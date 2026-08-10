Όλες οι εγγραφές εγκρίθηκαν με ομοφωνία, γεγονός που, σύμφωνα με την UNESCO, αντανακλά το πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης που διέπει τη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς του 1972.

Η φετινή σύνοδος σηματοδότησε επίσης μια ιστορική στιγμή για την Αφρική, καθώς οι Κομόρες, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και το Νότιο Σουδάν απέκτησαν για πρώτη φορά μνημεία εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Παράλληλα, έξι μνημεία εντάχθηκαν στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο, αναγνωρίζοντας τόσο την εξαιρετική οικουμενική αξία τους όσο και την ανάγκη άμεσης προστασίας τους.

Με τις νέες εγγραφές, ο Κατάλογος Παγκόσμιας Κληρονομιάς αριθμεί πλέον 1.273 μνημεία σε 173 χώρες, τα οποία απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας.

Ο γενικός διευθυντής της UNESCO, Khaled El-Enany, δήλωσε ότι η εγγραφή ενός μνημείου δεν αποτελεί το τέλος αλλά την αρχή μιας μακρόχρονης δέσμευσης για την προστασία, τη σωστή διαχείρισή του και τη διασφάλιση ότι θα ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες. Τόνισε ακόμη ότι ο κατάλογος πρέπει να αντανακλά τη γεωγραφική και πολιτιστική ποικιλομορφία του κόσμου.

Από τα 25 νέα μνημεία, 19 είναι πολιτιστικά, πέντε φυσικά και ένα μικτό, ενώ εγκρίθηκαν ακόμη η επέκταση δύο ήδη εγγεγραμμένων μνημείων και η επανεξέταση του Εθνικού Πάρκου Garamba στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με βάση νέα κριτήρια αξιολόγησης.

Η σύνοδος υιοθέτησε επίσης τη νέα Στρατηγική Παγκόσμιας Κληρονομιάς για τα Μικρά Αναπτυσσόμενα Νησιωτικά Κράτη (SIDS) 2026-2034, με προϋπολογισμό 13 εκατ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε και η εγγραφή των Παραλιών της Απόβασης της Νορμανδίας (1944) ως «τόπου μνήμης», μιας κατηγορίας που εισήγαγε η UNESCO το 2023 για την αναγνώριση τόπων που συνδέονται με γεγονότα συλλογικής μνήμης, συμφιλίωσης και ειρήνης.

Τα 25 νέα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2026)

Πολιτιστικά μνημεία (19)

Έργα του Άλβαρ Άαλτο (Aalto Works) – Φινλανδία Κάστρο Αλαμούτ και συναφή οχυρωματικά έργα – Ιράν Θέατρα της Αμαζονίας – Βραζιλία Αρχαίος βουδιστικός χώρος του Σαρνάθ – Ινδία Αρχαίες πρωτεύουσες Ασούκα και Φουτζιουάρα – Ιαπωνία Παραλίες της Απόβασης της Νορμανδίας (1944) – Γαλλία Μοντερνιστικό κέντρο της Γκντίνια – Πολωνία Χώροι της βιομηχανίας πορσελάνης του Τζινγκντεζέν – Κίνα Κάστρα του Όρους Άμελ – Λίβανος Λαξευμένα τεμένη και ιεροί τόποι του Μανγκιστάου – Καζακστάν Βασιλικά καπετιδικά οχυρά του Λανγκεντόκ – Γαλλία Σεβαστεία (Sebastia) – Παλαιστίνη Μοντερνιστική αρχιτεκτονική της Τασκένδης – Ουζμπεκιστάν Ταφικά συγκροτήματα της αριστοκρατίας των Σιονγκνού – Μογγολία Οι μεδίνες των ιστορικών σουλτανάτων των Κομορών – Κομόρες Οι Roças του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: αποικιακό αγροτικό σύστημα και καταναγκαστική μετανάστευση – Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Ιταλικού τύπου θέατρα "condominio" του 18ου και 19ου αιώνα στην Κεντρική Ιταλία – Ιταλία Το χωριό Σίντι Μπου Σαΐντ – Τυνησία Ναός Wat Phra Mahathat Woramahawihan – Ταϊλάνδη

Φυσικά μνημεία (5)

Θαλάσσιο Καταφύγιο της Άκαμπα – Ιορδανία Μεταναστευτικό τοπίο Μπόμα-Μπαντινγκίλο – Νότιο Σουδάν Κοραλλιογενείς ύφαλοι του Κόλπου της Άκαμπα (Ερυθρά Θάλασσα) – Σαουδική Αραβία Καταφύγιο Άγριας Ζωής Οκεφενοκί – Ηνωμένες Πολιτείες Οι Μπασκίρ Σιχάνς (Toratau, Kushtau και Yuraktau) – Ρωσική Ομοσπονδία

Μικτό μνημείο (1)

Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου – Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όλυμπος αποτελεί το μοναδικό μικτό μνημείο (φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς) που εντάχθηκε φέτος στον κατάλογο, ενώ η Ελλάδα απέκτησε το 20ό Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα της UNESCO