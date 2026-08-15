Ferragosto: Από τις Feriae Augusti στα πικ νικ και τις αυγουστιάτικες διακοπές

Η 15η Αυγούστου δεν αποτελεί μεγάλη γιορτή μόνο για τον ορθόδοξο κόσμο. Στην Ιταλία είναι συνυφασμένη με το Ferragosto, μια από τις χαρακτηριστικότερες ημέρες του ιταλικού καλοκαιριού, που συνδυάζει θρησκευτική παράδοση, διακοπές, εξορμήσεις και οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Πίσω από τη σημερινή γιορτή, ωστόσο, βρίσκεται μια ιστορία που ξεκινά περισσότερο από 2.000 χρόνια πριν.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, οι ρίζες του Ferragosto εντοπίζονται στην αρχαία Ρώμη και στις Feriae Augusti, δηλαδή την «ανάπαυση του Αυγούστου».

Από τον Οκταβιανό Αύγουστο στο Ferragosto

Η γιορτή καθιερώθηκε γύρω στο 18 π.Χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο και αποτελούσε περίοδο ανάπαυσης μετά τις κοπιαστικές αγροτικές εργασίες.

Οι εορτασμοί πραγματοποιούνταν αρχικά στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, ωστόσο μπορούσαν να συνεχιστούν για μεγάλο μέρος του μήνα.

Από τις λατινικές λέξεις Feriae Augusti προέκυψε σταδιακά και η ονομασία Ferragosto, η οποία επιβιώνει μέχρι σήμερα.

Πώς η γιορτή μεταφέρθηκε στις 15 Αυγούστου

Αιώνες αργότερα, η αρχαία παράδοση απέκτησε χριστιανικό χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, γύρω στον 7ο αιώνα η Καθολική Εκκλησία συνέδεσε τη γιορτή με την 15η Αυγούστου και την Κοίμηση και Ανάληψη της Θεοτόκου, την Assunzione di Maria.

Μέχρι σήμερα, η θρησκευτική διάσταση παραμένει έντονη σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας, όπου πραγματοποιούνται λειτουργίες και λιτανείες προς τιμήν της Παναγίας.

Τα φθηνά τρένα και οι πρώτες εκδρομές

Μια διαφορετική πτυχή του σύγχρονου Ferragosto διαμορφώθηκε πολύ αργότερα, κατά τη διάρκεια του φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία.

Την περίοδο εκείνη οργανώνονταν εκδρομές με τρένα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, δίνοντας τη δυνατότητα σε οικονομικά ασθενέστερους Ιταλούς να ταξιδέψουν και, σε αρκετές περιπτώσεις, να επισκεφθούν για πρώτη φορά τη θάλασσα ή το βουνό.

Με αυτές τις εξορμήσεις συνδέεται, σύμφωνα με την Corriere, και η καθιέρωση του περίφημου «pranzo al sacco», του απλού γεύματος που οι ταξιδιώτες έπαιρναν μαζί τους από το σπίτι.

Η μεγάλη γιορτή του ιταλικού καλοκαιριού

Σήμερα, το Ferragosto έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες ημέρες των καλοκαιρινών διακοπών στην Ιταλία.

Η 15η Αυγούστου είναι δημόσια αργία και συνδέεται με εξορμήσεις στη θάλασσα και στο βουνό, πικ νικ, μπάρμπεκιου και συγκεντρώσεις με συγγενείς και φίλους.

Για πολλούς Ιταλούς αποτελεί ουσιαστικά την κορύφωση του καλοκαιριού και των αυγουστιάτικων διακοπών, μια παράδοση που, παρότι άλλαξε πολλές φορές χαρακτήρα μέσα σε περισσότερες από δύο χιλιετίες, εξακολουθεί να βρίσκεται στην καρδιά του ιταλικού Αυγούστου.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera