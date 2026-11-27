Με το Read My Lips (they’re Full), ο Κωφός καλλιτέχνης Saverio Cantoni μέσα από το περφόρμανς που παρουσιάζει σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 19.30, στις Αποθήκες Παπαδάκη στη Λεμεσό, διερευνά την πολιτική διάσταση της σιωπής, θέτοντας στο επίκεντρο τη διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής στην επικοινωνία και εκείνους που έχουν την πολυτέλεια να επιλέγουν τη σιωπή.

«Σκέφτομαι διαρκώς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε την πραγματικότητα του κόσμου μας στο επίκεντρο, αντιστεκόμενοι στην κανονικοποίηση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας και στην αδιαφορία που επικρατεί εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν την πολυτέλεια να αδιαφορούν», ανέφερε ο ίδιος στο «Π», μιλώντας για τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε το έργο, εκεί όπου η προσωπική εμπειρία του αποκλεισμού από την επικοινωνία συναντά τον προβληματισμό γύρω από τη συνειδητή επιλογή της σιωπής απέναντι στα όσα διαδραματίζονται στη Γάζα.

Στην καλλιτεχνική πρακτική του Cantoni, η πρόσβαση στην πληροφορία, η επικοινωνία και η πολιτική ευθύνη του παρατηρητή συνιστούν αλληλένδετα ζητήματα. Μέσα από την ηχητική τέχνη και την αισθητική της πρόσβασης αμφισβητεί τους κυρίαρχους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε και επικοινωνούμε την πραγματικότητα, αναζητώντας μια συλλογική γλώσσα ικανή να συμπεριλάβει τις διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης εμπειρίας.

Στο «Read My Lips (they’re Full)» επιλέγεις μια ιδιαίτερα οικεία κοινωνική συνθήκη, τη συνάντηση γύρω από ένα τραπέζι για φαγητό, για να μιλήσεις για τη σιωπή και την επικοινωνία. Πώς προέκυψε η ιδέα του έργου;

Υπάρχουν αρκετές εντάσεις που συνυπάρχουν και διαμορφώνουν το έργο. Γνωρίζω πού αποφάσισα να το αναπτύξω, καθώς και το κοινωνικό και προσωπικό τοπίο μέσα στο οποίο γεννήθηκε, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω με βεβαιότητα ποια από αυτές τις εντάσεις υπήρξε η κυρίαρχη. Το οικογενειακό τραπέζι του δείπνου έχει ιδιαίτερη τραυματική σημασία στην εμπειρία των κωφών, όταν η οικογένεια συγκεντρώνεται στο τέλος της ημέρας για να συζητήσει και να μοιραστεί το φαγητό. Στις οικογένειες ακουόντων που έχουν κωφά μέλη, η επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη και σπάνια προσαρμόζεται στην εμπειρία των κωφών. Από τη δική μου εμπειρία, το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση, με την οικογένειά μου να σχολιάζει τις ειδήσεις και να συζητά για την πολιτική, δεν ήταν ποτέ αρκετά δυνατά. Με κάποιον τρόπο, η ενημερωμένη άποψή μου για όσα συνέβαιναν βρισκόταν διαρκώς σε καθυστέρηση, καθώς διαμορφωνόταν μέσα από τα αποσπάσματα των συζητήσεων των άλλων που μπορούσα να κατανοήσω.

Στη συνέχεια, όλοι γίναμε μάρτυρες της μετατόπισης του κέντρου της ενημέρωσης από τη συλλογική ακρόαση και παρακολούθηση προς την ατομική εμπειρία, μέσω των διαφόρων πλατφορμών στις οποίες έχουμε πρόσβαση από τα smartphones. Όπως αναφέρω και στο ίδιο το έργο, μέσα από το κείμενό μου, βρισκόμουν στο Μάαστριχτ όταν ξεκίνησα να δουλεύω πάνω σε αυτό. Εδώ, στην Κύπρο, παρουσιάζεται μια εντελώς νέα εκδοχή της ίδιας μορφής· πρόκειται για ένα νέο έργο που ανατέθηκε από το Φεστιβάλ. Στο Μάαστριχτ βίωνα μια γνωστική ασυμφωνία, δύσκολη να περιγραφεί πλήρως, όταν προσπαθούσα να παραγγείλω πίτσες σε ένα κατάστημα take-away, όπου όλοι ήμασταν απορροφημένοι στα smartphones μας, περιμένοντας να εξυπηρετηθούμε.

