Κτωρής: Ο σεβασμός στους νεκρούς προϋπόθεση για κοινό μέλλον - Eργασίες σε 70 κοιμητήρια

Δημοσιεύθηκε 27.07.2026 12:30

«Η αποκατάσταση των κοιμητηρίων είναι, πάνω απ’ όλα, μια πράξη σεβασμού προς τη μνήμη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτού του τόπου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

Ο σεβασμός στους νεκρούς αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για να οικοδομήσουμε το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτείται, ώστε να συνδιαμορφώσουμε ένα κοινό μέλλον αμοιβαίου σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης, ανέφερε ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, σημειώνοντας παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 70 κοιμητήρια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Κτωρής αναφέρει ότι τα κοιμητήρια αποτελούν «θύματα και αυτά του φανατισμού, των βανδαλισμών και της αμείλικτης φθοράς του χρόνου».

Σήμερα, προσθέτει, «επιχειρούμε να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία» και εξηγεί ότι με την ενεργή εμπλοκή των κοινοτήτων αποκαθίστανται οι περιμετρικοί τοίχοι, απομακρύνεται η βλάστηση δεκαετιών, και επανατοποθετούνται σταυροί ή μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες και άλλα ταφικά στοιχεία που είχαν καταστραφεί ή χαθεί.

«Η αποκατάσταση των κοιμητηρίων είναι, πάνω απ’ όλα, μια πράξη σεβασμού προς τη μνήμη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτού του τόπου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», αναφέρει, σημειώνοντας ότι «συμβάλλει, παράλληλα, στην αποκατάσταση της ταυτότητας και της ιστορικής φυσιογνωμίας των κοιμητηρίων».

Ο σεβασμός προς τους νεκρούς δεν θα λύσει, ασφαλώς, το Κυπριακό, διευκρινίζει. «Αποτελεί όμως μια ουσιαστική προϋπόθεση για να οικοδομήσουμε το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτείται, ώστε να συνδιαμορφώσουμε ένα κοινό μέλλον αμοιβαίου σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης», καταλήγει ο κ. Κτωρής.

Πηγή: ΚΥΠΕ