«Οικογένεια Γονέμη: Η εκ μητρογονίας κυπριακή καταγωγή του Ιωάννη Καποδίστρια»

Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 09:00

Μέσα από μεσαιωνικές πηγές, αρχειακά τεκμήρια και ιστορικές μαρτυρίες, θα αναδειχθεί η πολυκύμαντη και σημαντική πορεία μιας από τις πλέον επιφανείς οικογένειες της Κύπρου, της οποίας οι ρίζες ανάγονται ήδη στον 12ο αιώνα.

Νέα ιστορικά στοιχεία για την οικογένεια Γονέμη, από την οποία προέρχεται η μητρογονική κυπριακή καταγωγή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, θα παρουσιάσει η ιστορικός-ερευνήτρια και ποιήτρια Δρ Νάσια Παταπίου σε διάλεξη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 250 ετών από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η ομιλία, με θέμα «Οικογένεια Γονέμη: Η εκ μητρογονίας κυπριακή καταγωγή του Ιωάννη Καποδίστρια», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, η ώρα 20.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών - Μουσείου Σολωμού.

Στην εισήγησή της η Δρ Παταπίου θα παρουσιάσει νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικογένεια Γονέμη, από την οποία προέρχεται η μητρογονική καταγωγή του Ιωάννη Καποδίστρια από την Κύπρο. Μέσα από μεσαιωνικές πηγές, αρχειακά τεκμήρια και ιστορικές μαρτυρίες, θα αναδειχθεί η πολυκύμαντη και σημαντική πορεία μιας από τις πλέον επιφανείς οικογένειες της Κύπρου, της οποίας οι ρίζες ανάγονται ήδη στον 12ο αιώνα.

Η διάλεξη θα φωτίσει τη δράση εξέχοντων μελών της οικογένειας Γονέμη στους τομείς της εκκλησίας, της πολιτικής, της παιδείας, του εμπορίου και της διπλωματίας, καθώς και τους δεσμούς της με σημαντικές οικογένειες και ιστορικά πρόσωπα του κυπριακού και ευρύτερου ελληνικού χώρου. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα ίχνη της παρουσίας της οικογένειας στην Κύπρο, τη Βενετία, την Πάδοβα, την Κέρκυρα και το Βουθρωτό, καθώς και τεκμήρια που επιβεβαιώνουν την κυπριακή της καταγωγή.