Η προσωπική μου ροή ενημέρωσης είναι γεμάτη από ρεπορτάζ από τη Γάζα, όπως το έργο του Bassem Alhabel (@basem.in.sign), ενός Κωφού Παλαιστίνιου δημοσιογράφου από τη Γάζα, ο οποίος μεταδίδει τις ειδήσεις χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα και υπότιτλους. Παλαιότερα παρακολουθούσα τις αναρτήσεις των μαρτύρων Anas Al-Sharif και Mariam Abu Dagga, ανάμεσα σε πολλούς άλλους δημοσιογράφους που δολοφονήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό. Η μεθοδολογία της φίμωσης των ανθρώπων είναι τρομακτικά εμφανής και εκτενώς τεκμηριωμένη, όπως φαίνεται και εδώ: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_journalists_killed_in_the_Gaza_war

Έτσι, περίμενα τις πίτσες μου, για να πάρω το φαγητό στο σπίτι και να το μοιραστώ με την οικογένειά μου, ενώ ταυτόχρονα γινόμουν μάρτυρας της ασύλληπτης φρίκης μιας γενοκτονίας, η οποία καταγραφόταν ζωντανά από τα ίδια της τα θύματα, καθώς και του τεράστιου εγκλήματος πολέμου που διαπράττεται εις βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού, όπως είναι η σκόπιμα οργανωμένη λιμοκτονία. Συνειδητοποίησα επίσης ότι κάθε φορά που βρισκόμουν σε εκείνο το κατάστημα με τις πίτσες στο Μάαστριχτ, οι περισσότεροι πελάτες ήταν απορροφημένοι αποκλειστικά από την κανονική ροή της καθημερινότητάς τους. Εγώ, αντίθετα, σκέφτομαι διαρκώς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε την πραγματικότητα του κόσμου μας στο επίκεντρο, αντιστεκόμενοι στην κανονικοποίηση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας και στην αδιαφορία που επικρατεί εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν την πολυτέλεια να αδιαφορούν. Ωστόσο, το έργο είναι τελικά ένα ηχητικό έργο, μια παρτιτούρα, δομημένη γύρω από ηχητικά αρχεία και μνήμες. Με πολλούς τρόπους, βασίζεται κυρίως σε ηχογραφήσεις πεδίου (field recordings).

Στην καλλιτεχνική σου πρακτική ο ήχος αποκτά διαφορετικές μορφές, γίνεται εικόνα, κείμενο, δόνηση, σωματική εμπειρία. Τι δυνατότητες ανοίγονται για την καλλιτεχνική δημιουργία όταν αποδεσμεύουμε την έννοια του ήχου από την ακοή;

Μακάρι να είχα μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι τα όρια βρίσκονται πραγματικά μόνο στη φαντασία. Εμένα με ενδιαφέρουν δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που καλλιτέχνες, ακτιβιστές και επαγγελματίες διερευνούν μέσα από τις βιωμένες εμπειρίες τους και τις συλλογικές πρακτικές των κοινοτήτων τους, απαντώντας στο ερώτημα του πώς μπορούμε να είμαστε μαζί. Ορισμένες από αυτές τις πρακτικές εντάσσονται σε αυτό που αποκαλούμε πλέον «Αισθητική της Πρόσβασης» (Aesthetics of Access). Πολλές άλλες, όμως, δεν καταγράφονται πουθενά. Αυτοσχεδιάζονται μέσα στις καθημερινές πραγματικότητες των Crip κοινοτήτων, εκεί όπου συγκεντρωνόμαστε και επιθυμούμε να υπάρχουμε μαζί.

Εξερευνούμε διαρκώς δυνατότητες αμοιβαίας κάλυψης των αναγκών πρόσβασης, μέσα από τις αποτυχίες αλλά και την αναγνώριση της αλληλεξάρτησής μας. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που αξίζει να γιορτάσουμε: να επαναπροσδιορίσουμε τον κανονιστικό τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε και κατανοούμε την αισθητηριακή εμπειρία. Αυτό απαιτεί πραγματικά μια κοινότητα. Ένα άτομο μπορεί να μιλήσει μόνο για τον εαυτό του. Χρειαζόμαστε μια συλλογική γλώσσα δυνατοτήτων, την οποία πρέπει να ξαναγράψουμε, ώστε να μπορούμε να σχετιζόμαστε μεταξύ μας μέσα από όλες τις αποχρώσεις της ανθρώπινης εμπειρίας. Αυτό που αναρωτιέμαι κυρίως είναι τι χρειάζεται για να απελευθερώσουμε τη συλλογική μας ηχητική φαντασία από την ήδη υπάρχουσα ακουοκεντρική αισθητική - μια αισθητική που επιβραβεύεται και αναγνωρίζεται περισσότερο όταν είναι λευκή, ευρωαμερικανική, cis, μινιμαλιστική… Προσπαθώ διαρκώς να βρω την έξοδο διαφυγής και κάποιες φορές πραγματικά νιώθω χαμένος.

