαφανίζεται. Απλώς μεταφέρεται σε νέα μέσα. Τα νομίσματα μας υπενθυμίζουν ότι η οικονομία και η επικοινωνία ήταν πάντοτε στενά συνδεδεμένες και ότι ακόμη και τα πιο καθημερινά αντικείμενα μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς πολιτισμού και συλλογικής μνήμης.

[INFO: Η έκθεση «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο» παρουσιάζεται στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Είναι ανοικτή για το κοινό Τρίτη έως Κυριακή, 10.00-16.00, ενώ παραμένει κλειστή τις Δευτέρες και τις επίσημες αργίες. Η έκθεση περιλαμβάνει 136 νομίσματα από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, τη Συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και τη Συλλογή της Λεβεντείου Πινακοθήκης, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές, διαδραστικά εργαλεία και εκπαιδευτικές δράσεις για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες]