«Η Σύμη διαμέσου των αιώνων»: Συνέδριο για την ιστορία, τη ναυτοσύνη και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού

Δημοσιεύθηκε 27.07.2026 11:12

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από τη μυθολογία του νησιού, τη συμμετοχή της Σύμης στον Τρωικό Πόλεμο, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, το κλίμα της περιοχής, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, την ενάλια αρχαιολογία, καθώς και την ιστορία της τοπικής Εκκλησίας.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων που καλύπτει τη διαδρομή της Σύμης από τη μυθολογία και την αρχαιότητα μέχρι τη νεότερη ιστορία, τη ναυτική της παράδοση και την πολιτιστική της κληρονομιά, θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου το 2ο Ετήσιο Ιστορικό Συνέδριο Σύμης με τίτλο «Η Σύμη διαμέσου των αιώνων». Οι εργασίες του συνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο Πνευματικό Κέντρο «Ιωάννης Βολονάκης», ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Zoom, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επίσημη έναρξη θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου με χαιρετισμούς εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, επιστημονικών φορέων και συλλόγων της Σύμης.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες γύρω από τη μυθολογία του νησιού, τη συμμετοχή της Σύμης στον Τρωικό Πόλεμο, την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τον Όμηρο, το κλίμα της περιοχής, την ιστορία της παιδείας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, την ενάλια αρχαιολογία, καθώς και την ιστορία της τοπικής Εκκλησίας.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη κυρίως στη νεότερη ιστορία και την κοινωνική ζωή του νησιού. Θα παρουσιαστούν οι ιστορίες σημαντικών συλλόγων της Σύμης, η συμβολή των Συμιακών σφουγγαράδων στην ανέλκυση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, η Ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, η παράδοση των Συμιακών ξυλοναυπηγών, η ιστορία της ομογένειας, η συμμαχική επιδρομή στη Σύμη και τα μοναστήρια του νησιού. Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αναμένεται να αποτελέσουν τα αποκαλυπτήρια ιστορικού μνημείου προς τιμήν του αρχαίου βασιλιά της Σύμης, Νιρέα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου. Το μνημείο αποτελεί δωρεά του ευπατρίδη Γεωργίου Λ. Γεωργά και θα σηματοδοτήσει την επίσημη λήξη του διημέρου.

Το συνέδριο διοργανώνεται με την στήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «Παιδεία» των ΗΠΑ και πλήθους συλλόγων της Σύμης, της Δωδεκανήσου και της ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση του νησιού με την ιστορία, την επιστήμη και τον απόδημο ελληνισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