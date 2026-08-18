«Ένα καλύτερο αύριο»: Μαθητές στη Βρετανία δίνουν νέο τέλος στην Ταπισερί της Μπαγιέ

Για ορισμένους Βρετανούς μαθητές, η εργασία για το μάθημα της Ιστορίας αυτό το φθινόπωρο πηγαίνει πολύ πιο πέρα από ένα συνηθισμένο φύλλο εργασίας για το έτος 1066.

Ένας νέος διαγωνισμός καλεί μαθητές δημοτικού από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο να σχεδιάσουν και να κεντήσουν ένα νέο τελευταίο τμήμα για την Ταπισερί της Μπαγιέ, ένα κεντημένο έργο μήκους 70 μέτρων που αφηγείται τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και του οποίου το τελευταίο τμήμα έχει χαθεί.

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι απεικόνιζε αρχικά. Αντί, ωστόσο, να προσπαθήσουν να αναπαραστήσουν τις χαμένες σκηνές, τα παιδιά καλούνται να φανταστούν τι θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μετά την κατάκτηση, οραματιζόμενα ένα «καλύτερο αύριο» αντί για ακόμη μία μάχη.

Τι είναι η Ταπισερί της Μπαγιέ;

Παρά την ονομασία της, η Ταπισερί της Μπαγιέ δεν είναι στην πραγματικότητα υφαντή ταπισερί, αλλά ένα κέντημα από χρωματιστά νήματα πάνω σε λινό ύφασμα.

Πέρα από αυτή την ορολογική λεπτομέρεια, οι σκηνές της αφηγούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή του Γουλιέλμου της Νορμανδίας στην Αγγλία, με αποκορύφωμα τη νίκη του στη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066.

Πιθανότατα δημιουργήθηκε στην Αγγλία τη δεκαετία του 1070 και ενδέχεται να είχε παραγγελθεί από τον επίσκοπο Όντο της Μπαγιέ, ετεροθαλή αδελφό του Γουλιέλμου, προκειμένου να διακοσμήσει τον νέο καθεδρικό ναό της Μπαγιέ. Αυτό εξηγεί και την ονομασία του έργου.

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της τέχνης της εποχής που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα, η Ταπισερί δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Αντίθετα, προσφέρει μια ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα της ζωής κατά τον 11ο αιώνα, απεικονίζοντας πλοία, όπλα, άλογα, κτίρια, ενδύματα και τρόφιμα, παράλληλα με την αφήγηση της κατάκτησης.

Το τελευταίο τμήμα της Ταπισερί έχει χαθεί εδώ και αιώνες. Κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς εξαφανίστηκε ούτε τι απεικόνιζε, αν και οι μελετητές θεωρούν ότι πιθανότατα παρουσίαζε τη στέψη του Γουλιέλμου του Κατακτητή.

Ολοκληρώνοντας την «ημιτελή» ιστορία

Τώρα, είναι η σειρά των Βρετανών μαθητών να δημιουργήσουν ένα νέο μέλλον αντλώντας έμπνευση από την αρχαία ιστορία.

Ο δωρεάν διαγωνισμός, που διεξάγεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο Beyond the Battle, απευθύνεται σε μαθητές του Key Stage 2, ηλικίας περίπου 7 έως 11 ετών, οι οποίοι θα εργαστούν ως τάξη για να σχεδιάσουν και να κεντήσουν τα δικά τους τμήματα της Ταπισερί.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Art Explora UK σε συνεργασία με την English Heritage και θα αρχίσει στα τέλη Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι τάξεις που θα κερδίσουν θα εξασφαλίσουν ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο ταξίδι στο Λονδίνο για να δουν από κοντά την αυθεντική Ταπισερί, καθώς και επίσκεψη στο Αββαείο και το πεδίο της Μάχης του Χέιστινγκς του 1066 ή σε έναν άλλο νορμανδικό χώρο που διαχειρίζεται η English Heritage.

Τα έργα των μαθητών θα παρουσιαστούν επίσης σε ειδική έκθεση, ενώ κάθε νικήτρια τάξη θα λάβει ένα ειδικά σχεδιασμένο υφαντό έργο της καλλιτέχνιδας Jessica Grady.

Οι τάξεις που θα καταλάβουν τις επόμενες θέσεις θα κερδίσουν χρηματοδοτούμενη επίσκεψη στον πλησιέστερο νορμανδικό χώρο της English Heritage.

Ένα μακρύ ταξίδι επιστροφής στην Αγγλία

Η Ταπισερί εκτίθεται υπό κανονικές συνθήκες στο Musée de la Tapisserie de Bayeux στη Νορμανδία. Το μουσείο, ωστόσο, έκλεισε τον Σεπτέμβριο του 2025 για διετή ανακαίνιση. Το προσωρινό κλείσιμό του άνοιξε τον δρόμο για την ιστορική συμφωνία δανεισμού του έργου μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ θα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου από τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 11 Ιουλίου 2027, στην Αίθουσα 30 της Sainsbury Exhibitions Gallery. Είναι η πρώτη φορά που το έργο παρουσιάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που δημιουργήθηκε, σχεδόν πριν από 1.000 χρόνια.

Κατά την παραμονή της Ταπισερί στο Λονδίνο, αντικείμενα από τις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου, όπως οι θησαυροί του Sutton Hoo και τα περίφημα πιόνια σκακιού του Lewis, θα ταξιδέψουν με τη σειρά τους σε μουσεία της Νορμανδίας.

Πέρα από την ιστορική επιστροφή της Ταπισερί στην Αγγλία, υπάρχει ακόμη μία σημαντική επέτειος στον ορίζοντα.

Το 2027 συμπληρώνονται 1.000 χρόνια από τη γέννηση του Γουλιέλμου του Κατακτητή στη Φαλέζ και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι οργανώνουν με αφορμή την επέτειο το «Έτος των Νορμανδών».

Σχεδόν 1.000 εκδηλώσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη τη Νορμανδία και σε επτά ευρωπαϊκές περιοχές και χώρες με νορμανδική κληρονομιά: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τα Νησιά της Μάγχης, τη Φλάνδρα, τη νότια Ιταλία, τη Νορβηγία και τη Δανία.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκθέσεις, συναυλίες και φεστιβάλ με μεσαιωνική θεματολογία, αλλά και μια νέα ταπισερί που θα απεικονίζει το χαμένο τελευταίο τμήμα του ιστορικού έργου.

Η νέα ταπισερί, έκτασης 25 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάστηκε από τη Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Hélène Delprat και θα υφανθεί από το Atelier Tapisserie Guillot d’Aubusson. Θα απεικονίζει τη στέψη του Γουλιέλμου και θα παρουσιαστεί στο Αβαείο του Γουέστμινστερ το 2027, προτού μεταφερθεί στη Φαλέζ.

Με πληροφορίες από euronews