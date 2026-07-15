Ψηφιακός Ηρόδοτος: Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου μέσα από αρχειακό υλικό του ΡΙΚ

Δημοσιεύθηκε 15.07.2026 17:14

Το απόσπασμα καταγράφει το χρονικό της ημέρας, από την εκδήλωση του πραξικοπήματος στις 08:20 το πρωί και τις επιθέσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, την Αρχιεπισκοπή, το αρχηγείο της Εφεδρικής Δύναμης και άλλα στρατηγικά σημεία, μέχρι την κατάληψη του ΡΙΚ από τις δυνάμεις των πραξικοπηματιών.

Αρχειακό υλικό από το ντοκιμαντέρ του ΡΙΚ «Το Χρονικό της Κυπριακής Συμφοράς», παραγωγής 1975, επαναφέρει στη δημοσιότητα o Ψηφιακός Ηρόδοτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.

Το απόσπασμα καταγράφει το χρονικό της ημέρας, από την εκδήλωση του πραξικοπήματος στις 08:20 το πρωί και τις επιθέσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, την Αρχιεπισκοπή, το αρχηγείο της Εφεδρικής Δύναμης και άλλα στρατηγικά σημεία, μέχρι την κατάληψη του ΡΙΚ από τις δυνάμεις των πραξικοπηματιών.

Όπως υπενθυμίζεται στην ανάρτηση, το σύνθημα για την εκδήλωση του πραξικοπήματος ήταν «Ο Αλέξανδρος εισήλθε εις το νοσοκομείον». Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' διέφυγε και μεταφέρθηκε στην Πάφο, ενώ ο Νίκος Σαμψών ορκίστηκε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση την οποία διατήρησε για οκτώ ημέρες.

Πέντε ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, ακολούθησε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο Ψηφιακός Ηρόδοτος δημοσιεύει το αρχειακό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Το Χρονικό της Κυπριακής Συμφοράς», το οποίο δημιουργήθηκε το 1975 με τη χρήση αρχειακού υλικού.

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