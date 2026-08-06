«Ταξίδι στην Αμμόχωστο»: Μαρτυρίες, αρχειακό υλικό και μνήμη στο νέο ντοκιμαντέρ του Εσπερινού Σχολείου Κοκκινοχωρίων και του UCLan Cyprus

Την επίσημη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Ταξίδι στην Αμμόχωστο» ανακοίνωσαν το Εσπερινό Γυμνάσιο - Λύκειο Κοκκινοχωρίων και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Η συμπαραγωγή επιχειρεί να αναδείξει την ιστορία, τη μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά της Αμμοχώστου, μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, αρχειακό υλικό και αφηγήσεις ανθρώπων που βίωσαν τον ξεριζωμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα «ψηφιδωτό ιστορίας, μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς», επιδιώκοντας να καταγράψει όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και τις ανθρώπινες ιστορίες που συνδέονται με την Αμμόχωστο. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, ανασύρει τις φωνές των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους, τις μνήμες μιας ζωής που διακόπηκε βίαια και τις εμπειρίες που εξακολουθούν να μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Όπως σημειώνεται, η παραγωγή αναδεικνύει την ανάγκη διατήρησης τόσο της προσωπικής όσο και της συλλογικής μνήμης, ώστε οι μαρτυρίες και οι αφηγήσεις να διασωθούν πριν χαθούν με το πέρασμα του χρόνου, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη και την ελπίδα για το μέλλον.

Η υλοποίηση του έργου κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και πολλών ακόμη συντελεστών που υποστήριξαν την πρωτοβουλία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κατοίκους της Αμμοχώστου και στους τοπικούς φορείς, οι οποίοι παραχώρησαν σπάνιο αρχειακό υλικό και οικογενειακές φωτογραφίες, διατηρημένες επί δεκαετίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τεκμηρίωση της παραγωγής.

Στην ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς όλους όσοι μοιράστηκαν προσωπικά τεκμήρια και αναμνήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι ιστορίες αυτές συνθέτουν ένα συλλογικό αφήγημα για την Αμμόχωστο και αποτελούν μια προσπάθεια διαφύλαξης της πολιτιστικής και ιστορικής της ταυτότητας.

Το «Ταξίδι στην Αμμόχωστο», καταλήγει η ανακοίνωση, αποτελεί μια οπτικοακουστική κατάθεση αφιερωμένη σε μια πόλη που εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων της.

Συντελεστές:

Γενική Επιμέλεια & Συντονισμός: Ελένη Παπαϊωάννου

Επιμέλεια Ντοκιμαντέρ: Μαρία Ματθαίου, Γεώργιος Μουστάκας

Μουσική Επιμέλεια: Αργυρώ Ρούσου

Αρχειακό Υλικό: Κώστας Ιωάννου, Λουκία Ιωάννου, Χρυστάλλα Κεπερτή, Κατερίνα Κωνσταντίνου Μάτσιου, Ανδριανή Μανώλη, Ανδριανή Μολέσκη Σωτηρίου, Γεώργιος Παπαλουκά, Γιάννος Παπαϊωάννου, Χριστόδουλος Πιτσιρής, Χρύσω & Παναγιώτης Σιάκκα, Χάρης Χαραλάμπους, Κατερίνα Χασάπη, Κυριάκος Ψάλτης

Φωτογραφικό Υλικό: Μαρία Ματθαίου, Γεώργιος Μουστάκας

Παραγωγή & Σύνθεση Οπτικοακουστικού Υλικού: Αλέξανδρος Κωνσταντίνου (Λέκτορας Παραγωγής Μέσων Επικοινωνίας – Σχολή Τεχνών, Μέσων και Επικοινωνίας UCLan Cyprus)

Εποπτεία Παραγωγής: Δρ. Χρίστος Καρπασίτης (Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακών Μέσων – Σχολή Τεχνών, Μέσων και Επικοινωνίας, UCLan Cyprus)

Δείτε το ντοκιμαντέρ «Ταξίδι στην Αμμόχωστο» του Εσπερινού Γυμνασίου - Λυκείου Κοκκινοχωρίων & UCLan Cyprus