Προκηρύχθηκε το «ΝΟΣΤΟΣ», το νέο χορηγικό πρόγραμμα του Υφ. Πολιτισμού - Στόχος η ανάδειξη της κληρονομιάς των κατεχόμενων κοινοτήτων

Δημοσιεύθηκε 20.07.2026 13:36

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των κατεχόμενων κοινοτήτων, καθώς και η διατήρηση της ιστορικής συνέχειας των ανθρώπων και των τόπων που παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις αφηγήσεις, την ιστορία, τα έθιμα, την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη συλλογική εμπειρία.

Στην προκήρυξη του Σχεδίου «ΝΟΣΤΟΣ» 2026 προχώρησε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με στόχο τη στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στη διάσωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχόμενων κοινοτήτων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 24 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των κατεχόμενων κοινοτήτων, καθώς και η διατήρηση της ιστορικής συνέχειας των ανθρώπων και των τόπων που παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις αφηγήσεις, την ιστορία, τα έθιμα, την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη συλλογική εμπειρία. Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης στο Σχέδιο είναι κατεχόμενες κοινότητες, προσφυγικά σωματεία κατεχόμενων κοινοτήτων και φυσικά πρόσωπα ή φορείς, οι οποίοι υποβάλλουν πρόταση και στηρίζονται από κοινοτικό συμβούλιο για υλοποίηση αντίστοιχης δράσης.

Το έντυπο με τους όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Σχεδίου «ΝΟΣΤΟΣ» 2026 βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://shorturl.at/PkIrY

Οι αιτήσεις του Σχεδίου υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής αιτήσεων www.grants4arts.cy του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η οποία θα ανοίξει τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση ikoulafeti@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο 22809859, καθημερινά, κατά τις ώρες 12.00-14.00. Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της Πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υφυπουργείου Πολιτισμού για παροχή βοήθειας προς τους αιτητές για την συμπλήρωση της αίτησής τους στο Σχέδιο «ΝΟΣΤΟΣ» 2026, διοργανώνεται σχετική ενημερωτική παρουσίαση την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 12.00-14.00, στο ισόγειο του κτηρίου του Υφυπουργείου Πολιτισμού (Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, τηλ. 22809800). Μετά την παρουσίαση, θα δοθεί χρόνος για επίλυση αποριών και παροχή διευκρινίσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το Σχέδιο «ΝΟΣΤΟΣ» 2026 λήγει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις 14.00.