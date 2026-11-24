Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ο κόσμος αλλάζει ρυθμό. Οι κινήσεις επιβραδύνονται και, μέσα στην υπόκωφη ησυχία του βυθού, η προσοχή επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα. Για την Ιωάννα, αυτή η εμπειρία αποτελεί κάτι περισσότερο από μια αγαπημένη συνήθεια. Είναι ένας τρόπος να αφήνει πίσω τις ανησυχίες της και να επιστρέφει στο παρόν. Από αυτή τη σχέση με τη θάλασσα γεννήθηκε η συλλογή «Blue Mind», μια νέα σειρά έργων που η ίδια δουλεύει εδώ και πέντε χρόνια.

Έναυσμα της ωστόσο, δεν ήταν μόνο η αγάπη για τον υποθαλάσσιο κόσμο. Ήταν και μια σειρά από δύσκολα γεγονότα που βίωσαν άνθρωποι του στενού της περιβάλλοντος και την έκαναν να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητα.

«Συνέβησαν αρκετά δυσάρεστα πράγματα τα τελευταία χρόνια σε κοντινά μου πρόσωπα. πράγματα που με στεναχώρησαν. Κάτι που με έκανε να σκεφτώ ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή», εξηγεί. Αντί να μεταφέρει αυτή τη θλίψη στα έργα της, επέλεξε να στραφεί προς την ομορφιά. «Δεν θέλω ο επισκέπτης στην έκθεση να προβληματιστεί. Θέλω απλώς να δει την ομορφιά της στιγμής. Η καθημερινότητά μας είναι συχνά τόσο μηχανική, που ξεχνάμε πόσο όμορφος είναι ο κόσμος γύρω μας και πόσο πολύτιμη είναι κάθε στιγμή».

Η ησυχία του βυθού

Η θάλασσα βρίσκεται στο επίκεντρο ολόκληρης της συλλογής. Θαλάσσια ζώα, ανθρώπινες μορφές και ονειρικά τοπία συνθέτουν έναν κόσμο που κινείται ανάμεσα στην προσωπική εμπειρία και την φαντασία.

«Όταν είμαι με μια μάσκα στον βυθό, ξεχνώ τα πάντα. Η ησυχία, αυτό το βουητό που ακούς κάτω από το νερό, με μεταφέρει κάπου αλλού», λέει.

Η επαφή της με το νερό είναι σχεδόν απαραίτητη σε κάθε ταξίδι της. Όταν επισκέπτεται ένα παραθαλάσσιο μέρος, θέλει οπωσδήποτε να μπει στη θάλασσα, έστω και για λίγο, διαφορετικά, αισθάνεται ότι κάτι ουσιαστικό λείπει από την εμπειρία. Το ενδιαφέρον της για τη θαλάσσια ζωή δεν περιορίζεται στις καταδύσεις. Διαβάζει συστηματικά για τον υποθαλάσσιο κόσμο και παραδέχεται πως, αν δεν είχε ακολουθήσει την εικονογράφηση, θα ήθελε να γίνει θαλάσσια βιολόγος.

Ορισμένα από τα πλάσματα που εμφανίζονται στους πίνακές της τα έχει συναντήσει η ίδια. Θυμάται, για παράδειγμα, χέλια που παρατηρούσε σε βραχώδη σημεία στον Πρωταρά, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, αλλά και διάφανα καλαμάρια που την εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους. «Τα θαλάσσια όντα έχουν κάτι μυστικιστικό», παρατηρεί.

Πίσω από ορισμένες συνθέσεις κρύβονται προσωπικές ιστορίες. Ένα από τα έργα της συλλογής, με τίτλο «Birth of a Manta Ray», συνδέεται με μια ανάμνηση των γονιών της, οι οποίοι συνήθιζαν να κάνουν καταδύσεις μαζί. Η μητέρα της, της είχε αφηγηθεί πως, σε μια από τις καταδύσεις τους, είχαν την τύχη να γίνουν μάρτυρες της γέννησης ενός σαλαχιού μάντα. Ήταν, όπως της είχε πει, μία από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής της. Η ιστορία αυτή μεταφέρθηκε στον ζωγραφικό κόσμο της κόρης της, συνδέοντας έτσι τη θαλάσσια ζωή με την οικογενειακή μνήμη.

