Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου το αρχείο της «ΔΑΛΙNEWS»

To αρχειακό υλικό της τοπικής εφημερίδας «ΔΑΛΙΝEWS» όπως και η συλλεκτική της έκδοση που κυκλοφόρησε πρόσφατα, παραδόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για ιστορικούς, κοινωνιολόγους, ακαδημαϊκούς και φοιτητές οι οποίοι θα επιδιώξουν να αντλήσουν πληροφόρηση για την ευρύτερη περιοχή Ιδαλίου.

Η διαφύλαξη του αρχείου της «ΔΑΛΙNEWS» το οποίο περιλαμβάνει πρωτογενές υλικό επιτρέπει την ανάλυση της εξέλιξης της περιφέρειας Ιδαλίου κατά την περίοδο κυκλοφορίας της εφημερίδας, από το 2011 μέχρι το 2024.

Η απόφαση του Δημοσιογράφου Ανδρέα Ιωσήφ, Διευθυντή Έκδοσης της εφημερίδας να παραδώσει το αρχείο και τη συλλεκτική έκδοση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μια πράξη ακαδημαϊκής και κοινωνικής σημασίας αφού το αρχείο γίνεται πλέον προσβάσιμο στο ευρύ κοινό και ανοίγει ο δρόμος για τη μελλοντική ψηφιακή του διάθεση.

Η εφημερίδα «ΔΑΛΙΝΕWS» για 13 χρόνια κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στο Δάλι και τις γύρω κοινότητες, προέβαλε την πλούσια ιστορία της περιφέρειας Ιδαλίου, ανέδειξε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, παρουσιάστηκαν επιτεύγματα κατοίκων της ενώ στις σελίδες της φιλοξενήθηκαν συνεντεύξεις προσωπικοτήτων που κατάγονται ή διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης δημοσιεύονταν αποφάσεις του κεντρικού κράτους και της Ε.Ε που αφορούσαν τους κατοίκους της περιφέρειας Ιδαλίου. Η «ΔΑΛΙΝΕWS» λειτούργησε ως μια ζωντανή, σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια της περιοχής. Το αρχείο και η συλλεκτική έκδοση της εφημερίδας «ΔΑΛΙNEWS» παραδόθηκαν από τον Διευθυντή Έκδοσης της εφημερίδας Ανδρέα Ιωσήφ στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη.