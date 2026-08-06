Ευρωπαϊκή έρευνα για τη διάσωση των απειλούμενων παραδοσιακών τεχνών - Ανοιχτή πρόσκληση για προτάσεις

Οι παραδοσιακές τέχνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, συνδυάζοντας τεχνική γνώση, δημιουργικότητα και τοπική ταυτότητα. Ωστόσο, πολλές από αυτές βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις, όπως η γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και η περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές διαδρομές που εξασφαλίζουν τη συνέχισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η European Crafts Alliance προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση για την επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου ή ερευνητικού φορέα που θα αναλάβει την εκπόνηση πανευρωπαϊκής μελέτης για τις σπάνιες και απειλούμενες παραδοσιακές τέχνες.

Η έρευνα θα συμβάλει στη συμπλήρωση σημαντικών κενών γνώσης για τον κλάδο και θα προστεθεί στη σειρά των επτά τομεακών μελετών που έχει ήδη αναπτύξει η ECA, ενισχύοντας την τεκμηρίωση και την υποστήριξη πολιτικών για τον ευρωπαϊκό τομέα της χειροτεχνίας.

Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Χαρτογράφηση και ανάλυση των σπάνιων και απειλούμενων τεχνών και των υφιστάμενων μηχανισμών υποστήριξής τους.

των σπάνιων και απειλούμενων τεχνών και των υφιστάμενων μηχανισμών υποστήριξής τους. Συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων από τεχνίτες, εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη.

από τεχνίτες, εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. Καταγραφή καλών πρακτικών , με έμφαση σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη διατήρηση, τη μετάδοση και την αναζωογόνηση των παραδοσιακών δεξιοτήτων.

, με έμφαση σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη διατήρηση, τη μετάδοση και την αναζωογόνηση των παραδοσιακών δεξιοτήτων. Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής προς τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Ο επιλεγμένος ανάδοχος θα κληθεί να παραδώσει ολοκληρωμένη τελική έκθεση, σύντομο ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής (policy brief), καθώς και να παρουσιάσει δημόσια τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.347 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, ενώ η υλοποίησή του προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση έως 15 σελίδες, η οποία θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, το προφίλ της ομάδας, σχετική εμπειρία και ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, με θέμα «Proposal for Study: Rare and Endangered Crafts Across Europe».