Στο έργο θέτεις ένα ιδιαίτερα πολιτικό ερώτημα: ποιος εξαναγκάζεται να σιωπήσει και ποιος επιλέγει τη σιωπή; Πώς συνδέεται αυτή η διάκριση με τους τρόπους επικοινωνίας που η κοινωνία αναγνωρίζει ως κυρίαρχους ή αποδεκτούς;

Με ενδιαφέρει αυτή η ομάδα ανθρώπων που εισάγετε στην ερώτησή σας: εκείνοι που επιλέγουν να σιωπούν. Αναρωτιέμαι ποια είναι η πολιτική δύναμη της δυνατότητας να επιλέγει κανείς τη σιωπή, ποιο είναι το κόστος αυτής της επιλογής και μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει. Για μένα, είναι επείγουσα ανάγκη να επανεξετάσουμε και να περιγράψουμε ένα σύστημα βίας που έχει κανονικοποιηθεί και καταστεί αόρατο με έναν παράλογο τρόπο. Όταν κάποιος επιλέγει να σιωπά απέναντι στη βιωμένη πραγματικότητα, συμμετέχει ενεργά σε μια μορφή αποξένωσης που ασκεί βία σε όλους εκείνους που επιβιώνουν μέσα στη βία. Ανάμεσα στους θύτες, στους αρχιτέκτονες της εξόντωσης και στους σιωπηλούς, συνένοχους παρατηρητές υπάρχουν μόνο διαβαθμίσεις. Ο κόσμος μας διαρρηγνύεται από ιδιωτικά εταιρικά συμφέροντα, τα οποία συγκαλύπτονται με τρομακτική αποτελεσματικότητα ως κοινά πολιτικά συμφέροντα σε κρατικό επίπεδο. Ζούμε μέσα από καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική κρίση και την ανθρώπινη δραστηριότητα, οδηγώντας σε μαζικές εξαφανίσεις ειδών σε παγκόσμια κλίμακα. Κι όμως, τα λόμπι των ορυκτών καυσίμων εξακολουθούν να είναι ευπρόσδεκτα να προωθούν την ατζέντα τους, αποφεύγοντας κάθε λογοδοσία. Γιατί τόση υπακοή; Είναι η θέση του σιωπηλού παρατηρητή μια βολική και άνετη επιλογή μέσα στη διάρκεια μιας ζωής; Και τι γίνεται με την επόμενη γενιά; Πώς μπορούμε συλλογικά να επαναφέρουμε στην ευρωπαϊκή φαντασία την ιδέα ότι η ζωή εκτείνεται πολύ πέρα από την ατομική μας εμπειρία;

Η «αισθητική της πρόσβασης», είναι μία έννοια την οποία διερευνάς μέσα από την πρακτική σου. Πώς αλλάζει ένα έργο όταν η προσβασιμότητα δεν αντιμετωπίζεται ως μια εκ των υστέρων προσαρμογή, αλλά ως αφετηρία της ίδιας της καλλιτεχνικής δημιουργίας;

