Η δενδροχρονολογία φωτίζει την ιστορία των μνημείων και των δασών της Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 12:00

Τον περασμένο μήνα, το Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας Κύπρου (Cyprus Dendrochronology Laboratory, CDL) των APAC Labs ολοκλήρωσε με επιτυχία την ερευνητική περίοδο υπαίθρου για το 2026, φέρνοντας κοντά ερευνητές και φοιτητές σε μια κοινή προσπάθεια για τη μελέτη της πλούσιας ξύλινης πολιτιστικής κληρονομιάς και της περιβαλλοντικής ιστορίας της Κύπρου. Σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το Τμήμα Δασών και το Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας του Πανεπιστημίου Cornell, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση και ανάλυση στοιχείων από τους ετήσιους δακτυλίους των δέντρων, προερχόμενων τόσο από ιστορικές κατασκευές όσο και από ζωντανά δάση σε ολόκληρο το νησί. Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Cornell, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Δενδροχρονολογίας του Cornell και συνεργάτη των APAC Labs, καθηγητή Sturt Manning, συμμετείχαν για αρκετές εβδομάδες στην εντατική εργασία πεδίου μαζί με την ερευνητική ομάδα που εδρεύει στην Κύπρο. Μέσω προσεκτικής δειγματοληψίας και ανάλυσης, οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν δενδροχρονολογικές μεθόδους για τη μελέτη των ετήσιων δακτυλίων των δέντρων, οι οποίοι παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη χρονολόγηση ξύλινων αντικειμένων, την κατανόηση της οικοδομικής ιστορίας μνημείων και την ανασύσταση των περιβαλλοντικών συνθηκών του παρελθόντος.

Η φετινή εργασία πεδίου επικεντρώθηκε κυρίως στα δασικά τοπία που περιβάλλουν τις εκκλησίες του Τροόδους, μια ομάδα μνημείων που είναι εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ενώ προηγούμενα έργα του CDL είχαν ως κύριο στόχο τη χρονολόγηση των ξύλινων στοιχείων των ίδιων των εκκλησιών, η ερευνητική περίοδος του 2026 έστρεψε το ενδιαφέρον της στο ευρύτερο περιβαλλοντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά τα αξιόλογα μνημεία οικοδομήθηκαν και διατηρήθηκαν. Μέσα από τη μελέτη των γειτονικών δασών και μακρόβιων ειδών δέντρων, οι ερευνητές επιδίωξαν να κατανοήσουν καλύτερα τα ιστορικά τοπία που στήριξαν τις τοπικές κοινότητες και παρείχαν την ξυλεία για την ανέγερση των μνημείων ανά τους αιώνες.

Τα αποτελέσματα της φετινής ερευνητικής εκστρατείας συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση των δενδροχρονολογικών σειρών για ορισμένα σημαντικά είδη δέντρων της Κύπρου, όπως ο άρκευθος, η μαύρη πεύκη και ο κέδρος. Οι διευρυμένες αυτές χρονολογικές σειρές ενισχύουν το επιστημονικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ακριβή χρονολόγηση αρχαιολογικής και ιστορικής ξυλείας, ενώ παράλληλα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις διακυμάνσεις του κλίματος και την εξέλιξη των δασικών οικοσυστημάτων στο παρελθόν. Συνδυάζοντας τη μελέτη της ξύλινης πολιτιστικής κληρονομιάς των μνημείων με τη διερεύνηση του φυσικού τους περιβάλλοντος, το CDL συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γνώση μας για τα πολιτιστικά τοπία της Κύπρου, υποστηρίζοντας τόσο τη μελλοντική έρευνα όσο και τη διατήρηση και προστασία της μοναδικής ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού.