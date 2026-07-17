«From Press to Present»: Εφημερίδες και αρχειακό υλικό του ΓΤΠ ταξιδεύουν σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 17.07.2026 10:03

Η έκθεση αναδεικνύει τον ρόλο του Τύπου ως ζωντανής ιστορικής μνήμης, που καταγράφει γεγονότα, αγωνίες και προσδοκίες κάθε εποχής, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν.

Στις σημαντικότερες στιγμές της Ιστορίας της Κύπρου, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις κυπριακές εφημερίδες, είχαν την ευκαιρία να ανατρέξουν οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) «From Press to Present», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026, στη Γκαλερί «Garage Art Space», στη Λευκωσία.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δρ Ελίκκος Ηλία και άλλοι επίσημοι.

Μέσω των πρωτοσέλιδων εφημερίδων και του αρχειακού υλικού του Αρχείου Εφημερίδων του ΓΤΠ, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο παρελθόν, το οποίο παρουσιάστηκε σε νέα μορφή μέσα από κινούμενα σχέδια, βασισμένα σε αυθεντικό αρχειακό υλικό του ΓΤΠ, φωτίζοντας σημαντικά γεγονότα, κοινωνικές αλλαγές και άλλες καθοριστικές στιγμές της κυπριακής ιστορίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν Ελλαδίτες φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), οι οποίοι διακρίθηκαν στα μαθήματα που προσέφερε η νεοσύστατη Έδρα Κυπριακών Σπουδών του, και οι οποίοι φιλοξενούνται από το ΓΤΠ στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού με στόχο να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό και τις πτυχές του Κυπριακού.

©ΓΤΠ.

Η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) κα Αλίκη Στυλιανού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση και εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά της για την παρουσίαυνεργατών και φίλων του ΓΤΠ, καθώς και της ομάδας φοιτητών της του ΑΠΘ, οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική αποστολή του ΓΤΠ στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, η παρουσία των φοιτητών και η επιλογή τους να μελετήσουν την ιστορία και το Κυπριακό αναδεικνύουν τη σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Αναφερόμενη στην έκθεση «From Press to Present» σημείωσε ότι πρόκειται για μια από τις εκθέσεις που δημιούργησε το ΓΤΠ στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2026. Επεσήμανε ότι η έκθεση αναδεικνύει τον ρόλο του Τύπου ως ζωντανής ιστορικής μνήμης, που καταγράφει γεγονότα, αγωνίες και προσδοκίες κάθε εποχής, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν.

©ΓΤΠ.

Η Διευθύντρια του ΓΤΠ υπογράμμισε επίσης ότι η διαφύλαξη, η αξιοποίηση και η ανάδειξη του Αρχείου Εφημερίδων και του Φωτογραφικού Αρχείου αποτελούν διαχρονική αποστολή του ΓΤΠ. Κλείνοντας, ευχαρίστησε την κα Ρεβέκα Τάκη για την επιμέλεια, τον κ. Δημήτρη Σωτηρίου για τη γραφιστική παρουσίαση της έκθεσης και όλο το προσωπικό του ΓΤΠ.

©ΓΤΠ.

Στον χαιρετισμό του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία του Αρχείου Τύπου του ΓΤΠ, τονίζοντας ότι αποτελεί έναν τεράστιο πλούτο και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς καταγράφει την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα κάθε εποχής.

©ΓΤΠ.

Στη συνέχεια ο κ. Λετυμπιώτης καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους φοιτητές του ΑΠΘ και της Έδρας Κυπριακών Σπουδών για την παρουσία τους, σημειώνοντας ότι η Έδρα, την οποία εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τον Οκτώβριο του 2025, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των δεσμών Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και των σημαντικών προοπτικών που δημιουργούνται μέσα από την ακαδημαϊκή συνεργασία.

Κλείνοντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνεχάρη τη διεύθυνση, το προσωπικό του ΓΤΠ και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης «From Press to Present», επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους εκθέσεις αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της δυνατότητας να ανατρέχουμε στο παρελθόν, για να μπορούμε με ασφάλεια και νηφαλιότητα να οδεύουμε στο μέλλον.