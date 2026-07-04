4 Ιουλίου 1776: Η μέρα που γεννήθηκαν οι ΗΠΑ και ο δημιουργός τους... βγήκε για ψώνια

Δημοσιεύθηκε 04.07.2026 12:46

Το CNN σημειώνει επίσης ότι η 4η Ιουλίου δεν θεωρούνταν τότε η κορυφαία στιγμή της επανάστασης. Η ουσιαστική απόφαση για την ανεξαρτησία είχε ληφθεί στις 2 Ιουλίου 1776, όταν το Ηπειρωτικό Κογκρέσο ενέκρινε το ψήφισμα του Ρίτσαρντ Χένρι Λι υπέρ της απόσχισης από τη Μεγάλη Βρετανία.

Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται την 4η Ιουλίου 1776, φέρνουν στο μυαλό τους τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, για τον Τόμας Τζέφερσον, βασικό συντάκτη της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, η ιστορική εκείνη ημέρα περιλάμβανε και πολύ πιο καθημερινές ασχολίες.

Θερμόμετρο, γάντια και... καταγραφή του καιρού

Τα προσωπικά βιβλία εξόδων του Τζέφερσον αποκαλύπτουν ότι στις 4 Ιουλίου αγόρασε ένα θερμόμετρο από τον φαρμακοποιό και βιβλιοπώλη Τζον Σπάρχοκ, πληρώνοντας τρεις λίρες και δεκαπέντε σελίνια. Την ίδια ημέρα προμηθεύτηκε επτά ζευγάρια γυναικεία γάντια, ενώ κατέγραψε και μια μικρή δωρεά για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Δεν ήταν όμως μόνο οι αγορές του που καταγράφονται με σχολαστικότητα. Ο Τζέφερσον σημείωσε τη θερμοκρασία τέσσερις φορές εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του, το πρωί η θερμοκρασία ήταν περίπου 20 βαθμοί Κελσίου, έφτασε τους 24 το μεσημέρι και υποχώρησε ελαφρώς το βράδυ.

Ο Τόμας Τζέφερσον κατέγραψε τη θερμοκρασία τέσσερις φορές στις 4 Ιουλίου 1776. Η υψηλότερη θερμοκρασία που σημείωσε ήταν οι 76 βαθμοί Φαρενάιτ (περίπου 24,4°C).The Jefferson Weather & Climate Records.

Για τους ιστορικούς, αυτή η εικόνα αποτελεί υπενθύμιση ότι ακόμη και στις πιο καθοριστικές στιγμές της ιστορίας, η καθημερινότητα δεν σταματά. Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος έρευνας του Μοντιτσέλο, Άντριου Ντάβενπορτ, οι άνθρωποι εξακολουθούν να φροντίζουν τις πρακτικές τους ανάγκες ακόμη και όταν συμμετέχουν σε γεγονότα που αλλάζουν τον κόσμο.

Η πραγματική ημέρα της απόφασης

Το CNN σημειώνει επίσης ότι η 4η Ιουλίου δεν θεωρούνταν τότε η κορυφαία στιγμή της επανάστασης. Η ουσιαστική απόφαση για την ανεξαρτησία είχε ληφθεί στις 2 Ιουλίου 1776, όταν το Ηπειρωτικό Κογκρέσο ενέκρινε το ψήφισμα του Ρίτσαρντ Χένρι Λι υπέρ της απόσχισης από τη Μεγάλη Βρετανία.

Μάλιστα, ο Τζον Άνταμς πίστευε πως η 2α Ιουλίου θα ήταν η ημερομηνία που οι επόμενες γενιές θα γιόρταζαν ως εθνική επέτειο. Σε επιστολή προς τη σύζυγό του Άμπιγκεϊλ είχε γράψει ότι η ημέρα αυτή θα έπρεπε να τιμάται με παρελάσεις, γιορτές, καμπάνες, πυροτεχνήματα και πανηγυρισμούς σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ο Τζον Άνταμς πίστευε ότι η 2α Ιουλίου, και όχι η 4η Ιουλίου, θα ήταν η ημέρα που θα γιόρταζαν οι επόμενες γενιές των Αμερικανών. Συλλογή της Ιστορικής Εταιρείας της Μασαχουσέτης (Massachusetts Historical Society).