Για μένα, η πρόσβαση είναι απλώς ένας από τους πυλώνες της ανθρώπινης εμπειρίας. Γι' αυτό, αναρωτιέμαι τι μπορεί να προκαλέσει ένα έργο τέχνης, όπως και οτιδήποτε άλλο στη ζωή μας, όταν αποξενώνεται από την παροχή πρόσβασης στους ανθρώπους. Τα έργα μου μπορεί να είναι αρκετά απρόσιτα για πολλούς ανθρώπους και εργάζομαι ταυτόχρονα πάνω σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Κάποιες φορές εστιάζω περισσότερο στην αναπαράσταση και την ορατότητα της κωφής σκέψης μέσα στο έργο μου. Όταν, όμως, πρόκειται για πιο διαδικαστικά έργα, με προσανατολισμό στην κοινότητα, δημιουργείται ένας χώρος όπου η προσβασιμότητα γίνεται θεμελιώδης αξία του ίδιου του εγχειρήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρύτερη έννοια της «Αισθητικής της Πρόσβασης» μετατοπίζεται προς την ίδια την πράξη της δημιουργίας πρόσβασης (making access). Εκεί, η πρακτική αποκτά ξαφνικά μια πραγματικά επαναστατική διάσταση, καθώς επιτρέπει σε εντελώς διαφορετικές βιωμένες πραγματικότητες να συναντηθούν και να υφάνουν δεσμούς κοινότητας. Αυτό, για μένα, είναι το σημαντικότερο και πιο επείγον έργο. Ξαφνικά, όλες οι γνωστές κατηγορίες της παραγωγικότητας καταρρέουν, αφήνοντας χώρο για τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα: Πώς μπορούμε να είμαστε μαζί; Πώς μπορούμε να εργαζόμαστε μαζί; Πώς μπορούμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον; Και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια μικροκοινότητα ισότιμης συνύπαρξης;

Αντιμετωπίζεις τις παρεξηγήσεις και τις «δυσλειτουργίες» της επικοινωνίας ως καλλιτεχνικό και πολιτικό υλικό. Τι μπορούν να μας διδάξουν αυτές οι στιγμές, κατά τις οποίες η επικοινωνία μοιάζει να αποτυγχάνει, για τον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουμε;

Αναφέρομαι σε αυτές τις στιγμές ως «glitches» (δυσλειτουργίες ή σφάλματα), επειδή με κάνουν να σκέφτομαι την αποτυχία, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν δυνατότητες να μετατοπιστεί η προβλεψιμότητα μιας ανταλλαγής προς κάτι που ξεφεύγει από το προκαθορισμένο σενάριο. Δημιουργούν χώρο για την ευαλωτότητα και για ειλικρινείς, διαφανείς ανταλλαγές. Τα glitches επιβάλλουν μια έξοδο από τις κανονιστικές συμβάσεις που, όπως τις αντιλαμβάνομαι, διέπουν τους δημόσιους χώρους. Από τη φύση τους, συμβαίνουν ξαφνικά, απρόσκλητα, χωρίς προειδοποίηση. Αποτελούν κατάρα για το status quo της κανονιστικής ζωής. Αυτές οι στιγμές είναι κυρίως σχεσιακές. Συμβαίνουν μέσα στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων ή μικρών ομάδων. Το ερώτημα για μένα είναι: πώς τις αντιμετωπίζουμε; Προσποιούμαστε ότι δεν συνέβη τίποτα, επειδή η αναγνώρισή τους θα απαιτούσε να παραδεχτούμε την ευθραυστότητα του status quo; Πότε αρχίζει η αντι-ικανιστική πρακτική (anti-ableist work); Πότε προσπαθούμε να αποτρέψουμε ένα glitch από το να συμβεί και πότε του επιτρέπουμε να αναπτυχθεί και να οδηγήσει σε απρόσμενες μορφές; Τείνω να πιστεύω ότι τα glitches είναι κάτι που αξίζει να γιορτάζουμε. Τα έργα μου συχνά ξεκινούν ακριβώς από εκεί, από το σημείο όπου εμφανίζονται οι ρωγμές.

Το Obstacle Sense αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Δεν θα το αποκαλούσα μεθοδολογία· είναι περισσότερο η πρόθεση να συνυπάρξουμε με μια crip εμπειρία, την οποία η ικανιστική κοινωνία επιθυμεί να εξαφανίσει. Στο Obstacle Sense, το ίδιο το έργο ξεκινά από μια διαφωνία. Το ακουστό μέρος του αποτελείται από μια σύνθεση σημάτων παρεμβολής. Το οπτικό μέρος δημιουργείται με χρωστικές ουσίες που αμφισβητούν την κανονιστική αντίληψη της όρασης. Η χωρική του τοποθέτηση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσδίδει βάρος στην ελαφρότητα, φέρνοντας τη σωματικότητα του ήχου κοντά στους συμμετέχοντες.

Πληροφορίες

Read My Lips (they’re Full) του Saverio Cantoni

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 19.30

Χώρος: Αποθήκες Παπαδάκη - Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού

Περισσότερες πληροφορίες στο synergeio.org