Ο τίτλος «Blue Mind», περιγράφει αυτή την ιδιαίτερη αίσθηση γαλήνης που βιώνει όταν βρίσκεται μέσα στο νερό. Ο όρος καθιερώθηκε από τον θαλάσσιο βιολόγο δρα Wallace J. Nichols μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε το 2014, και αναφέρεται στην επίδραση που ασκούν στην ανθρώπινη ψυχολογία οι λεγόμενοι «γαλάζιοι χώροι», όπως οι θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια και ακόμη και τα σιντριβάνια. Πρόκειται για τη σχέση του νερού με τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη μείωση του άγχους, μια εμπειρία που η Ιωάννα αναγνωρίζει κάθε φορά που αφήνει πίσω της την επιφάνεια και βυθίζεται στον δικό της κόσμο ηρεμίας.

Από ένα σκισμένο τελάρο σε μια νέα τεχνική

Η νέα συλλογή διατηρεί αναγνωρίσιμα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας της Ιωάννας, αλλά παρουσιάζει και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Οι ανθρώπινες φιγούρες με τις χαρακτηριστικά μεγάλες μύτες εξακολουθούν να κατοικούν στους πίνακές της. Είναι μορφές που δημιουργεί από τα φοιτητικά της χρόνια και οι οποίες εξελίχθηκαν σταδιακά στη σημερινή τους εκδοχή.

Παρότι οι εικονογραφήσεις της είναι δισδιάστατες, η Ιωάννα δημιουργεί βάθος στις συνθέσεις της μέσα από διαδοχικές στρώσεις χρώματος και τη χρήση διαφανών επιστρώσεων. Στο «Blue Mind» προστέθηκε ένα νέο στοιχείο: οι τρισδιάστατες παρεμβάσεις πάνω στον καμβά. Η ιδέα προέκυψε αναπάντεχα, όταν ένας πίνακας έπεσε εξαιτίας του αέρα και ένα σημείο του τελάρου σκίστηκε. Για αρκετές ημέρες η Ιωάννα ήταν στενοχωρημένη, ώσπου αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη φθορά με δημιουργικότητα. «Σκέφτηκα, γιατί να μην προσθέσω στοιχεία μέσα; Έτσι έραψα χελιδονόψαρα πάνω στον καμβά και στη συνέχεια αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτή την τεχνική και σε άλλα έργα».

Εξίσου σημαντικό είναι το χρώμα. Οι πίνακες ξεκινούν από μια ροζ υποζωγράφιση, η οποία παραμένει κάτω από τις επόμενες στρώσεις και κάνει τις αποχρώσεις να δείχνουν πιο πλούσιες και φωτεινές. Τα έντονα χρώματα υπήρχαν πάντοτε στη δουλειά της, όμως θεωρεί ότι στη συγκεκριμένη συλλογή αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

«Τα έργα μου μοιάζουν με όνειρα»

Η δημιουργική διαδικασία της Ιωάννας δεν ακολουθεί ένα αυστηρά προκαθορισμένο σχέδιο. Ξεκινά με μια γενική ιδέα, αφήνοντας όμως χώρο για αλλαγές. «Νιώθω ότι τα έργα μου είναι σαν τα όνειρα. Ξεκινούν από ένα θέμα, αλλά στην πορεία εξελίσσονται σε κάτι άλλο».

Αυτή η διαισθητική προσέγγιση καθορίζει και τη σχέση που επιθυμεί η ίδια να αναπτύξει ο θεατής με τη δουλειά της. Δεν την ενδιαφέρει να συνοδεύει κάθε εικόνα με περίπλοκες ερμηνείες ή να καθοδηγεί τον επισκέπτη προς ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. «Θέλω ο θεατής να το εκλάβει με τον δικό του τρόπο. Πολλές φορές ούτε εγώ μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τα έργα μου».

Θυμάται μάλιστα ότι, στα μαθήματα ιστορίας της τέχνης, την προβλημάτιζε η βεβαιότητα με την οποία ορισμένοι ιστορικοί ανέλυαν κάθε λεπτομέρεια ενός έργου. Αναρωτιόταν αν ο καλλιτέχνης είχε πράγματι σκεφτεί εξαρχής όλα όσα του αποδίδονταν.

Οι φιγούρες με τις μεγάλες μύτες

Οι ιδιαίτερες ανθρώπινες μορφές που επανέρχονται στα έργα της ξεκίνησαν από μια προσωπική εμπειρία.. «Όταν ήμουν παιδί, με ενοχλούσε πολύ η μύτη μου. Στο δημοτικό με πείραζαν γι' αυτήν και κάποτε ήθελα να κάνω πλαστική επέμβαση. Μάλλον γι' αυτό εμφανίζεται τόσο έντονα στα έργα μου», αναφέρει.