Στις 4 Ιουλίου, μεγάλο μέρος της εργασίας για τη Διακήρυξη είχε ήδη ολοκληρωθεί. Ο Τζέφερσον είχε παραδώσει το αρχικό σχέδιο αρκετές ημέρες νωρίτερα και το Κογκρέσο ασχολούνταν πλέον τόσο με την οριστικοποίηση του κειμένου όσο και με πλήθος άλλων υποθέσεων, όπως στρατιωτικές προετοιμασίες, διορισμούς επιτροπών και αποφάσεις για την άμυνα των αποικιών.

Ένα λάθος που έμεινε στην ιστορία

Οι ιστορικοί επισημαίνουν ακόμη ότι εκείνη την περίοδο ο Τζέφερσον βρισκόταν υπό έντονη προσωπική πίεση. Η σύζυγός του Μάρθα είχε υποστεί αποβολή ενώ εκείνος βρισκόταν στη Φιλαδέλφεια, γεγονός που πιθανόν εξηγεί και ένα λάθος που έκανε στα βιβλία εξόδων του, καταγράφοντας μια ανύπαρκτη ημερομηνία, την «31η Ιουνίου».

Ο Τόμας Τζέφερσον ήταν πιθανότατα τόσο απορροφημένος από τις εξελίξεις πριν από την 4η Ιουλίου, ώστε κατέγραψε εκ παραδρομής μία δαπάνη με την ανύπαρκτη ημερομηνία «31 Ιουνίου». Συλλογή της Ιστορικής Εταιρείας της Μασαχουσέτης (Massachusetts Historical Society).

Παράλληλα, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις αγορές του. Δεν είναι σαφές αν αγόρασε πράγματι το θερμόμετρο στις 4 Ιουλίου ή αν απλώς κατέγραψε τότε μια αγορά που είχε προηγηθεί. Ορισμένοι ιστορικοί θεωρούν επίσης πιθανό ότι τις αγορές δεν τις έκανε ο ίδιος, αλλά ο Ρόμπερτ Χέμινγκς, ο νεαρός σκλαβωμένος υπηρέτης που τον συνόδευε στη Φιλαδέλφεια.

Γιατί αγόρασε επτά ζευγάρια γάντια;

Τα επτά ζευγάρια γυναικεία γάντια έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ιστορικών. Κάποιοι ερευνητές εκτιμούν ότι προορίζονταν για τη σύζυγό του και άλλα μέλη της οικογένειας, ενώ άλλοι σημειώνουν ότι, καθώς πολλά τέτοια προϊόντα εισάγονταν από τη Βρετανία, ο Τζέφερσον ίσως θέλησε να προμηθευτεί όσα χρειαζόταν πριν διακοπεί το εμπόριο εξαιτίας της ανεξαρτησίας.

Μετά την Ιστορία, πίσω στην καθημερινότητα

Το βράδυ της 4ης Ιουλίου, αφού είχε καταγράψει τη θερμοκρασία και ολοκληρώσει τις αγορές του, ο Τζέφερσον εκτιμάται ότι μαζί με τον Βενιαμίν Φραγκλίνο και τον Τζον Άνταμς μετέφερε το χειρόγραφο της Διακήρυξης για να στοιχειοθετηθεί, να τυπωθεί και να διανεμηθεί στις αποικίες.

Την επόμενη ημέρα τα έξοδά του ήταν ελάχιστα, περιοριζόμενα στην αγορά χαρτιού. Στις 6 Ιουλίου επέστρεψε στις καθημερινές προμήθειες, αγοράζοντας διάφορα είδη και, σύμφωνα με τα αρχεία του, λίγη μπίρα, ίσως ως έναν τρόπο να χαλαρώσει έπειτα από μια από τις σημαντικότερες εβδομάδες της ζωής του.

Με πληροφορίες από CNN