Οι φιγούρες αυτές διατηρούν μια παιδικότητα που χαρακτηρίζει διαχρονικά την εικονογράφησή της. Η ίδια, άλλωστε, εξακολουθεί να αυτοπροσδιορίζεται κυρίως ως εικονογράφος και όχι ως ζωγράφος. Αγαπά ιδιαίτερα την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων.

Τα χρόνια στον «Πολίτη»

Για αρκετά χρόνια η Ιωάννα εργάστηκε ως εικονογράφος στην εφημερίδα «Πολίτης», μια εμπειρία που, όπως λέει, διαμόρφωσε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δουλειά της. Οι απαιτητικοί ρυθμοί της εφημερίδας την έμαθαν να δημιουργεί γρήγορα και να λειτουργεί υπό πίεση. «Μερικές φορές έπρεπε να τελειώσω ένα σκίτσο μέσα σε μισή ώρα για να προλάβει να πάει στο τυπογραφείο».

Παράλληλα, η έκθεση της δουλειάς της στη δημόσια κριτική αποτέλεσε ένα διαφορετικό μάθημα. Δεν ήταν πάντοτε εύκολο να αποδέχεται τις αντιδράσεις ανθρώπων που διαφωνούσαν με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονταν ορισμένα θέματα. Με τον χρόνο, όμως, έμαθε να διαχειρίζεται την κριτική χωρίς να επηρεάζεται τόσο έντονα. «Μου έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση στη δουλειά μου και έμαθα να μη με νοιάζει τόσο η γνώμη των άλλων».

Από εκείνη την περίοδο της λείπει κάποιες φορές η σχέση με το χαρτί: η αναμονή μέχρι να τυπωθεί ένα σκίτσο και η αίσθηση της εφημερίδας στα χέρια.

Η επιστροφή στη δημιουργία και η μητρότητα

Για αρκετά χρόνια η Ιωάννα ήθελε να δημιουργήσει νέα έργα, αλλά δυσκολευόταν να βρει τον χρόνο και τον χώρο που απαιτούσε αυτή η διαδικασία. Σήμερα, η μητρότητα αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να συνεχίσει την καλλιτεχνική της πορεία. «Θέλω τα παιδιά μου να δουν ότι δεν είμαι απλώς μια μαμά. Ότι έχω δικά μου ενδιαφέροντα και ταλέντα που θέλω να εξελίξω. Και θέλω και τα ίδια να ξέρουν πως, ό,τι κι αν τους συμβεί στη ζωή, δεν χρειάζεται να χάσουν τον εαυτό τους», τονίζει.

Παράλληλα με την εικαστική της δραστηριότητα, διδάσκει σε ιδιωτικό σχολείο. Η διδασκαλία απαιτεί σημαντική προετοιμασία και συνεχή εγρήγορση, αλλά της προσφέρει και κάτι που θεωρεί απαραίτητο: την καθημερινή επαφή με άλλους ανθρώπους. «Εμείς οι καλλιτέχνες κλεινόμαστε συχνά στον δικό μας κόσμο και αυτή η επαφή χρειάζεται», προσθέτει.

Μέσα από την έκθεση «Blue Mind», αυτό που επιθυμεί τελικά να μοιραστεί είναι μια αίσθηση ελευθερίας και θαυμασμού για τον φυσικό κόσμο. Η θάλασσα γίνεται ο τόπος όπου συναντιούνται οι παιδικές αναμνήσεις, οι οικογενειακές ιστορίες, η φαντασία και η ανάγκη για ηρεμία. Ένας κόσμος γεμάτος χρώμα και παράξενα πλάσματα, που υπενθυμίζει ότι η ομορφιά βρίσκεται συχνά σε όσα προσπερνούμε μέσα στη βιασύνη της καθημερινότητας. «Αυτό θέλω να κρατήσει κάποιος από την έκθεση», λέει. «Πόσο όμορφη είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε τη στιγμή».

INFO

Η έκθεση «Blue Mind» εγκαινιάζεται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 7μμ–9μμ. Διάρκεια: 26 Νοεμβρίου -13 Δεκεμβρίου 2026. Χώρος: Εκθεσιακός χώρος IN TOTO, Κανάρη 8Α, Άγιοι Ομολογητές, 1080 Λευκωσία. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 17:30–19:00. Σάββατο, Κυριακή: 16:40–18:00. Instagram: @ioannaphilippouillustrations